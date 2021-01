La aplicación ’Vive Segura Coacalco’ a la vanguardia en el Estado de México

*Columna publicada en www.indicadorpolitico.com.mx



Las mujeres en Coacalco siguen siendo blanco de acoso sexual y delitos, ese no es ningún secreto. Donde ellas son víctimas de algún crimen que las vulnera. Ante esto, ¿qué está haciendo el alcalde Darwin Eslava?



’Vive Segura’ se convirtió en uno de los programas estelares de Coacalco, el cual busca prevenir y atender la violencia contra mujeres y niñas en el municipio.



La APP es una herramienta tecnológica, sencilla, de fácil acceso para todas las mujeres, que ayuda ante la violencia psicológica, física y sexual que viven, y les pueda además brindar una ruta a seguir.



Con la APP #ViveSeguraCoacalco pueden denunciar acoso en espacios públicos o cualquier incidente que vulnere su integridad como mujer o niña.



El Programa ’Vive Segura Coacalco’ se consolida como una política pública exitosa al ser ya una iniciativa multipremiada, luego de resultar ganadora del tercer lugar en el Premio a la Gestión Municipal 2020 del Instituto de Administración Pública del Estado de México (IAPEM).



’Existen ya cientos de comercios establecidos y negocios con este distintivo donde te apoyan en caso de ser necesario, además de que ya hay cerca de mil unidades de transporte público que también se han sumado’, indicó Jessica Vega Álvarez, Funcionaria municipal de Coacalco.



Con el objetivo de combatir la violencia sexual hacia las mujeres y las niñas en el transporte y los espacios públicos y fortalecer su derecho a la municipalidad, donde se ha brindado atenciones, asesorías jurídicas y psicológicas y acompañamiento para presentación de denuncias.



El Presidente Municipal, Darwin Eslava, recordó que este programa recibió el Reconocimiento Especial por la implementación de Proyectos Innovadores en la Temática de Municipios con Equidad que la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM) otorga.



El alcalde recordó que mediante ’Vive Segura Coacalco’ se pretende garantizar a las mujeres un municipio libre de violencia en el que puedan transitar de manera segura y sin ningún tipo de riesgo que atente contra su vida.



A través de este programa municipal, más de 700 establecimientos comerciales, 1000 unidades y bases del transporte público fungen como puntos seguros en los que las mujeres que se sientan en situación de riesgo mientras caminan por la calle, se podrán resguardar hasta que llegue la Policía de Género en su apoyo.



Cada uno de los puntos seguros de esta iniciativa municipal cuenta con un distintivo del programa, para que las coacalquenses lo identifiquen rápidamente y sepan en donde se pueden resguardar de caso de ser necesario.



Lo que es un hecho es que las mujeres no dejarán de sentirse vulnerables hasta que se acabe el machismo, la discriminación y las autoridades atiendan cada situación y trabajen duro para generar soluciones reales.



Los números van al alza, pero pretenden que con el paso del tiempo más mujeres descarguen la aplicación y se sientan libres de hacer sus reportes con la intención de brindarles auxilio de forma inmediata y de analizar todos estos datos para ofrecer mejores medidas de seguridad.



