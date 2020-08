La ampliación a octubre de la sana distancia sigue afectando el empleo y frena la reactivación económica

+Sigue la pérdida de empleos en el país



+Nuevo Hospital de Tláhuac del ISSSTE



+Asigna SEP 127,333 lugares a secundaria



CIUDAD DE MEXICO, .- Miles de trabajadores ya no regresaran a sus empleos, pues las empresas a donde prestaron sus servicios aun no recuperan su actividad y además los servidores públicos regresar a sus centros de trabajo hasta octubre, mientras que en la actualidad seguimos registrando niveles record de contagios y de personas muertas por COIVID-18.



Las principales centrales sindicales, como el Congreso del Trabajo y la FSTSE informaron que muchas empresas que pusieron a su personal a mitad de sueldo ya no contratarán y es que luego de cinco meses del brote de COVID-19 en México, virus que sigue afectando a decenas de personas en el país, y como una medida para mantener el distanciamiento social, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que los trabajadores al servicio del Estado regresarán a trabajar a sus oficinas hasta dentro de dos meses.



Los servidores públicos ya no se reincorporarán a sus actividades presenciales como se había previsto el próximo 3 de agosto, sino que será hasta el próximo 1 de octubre, pero el líder de la FSTSE, Joel Ayala Almeida dijo que tendrán que ser sujetos a revisión médica por el COVID-19.



En ese sentido, los funcionarios públicos o empleados de Gobierno, que viven del presupuesto, y se mantendrán realizando sus actividades desde sus hogares son: empleados del registro civil, secretarías, aquellos que se desempeñan en áreas municipales, oficinas de recaudación, municipios, y las dependencias en general.



Sin embargo, explicó que hay sectores que no pueden poner freno a sus actividades, por lo que tienen que seguir funcionando normalmente y son: las áreas laborales de atención a la gente como el sector salud, seguridad pública y Presidencia, aunque hay administrativos que seguirán en su casa.



Las medidas de distanciamiento social y el paro de varias actividades económicas durante la Jornada Nacional de Sana Distancia dejaron una pérdida de un millón 30 mil 366 empleos formales, los cuales no se recuperarán este año porque la actividad económica tendrá un ritmo lento y eso se reflejará en el empleo, advirtieron analistas.



El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó en su reporte mensual que en mayo se ’borraron’ 344 mil 526 empleos formales, el peor quinto mes desde 1998, año en que inician los registros de la institución.



’Como consecuencia de los efectos derivados de la emergencia sanitaria, en mayo se registra una disminución mensual de 344 mil 526 puestos, equivalente a una tasa mensual de -1.7 por ciento’, apuntó el instituto.



Si se suman los empleos perdidos en mayo a los 685 mil 840 que se dieron de baja en marzo y abril, en total las plazas pérdidas durante los tres últimos meses ya suman un millón 30 mil 366.



Es de mencionar que la Jornada Nacional de Sana Distancia inició el lunes 23 de marzo y concluyó el pasado 30 de mayo, periodo que abarca precisamente los meses en que ocurrió la pérdida de estos puestos de trabajo.



En tanto, el IMSS indicó que con el dato de mayo la disminución del empleo en los primeros cinco meses de 2020 asciende a 838 mil 272 puestos, mientras que en periodo anual (de mayo de 2019 a mayo de 2020) se registró una disminución de 799 mil 740 puestos.



Ya se tomó la decisión de que no se regrese en dos meses, sería hasta el 1 de octubre en el caso de los trabajadores al servicio del Estado, seguimos trabajando igual como lo hemos venido haciendo.



La jefa de gobierno anunció que el regreso de los funcionarios locales no será en agosto, debido a que la capital se mantiene en semáforo naranja por el COVID-19. En octubre se evaluará la situación. Claudia Sheinbaum señaló que el regreso a clases en la Ciudad de México se evaluará con la SEP y hay que recordar que hay estados que ya regresaron al semáforo rojo y que, por ejemplo en Michoacán, están metiendo a la cárcel a quien no utilice el cubre bocas….



NUEVO HOSPITAL GENERAL ’TLÁHUAC’ PERMITIRÁ ABATIR EL REZAGO QUIRÚRGICO EN ZONA METROPOLITANA DE LA CDMX



Con el propósito de continuar con la estrategia de reforzar la atención médica, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) utilizará el nuevo Hospital General ’Tláhuac’ de la Ciudad de México, una vez que sea inaugurado en las próximas semanas, para abatir el rezago quirúrgico de la zona metropolitana, que llega a más mil 600 cirugías diferidas, informó el Director General, Luis Antonio Ramírez Pineda.



Durante una reunión de trabajo con directores del Centro Médico Nacional ’20 de Noviembre’; Hospitales Regionales y Generales de la Ciudad de México, así como del Hospital Regional de Morelos, el titular del ISSSTE presentó una iniciativa que permitirá utilizar los quirófanos del nuevo nosocomio para desahogar el cúmulo de rezago que se tiene en materia de cirugías, especialmente las de traumatología, ortopedia, oftalmología y otorrinolaringología.



Ramírez Pineda, acompañado del Director Normativo de Supervisión y Calidad, Sergio Barragán Padilla, y el Subdirector de Prevención y Protección a la Salud, Jorge Ramos Guerrero, detalló que para lograr esta estrategia, es de suma importancia la colaboración del personal médico y de enfermería de los hospitales del área metropolitana. Por ello, enfatizó, esta reunión es el inicio de este planteamiento sobre el cómo y cuándo se podrá comenzar a planificar durante la fase preoperativa del Hospital General ’Tláhuac’.



’Hagan una revisión de qué se puede y que no, este es el objetivo de este encuentro y de esta visita; que ustedes conozcan el hospital, vean las condiciones y su capacidad para ahora detallar lo necesario para echarlo a andar’, agregó.



’Mi interés -puntualizó- es que ustedes sepan y vieran que en el Instituto estamos trabajando, estamos haciendo lo posible por mejorar el equipamiento e infraestructura para darles a las y los derechohabientes la atención que merecen. Quiero aprovechar estos quirófanos con ustedes, con su personal y sus pacientes, para programar cirugías y continuar trabajando independientemente del COVID-19’.



El Director General del ISSSTE señaló que ’como Instituto tenemos que empezar a ser muy creativos para abatir el rezago que tenemos. Afortunadamente, logramos que el Presidente de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) nos aprobaran un recursos muy importante: más de cinco mil millones de pesos para equipamiento, particularmente de quirófanos, acondicionarlos, arreglar todas las áreas de cirugía y eso lo haremos en las próximas semanas’.



El Hospital General ’Tláhuac’ contará con un total de 378 camas, 250 censables y 128 no censables; 35 consultorios; ocho quirófanos, de los cuales cuatro son de cirugía general, uno de cirugía ambulatoria, uno en urgencias, uno de hemodinamia y uno de tococirugía; atenderá siete servicios auxiliares de diagnóstico y 10 de tratamiento.



Además, brindará 32 especialidades como como angiología, cardiología, cirugía general y pediátrica, dermatología, endocrinología, gastroenterología, geriatría, gineco-obstetricia, hematología, neonatología, neurocirugía, nutriología, oncología médica y quirúrgica, proctología, psiquiatría, reumatología, urología, entre otras, además de banco de sangre para beneficio de un millón 426 mil derechohabientes….



ASIGNA LA SEP 127,333 LUGARES A SECUNDARIA EN LA CD.MX.



La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), asignó 127 mil 333 lugares durante el proceso de asignación a primer grado de Secundaria en las escuelas públicas de Educación Básica en la Ciudad de México para el Ciclo Escolar 2020-2021, informó el Titular de la AEFCM, Luis Humberto Fernández Fuentes.



Fernández Fuentes resaltó que esta asignación se deriva del proceso de preinscripción que hicieron los alumnos en los pasados meses de enero y febrero de este año, en el que participaron el mismo número de estudiantes.



Ante ello, el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, sostuvo que, como quedó establecido en el Programa Sectorial de Educación 2020-2024, el gobierno de la Cuarta Transformación asume el compromiso de garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación en todas las regiones del país y para todos los grupos de la población.



El titular de la AEFCM aseguró que el proceso de asignación garantiza a los estudiantes un acceso más justo a las escuelas Secundarias, debido a que se consideró su trayectoria académica a lo largo de seis años y, sobre todo, porque en ningún momento puso en riesgo su salud y la de sus familias, frente a la pandemia por COVID-19.



Asimismo, indicó que la asignación de espacios se realizó bajo una metodología que garantiza mayor transparencia y control, dado que evita la descentralización y decisiones discrecionales.



De esta manera, todas las asignaciones fueron sobre criterios claros, públicos y preestablecidos, además de que permite una mejor distribución en los grupos, enfatizó Fernández Fuentes.



Los resultados finales del proceso de asignación son los siguientes:



Fernández Fuentes explicó que, para el caso de las escuelas de alta demanda, los espacios se asignaron a estudiantes con mejor desempeño académico; en tanto que las solicitudes de cambio se recibieron a partir de las 11 de la noche del 31 de julio, así como los días 1 y 2 de agosto.



Destacó que, los cambios no aplicarán para las escuelas de alta demanda, y los lugares se asignarán en función de los espacios disponibles, priorizando en todo momento los criterios de protección civil para asegurar la salud de las y los alumnos, además de que la respuesta a las solicitudes será irrevocable.



Cualquier duda o comentario, se puede realizar al teléfono 55 3601 8724 de lunes a viernes, de 10:00 a 16:00 horas….