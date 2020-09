A la vuelta de un poco más de 6 meses que nos atacó la pandemia mejor conocida como Covid-19, que deja en ridículo a las autoridades encargadas de afrontar este flagelo, como siempre la ciudadanía tiene que defenderse por sí misma y sola, como lo ha hecho frente a catástrofes naturales como son las inundaciones y los terremotos.

Para que quede muy claro, ante estos fenómenos naturales quienes supuestamente debieran ser los primeros en hacer frente y conformar la primera línea de atención, siempre han brillado por su ausencia, este sector es el de las instituciones que dirigen políticos más interesados por sus propios intereses que por el bienestar del pueblo. Como ejemplo cercano está esta pandemia, en la cual desde el Presidente, pasando por el secretario de Salud y por la súper subsecretaría de salud, brillan por su ignorancia y por la falsedad de datos con los que pretenden engañar al ’pueblo bueno y sano’. Pero tengan en cuenta que ’la ausencia no es olvido’.



La mayor parte de los políticos de viejo cuño confían en la memoria flaca de la gente, pero olvidan que realmente el pueblo bueno, por los desencantos de esta grey política, recobra poco a poco lo sabio que dejan las vivencias y juegos perversos de los políticos incrustados en todos los partidos políticos y que viven de ellos como reyes, incluso son tan voraces que su dignidad la hacen a un lado con tal de recibir las prebendas con las que los compran.



Otros casos son la negación del INE como partidos político a ’México Libre’, que encabeza Margarita Zavala el ex Presidente Felipe Calderón, y a la organización Redes Sociales Progresistas, que encabeza Fernando González Sánchez y que está íntimamente relacionada con la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, quienes pertenecen a esta misma clase de políticos que desean una nueva oportunidad para hacer… nada que antes no hubieran hecho. Pero tengan en cuenta que ’la ausencia no es olvido’.



Pero esta frase de la ’ausencia no es olvido’ el pueblo la identificará más con la cantidad de muertes que pudieron evitarse si las autoridades hubieran actuando con la prontitud y con todos los medios de sanidad necesarios y no con la mezquindad con la que actuó el gobierno. Será un pesado lastre el que cargue López Obrador y su 4T con las más de 67 mil muertes por Covid-19 y aumentando tan rápido que a estas alturas no se ve cuándo pueda aplanarse la pandemia.



Pero hasta este momento no se le ve disposición al Presidente para salirse de su esquema de negar todo lo concerniente a esta pandemia y replicar que cuenta con otros datos, estrategia ya muy desgastada y que ya no le da mayores dividendos sino muy al contrario. Lo que quiere el pueblo bueno y sabio es un gobernante bueno y sabio y no un Mandatario que se la pase disculpando a su círculo más cercano cuando, desde sus mañaneras, inculpa a sus adversarios políticos y éstos le responden en la misma dirección y contundencia. Ese no es su papel Presidente.



Desde este espacio quiero agradecer a Moisés Sánchez Limón (Entresemana), Polo Espejel (Aquiedomex…noticias) y a Walter Ramírez (Noticias desde Veracruz) por su apoyo y confianza para que con esta publicación cumpla dos años de aportar mis comentarios. Muchas gracias y espero cumplir muchos más.