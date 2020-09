La austeridad republicana y el combate a la corrupción han permitido ahorrar 560 mil millones de pesos: AMLO

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

MARTES, 01, SEPTIEMBRE, 2020, 13:08 hrs.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

SECRETARIA DE GOBERNACION

GOBIERNO CdMx

GOBIERNO DE MEXICO



El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó, durante su mensaje con motivo de Segundo Informe de Gobierno, que la austeridad republicana y el combate a la corrupción han permitido ahorrar aproximadamente 560 mil millones de pesos.



En su mensaje en Palacio Nacional, el mandatario dijo que la austeridad republicana es una realidad y que al inicio de su gobierno se propuso terminar con la corrupción.



’La austeridad republicana es una realidad, son hechos, no palabras; ya no hay lujos en el gobierno, todo lo que se ahorra se destina al bienestar del pueblo. Según cálculos oficiales, por no permitir la corrupción y ser un gobierno austero hemos podido ahorrar alrededor de 560 mil millones de pesos’, sostuvo.



El Mandatario federal, dijo que su gobierno no será recordado por ser corrupto y que el principal legado de su gobierno será ’purificar la vida pública de México’.



’No hemos emprendido persecuciones facciosas ni venganzas políticas, pero tampoco encubrimos a nadie ni permitimos la impunidad, ya se acabó la robadera de los de arriba, pero falta desterrar por completo el bandidaje oficial’, comentó.



El Presidente puntualizó que el país ’va saliendo’ de las crisis económica y sanitaria por la pandemia de coronavirus, de la que dijo, el país saldrá con un sistema de salud fortalecido.



’No es para presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno, estamos enfrentando dos crisis la sanitaria y la económica y vamos saliendo adelante’, dijo.



HE CUMPLIDO EL 95 POR CIENTO DE LOS COMPROMISOS QUE HICE EN CAMPAÑA



El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, en su Segundo Informe de Gobierno, que hasta el momento ha cumplido 95 por ciento de sus compromisos y destacó que el resto están en proceso de consolidarse; reiteró que para diciembre ya estarán los cimientos de la cuarta transformación.



"He venido aplicando el proyecto de nación que propusimos y obtuvo un respaldo abrumador, aunque circunstancias imprevistas, infortunadas, como la pandemia, nos obligan a hacer ajustes, no vamos a apartarnos de lo esencial del espíritu y compromiso adquirido", expresó desde Palacio Nacional.



Antes de comenzar con el informe de gobierno, se guardó un minuto de silencio por las víctimas que han fallecido a causa del coronavirus.



En su discurso, el presidente abordó los principales avances en materia económica, resaltando la generación de 93 mil empleos en agosto; seguridad, asegurando reducción de incidencia delictiva en un 30 por ciento en promedio; cultura, con la impresión de 43 títulos de la colección "Vientos del Pueblo" del Fondo de Cultura Económica; medio ambiente, con la reforestación de mil 100 millones de árboles.



ESTE GOBIERNO NO SERA RECORDADO POR CORRUPTO



El primer Mandatario expresó que, el principal problema de México era la corrupción y su administración no ha emprendido persecuciones "facciosas ni venganzas políticas" pero tampoco se encubre a nadie ni se permite la impunidad.



"Ya se acabó la robadera de los de arriba pero falta desterrar por completo el bandidaje oficial", expresó.



Expresó, cálculos oficiales, que al no permitir la corrupción y por un gobierno austero, se ha ahorrado durante su administración alrededor de 560 mil millones de pesos.



LA PANDEMIA NO ES UN ASUNTO POLITICO SINO DE SALUD PUBLICA



Respecto a la pandemia del coronavirus que atraviesa México y el resto del mundo, López Obrador informó de la reconversión de 969 hospitales para atender pacientes con covid-19, la instalación de 32 mil 203 camas y 10 mil 612 con ventiladores; asimismo, la contratación de 47 mil médicos generales, especialistas, enfermeras y otros trabajadores de la salud.



"He confiado las decisiones en esta materia a un equipo de profesionales con gran experiencia y capacidad. El coronavirus nos ha dejado dolor, tristeza y penurias, pero también ha fortalecido el amor en las familias, ha demostrado el humanismo y la entrega de los trabajadores de la salud y ha resaltado la conocida fraternidad de nuestro pueblo", añadió.



López Obrador aseguró que en el peor momento se cuenta con el mejor gobierno y se están enfrentando dos crisis al mismo tiempo: la sanitaria y económica.



SIETE DE CADA 10 FAMILIAS CUENTAN CON APOYOS; EL 100 POR CIENTO EN COMUNDADES INDIGENAS



El Ejecutivo federal expresó que ahora todos los apoyos y créditos se entregan de manera directa para reactivar la economía de abajo hacia arriba. Aseguró que de diez familias, siete ya cuentan con algún apoyo del gobierno y el 100 por ciento de las comunidades indígenas y de los más pobres del campo y la ciudad se benefician con al menos uno de los programas sociales.



El Mandatario aseguró que 23 millones de familias se han beneficiado con algún programa y se han destinado 115 mil millones de pesos a adultos mayores y niños con discapacidad, lo que significan 9 millones de personas.



Explicó que se han entregado 11 millones de becas para alumnos pobres en todos los niveles escolares y expresó que el gobierno colabora en el mantenimiento de las escuelas.



"Ha quedado claro que la educación no es un privilegio sino un derecho de todo el pueblo", agregó.



SE CREARON 93 MIL NUEVOS EMPLEOS EN AGOSTO



En términos económicos, el presidente aseguró que en agosto se generaron 93 mil nuevos empleos; el peso se apreció al cotizarse a menos de 22 pesos por dólar, luego de haber estado a más de 25; la mezcla mexicana del petróleo, de cero pasó a 40 dólares por barril.



En materia de inversión extranjera directa, durante el primer semestre del año llegó a 17 mil 969 millones de dólares, lo mismo que en 2019.



EN VISITA A EU, DONALD TRUMP NOS TRATO CON RESPETO



En su mensaje destacó su encuentro en Washington con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, con motivo de la entrada en vigor del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.



"Nos trató con respeto y elogió a nuestros paisanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos de América".



El Presidente dijo que su administración mantiene buenas relaciones diplomáticas con todos los pueblos y gobiernos del mundo.



"En materia de política exterior nos apegamos a los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y cooperación para el desarrollo".



NO SE PERMITE EL USO DEL MAIZ TRANSGENICO NI EL FRACKING



En materia ambiental, el Presidente de México expresó que se está sembrando más de mil millones de árboles frutales y maderables, siento esto el programa de reforestación más importante del mundo.



"Por convicción, hemos decidido cuidar el medio ambiente como nunca lo hicieron los anteriores gobiernos ni lo demandaron los pseudoecologistas que tanto nos atacan.



No se permite el uso del maíz transgénico ni el fracking; se cuida el agua, y no hemos entregado ni una sola concesión para la explotación minera", agregó.



’VIENTOS DEL PUEBLO’ LLEGARA ESTA SEMANA A LOS 43 TÍTULOS



La colección ’Vientos del Pueblo’, del Fondo de Cultura Económica, llegará esta semana a los 43 títulos, con libros de 8 a 20 pesos, en tirajes de 40 mil ejemplares, adelantó López Obrador.



Por la conmemoración en 2021 de los 700 años de la fundación de Tenochtitlan, los 500 de la invasión colonial y los 200 años de la consumación de la Independencia, el Fondo de Cultura Económica imprimirá la colección ’21 para el 21’, la cual contará con obras de Guillermo Prieto, Elena Poniatowska, Octavio Paz, Ermilo Abreu Gómez, Mariano Azuela, Vicente Riva Palacio, Martín Luis Guzmán, José C. Valadés, Luis Villoro, Emilio Carballido, Nellie Campobello, Carlos Monsiváis y Heriberto Frías.



SOLO EN EXTORSION Y HOMICIDIO DOLOSO AUMENTO INCIDENCIA



El Presidente de México destacó la reducción de la incidencia delictiva en un promedio del 30 por ciento de los siguientes delitos: secuestros, feminicidios, robos a transeúntes, a transportistas, robo de vehículo, robo en trasporte público colectivo, robo en transporte público individual, robo a negocio y robo a casa habitación.



Solo han aumentado la incidencia delictiva en homicidio doloso y extorsión, en 7.9 y 12.7 por ciento, respectivamente; vinculados a la delincuencia organizada.



SE ACABO EL PRESIDENTE QUE TODO LO ORDENABA



El primer Mandatario, aseguró que se acabaron los tiempos en que todo lo ordenaba el presidente cuando el ejecutivo "era el poder de los poderes".



"Se acabó aquello que todo lo ordenaba el Presidente porque el ejecutivo eras el poder de los poderes.



Miren cómo han cambiado las cosas, invité al Fiscal General de la República y al presidente de la corte y no pudieron asistir, en otros tiempos eso no pasaba ellos tienen la arrogancia de sentirse libres. Ese es el cambio esa es la transformación".



El mandatario resaltó estar cumpliendo la promesa de impulsar la verdadera independencia de las instituciones de justicia.



"La Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación actúan con autonomía y se acabó aquello de que todo lo ordenaba el Presidente porque el Ejecutivo era el poder de los poderes".