La Asociación de deportistas tiene especiales estrategias para el desarrollo de encuentros

Señala importancia de que los deportistas se motiven en las competencias.



Zinacantepec, Estado de México, 23 de enero de 2021. Con el objetivo de atender las necesidades físicas y deportivas de la población con discapacidad intelectual del Estado de México, la Asociación de Deportistas Especiales se adapta a las exigencias de la nueva normalidad.



Así lo afirmó Óscar Valadez, Presidente de esta Asociación Deportiva, quien detalló que a casi un año de que iniciara la contingencia por la pandemia, se está trabajando de la mano de entrenadores y padres de familia, para atender a los atletas especiales del Edoméx.



’Poco a poco vamos a hacer actividades, hay que darles movimiento a los atletas, buscaremos una forma de hacer competencias seguras’, mencionó.



’Parte de las estrategias será tener eventos con menos de 30 personas, en diferentes zonas de la entidad, donde el primer paso será que los niños y jóvenes puedan tener una participación, más allá de buscar una marca’, destacó el responsable del deporte para las personas con discapacidad intelectual en el Estado de México.



’Estaba planeando hacer una carrera de dos kilómetros, tenemos niños con Síndrome de Down que no corren mucho, que cada determinado tiempo salga un bloque de dos niños, para que no se junten, algunos van a caminar y otros a correr, más que nada son proyectos de activación para que se pongan las pilas y se pongan a hacer ejercicio’, explicó.



En lo que respecta a las competencias, declaró que previo al arranque de las restricciones por la pandemia, se desarrolló el selectivo estatal, mientras que en noviembre mientras el semáforo estuvo en naranja, tuvieron un encuentro al que asistieron 40 nadadores, esto para respetar todas las medidas sanitarias y que los deportistas mexiquenses tuvieran un evento que los motivara para seguir entrenando.



Por último, el Presidente de la Asociación destacó que a pesar de la pandemia y todas las restricciones, no se ha visto una deserción en los atletas mexiquenses, agregó que los papás de los deportistas se han dado cuenta que hacer ejercicio ayuda mucho a sus hijos.