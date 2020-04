LA APUESTA POR EL NIMIO.

’ El gozo del cuerpo y la apuesta por lo nimio (Detallado, Dilatado, LARGÓ)’, estadounidense por excelencia, quien encuentra en la poesía una fuerza política en sí misma que, como en el caso de la democracia, se basa en su poder para unificar lo múltiple sin sacrificar ni humillar la diversidad. Antiesclavista, democrático, contrario a la discriminación racial y defensor tanto de la libertad individual como de la equidad de género, Whitman construyó una épica basada en la sencillez y la modestia, donde el gran héroe es tan sólo el hombre común.

Su aceptación de las diferencias no se restringe a lo que consideramos positivo. su empatía abarca el mal, la debilidad, la carencia, el defecto y el vicio, todo aquello que la sociedad oculta, margina o reprime. Acoge infinidad de voces, sean de amor o de odio, y nada le parece indigno, porque su amor se dirige a todos: prisioneros, esclavos, desesperados, enfermos, ladrones, enanos, estúpidos, locos, resentidos, fumadores de opio, indios, negros, blancos, trabajadores del campo y obreros, cazadores, policías, porteros, cadáveres, viejos, jóvenes, niños, emigrantes, madres, prostitutas, ricos y pobres, pocas celebridades y muchos seres anónimos, sean profundos o ligeros…

El poeta canaliza los impulsos, los sentimientos, tanto personales como ajenos, pero su palabra no expresa únicamente lo subjetivo sino lo universal que hay en todo ser, porque lo divino habita en el corazón de cada uno, su voz guía de forma certera y la luz interior alumbra el camino a seguir. En este punto, la formación religiosa de Whitman, la pertenencia de su familia a la secta de los cuáqueros, fue decisiva.

También lo fue para perfilar sus creencias en torno al pacifismo, la abolición de la esclavitud, la defensa de los derechos de las minorías, el trato humanitario de indígenas o criminales y la honradez estricta. Finalmente, sus ideas terminaron por madurar en contacto con los principios filosóficos del ’Club Trascendental’, al cual perteneció junto con otros escritores como Louisa May Alcott. Y así, en Whitman encontramos un cierto panteísmo que afirma –como ya había dicho Ralph Waldo Emerson– ’la unidad de Dios y el mundo en la inmanencia del mundo’. Poesía ’Yo soy Walt Whitman…Un cosmos. ¡Miradme! . Si no me encuentras enseguida, no te desanimes; si no estoy en aquel sitio .búscame en otro. Te espero… En algún sitio estoy esperándote.’ El escritor Walt Whitman



La capacidad para construir el mundo que soñamos depende del recorrido de cada uno de nosotros: de pasar del miedo, al amor, de empezar a creer en nosotros mismos y de ser capaces de dejar nuestros demonios atrás. La realidad comenzamos a cambiar. Si queremos una familia diferente, ser diferentes o una sociedad diferente, tenemos que aceptar que, no podemos ser indiferentes. Y para ello, tenemos que luchar por ser, no por dejar de ser. Y para ser, hay que tener un gran sentido de la libertad, y para la libertad, hay que luchar por alcanzarla…. no hay más. Nadie quiere dejarnos libres, porque entonces, no nos pueden explotar. Cuando sabemos que el ex secretario de gobernación de Felipe Calderón, Juan Camilo Muriño, permitió la operación de la empresa Oceanográfica, en Campeche, de donde controlaba su gran feudo que le permitiría lanzarse a la presidencia de la república y que, por ese mismo motivo, sus enemigos y sus cómplices, optaron mejor por el trágico accidente, donde también perdiera la vida José Luís Santiago Vasconcelos, en una forma que nadie puede explicar. Pero en los grandes negocios, además de socios y cómplices, se tiene que garantizar que, las mafias, respetarán la vida de los compinches, porque de otra manera vemos el reguero de muertos y los ríos de sangre.

La desafección política se hace presente por los desencantos que en ocasiones produce la democracia, al no solucionar del todo los problemas del país, ni disminuir los índices de corrupción o violencia. Por esa razón, en el actual panorama nacional, las instituciones tienen que redoblar esfuerzos para disminuir el desinterés y apatía de los ciudadanos. Varias son las posibles soluciones. Una es alentar que los ciudadanos participen en sus comunidades e interactúen con las demás personas, para alcanzar objetivos que beneficien a todos. En el modelo sistémico priista el partido era esa caja negra y el presidente de la república la usaba para distribuir el poder y canalizar decisiones, evitando el fantasma de la lucha política, ideológica, burocrática y de clases en el gobierno y en la sociedad.



Morena está tratando dentro de sus luchas intestinas por el poder público si es un partido sistémico o un atasco del presidencialismo carismático. .La crisis de Morena radica en el hecho de que AMLO negociaría el pluripartidismo de aliados y oposición desde palacio nacional y que prefiere negociar de manera personal. El conflicto se resolvió en el tribunal electoral (TPJF) reveló a un partido desorganizado, sometido a una disputa sin reglas por el poder, con acusaciones entre líderes o por el control partidario. el desafío de las legislativas y relevo de gobiernos estatales de 2021, Morena va a depender del liderazgo del presidente López Obrador. https://www.milenio.com/politica/morena-suspende-renovacion-de-dirigencia-por-covid-19. La estructura económica está inmersa al FMI y a la globalización. La alternativa es que el Edo sea más astuto y convivir con el enemigo , sembrando esquemas de control desde el BM, la banca recuerden que está en manos de extranjeros ,solo una Banorte mexicana.

El cambio es fuerte.

’--Si en términos de conducta es establecer e involucrar a esos segmentos sociales en la participación en la toma de decisiones colectivas. la división del trabajo tanto más amplia en la sociedad civilizada moderna, que hace cada vez más imposible abarcar en una única mirada la totalidad de la organización política del Estado y su mecanismo, cada vez más complicado. A esa despersonalización se suma —especialmente en los partidos populares—una diferencia profunda de cultura y educación entre los miembros. Esta diferencia imprime una tendencia dinámica siempre creciente a la necesidad de liderazgo que sienten las masas. Los líderes de las masas son en sí mismos parte de la «élite de poder», y elaboran propósitos y desarrollan intereses derivados de su posición entre los elementos más privilegiados’ Michels.



La existencia de estos intereses especiales trae apareado un conflicto inevitable con los intereses de la colectividad. Y a la respuesta de nuevas acciones de los gobiernos emanados que permitan determinar acciones de bienestar social o políticas sociales como instrumento paliativo a esas masas.