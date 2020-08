La Arboleda Sagrada ahuehuetes en Texcoco

En la primera mitad del Siglo XIX el pintor y dibujante alemán Johann Moritz Rugendas, mejor conocido como Mauricio Rugendas, viajó por gran parte América Latina plasmando varios paisajes y personajes de los diferentes países en los que estuvo.



A su paso por México, entre 1831 y 1834, entre otros muchos paisajes, pintó el cuadro: ’Heiliger Hain von Chapingo (Distrikt Texcoco). Reiter im Wald unter Sumpfzypressen’, que se traduciría al español como: ’La Arboleda Sagrada de Chapingo (Distrito de Texcoco).



Jinetes en el Bosque Bajo los Cipreses’. Y aunque el título de la obra consigna el nombre de ’cipreses’, las características de los árboles que en esa pintura se ven son claramente las de unos ahuehuetes.



Aquí en México, el pintor fue acusado de haber conspirado contra el gobierno del General Anastasio Bustamante y finalmente fue expulsado de la nación.



Con respecto a esta pintura, se desconoce el sitio que el artista plasmó en su cuadro o del que se inspiró, pero bien podría haber estado dentro de los terrenos de la Hacienda de Chapingo, cercanos a la orilla del Lago de Texcoco.



En un plano del año de 1897 aparece en el sitio en el que actualmente se encuentra la Colonia Nezahualcóyotl (anteriormente Boyeros), un rancho llamado ’Bueyeros’, el cual es

el antecedente de dicha colonia.



Al Nornoroeste de Bueyeros (Boyeros) había otro rancho de nombre ’Ahuehuetes’, a la altura de un lugar en donde actualmente se localiza una arboleda que precisamente es de ahuehuetes. Es muy probable que parte de ese rancho sean los ahuehuetes que actualmente están al costado izquierdo de la supercarretera México–Texcoco Vía Lago, poco antes de la caseta de cobro, partiendo de Texcoco.



A este paraje actualmente se le conoce como ’Los Ahuehuetes’, y se localiza a 1.2 km. Km de Boyeros (Col. Nezahualcóyotl) y a 2.7 Km. del centro de la ciudad de Texcoco.



Para sustentar lo anterior, hay un mapa de la región de Texcoco del año 1751. En éste, se aprecia en la esquina superior izquierda la ciudad de Texcoco, hacia abajo, se ve el Barrio de Santa Cruz, que corresponde al actual Barrio de Santa Cruz de Abajo.



Hacia la derecha de este barrio se localiza el Barrio de la Concepción y del otro lado del río, que sería el Río Texcoco, se aprecia el dibujo de una arboleda marcada con la letra ’B’. Y en la parte inferior del mapa aparece la Laguna de Texcoco.



Especulando dentro de lo posible, esta arboleda, la de este mapa, seguramente corresponde o es parte del ’Rancho Ahuehuetes’, señalado posteriormente en el plano de la Hacienda de Chapingo del año 1897. En seguida, se muestra una imagen reciente de dicho lugar:



Aunque afirmar categóricamente que esta actual arboleda sea específicamente el rincón que pintó Rugendas, es un poco aventurado, ya que se carece de datos precisos del lugar elegido por él. Por otra parte, la pintura del artista puede representar un conjunto de lugares alegorizados para escenificar un ambiente.



Opinando en contra, la pintura de Rugendas muestra un ambiente muy rico en vegetación, y no es descartable que en aquellos años la vegetación a cierta distancia del Lago de Texcoco (no en las tierras salinas) haya sido muy frondosa y la pintura sí retrate realmente un escenario como el que muestra.



Como haya sido, la pintura no es muy conocida por los texcocanos ni por los egresados de Chapingo, ya hayan sido de la ENA (Escuela Nacional de Agricultura) o de la actual UACh (Universidad Autónoma Chapingo), por lo que bien vale conocerla y tenerla en cuenta.



’Arboleda Sagrada de Chapingo’:

