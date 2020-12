La autocensura es la respuesta a la violencia

SEGUNDA PARTE



En ese nuevo discurso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que ha inaugurado la nueva, así la nueva CNDH en cumplimento de su alta responsabilidad y compromiso con las personas y con los conglomerados de alto riesgo, fue reiterado por la maestra Elizabeth Rodríguez Lara en su conferencia magistral que expusiera en e seno del XVIII Congreso Nacional Conjunto de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, al afirmar que, la autocensura en el periodismo es la respuesta, agregamos, lógica a la violencia, Así continuó la funcionaria social su exposición:



’En la dimensión individual el periodista, comunicador o persona que ejerce su libertad de expresión abandona la labor social de informar por temor a ser víctima de agresiones, lo que se conoce como ’autocensura’.



En la dimensión colectiva, la ’autocensura’ ocasiona que la sociedad se vea privada de información de alta relevancia pública que puede ser indispensable para contrarrestar algunos fenómenos delictivos, como por ejemplo, la información relacionada con la actividad de organizaciones criminales que operan en determinadas zonas del país.



La CNDH, en concordancia con el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, ha advertido la crítica situación de violencia e inseguridad que enfrenta México y que afecta seriamente el ejercicio de la libertad de expresión y opinión, contexto que se agrava ante la impunidad prevaleciente que perpetúa el ciclo de violencia que afecta de manera sistemática el ejercicio de este derecho humano.



Bajo ese contexto, el Estado Mexicano no solamente está obligado a garantizar que sus agentes no cometan actos de violencia contra periodistas, comunicadores y personas que ejerzan su libertad de expresión, así como prevenir razonablemente las agresiones provenientes de particulares, sino que tiene también la obligación de investigar, procesar, juzgar y sancionar a

los autores, tanto materiales, como intelectuales, de dicha violencia.



Las obligaciones de prevenir, proteger e investigar, juzgar y sancionar penalmente a los responsables de crímenes contra periodistas y personas que ejercen su libertad de expresión, se complementan de manera recíproca, ya que tal y como lo ha señalado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, la cual textualmente cito: ’para que exista un debate democrático libre, robusto y sin restricciones, es necesario combatir la violencia contra periodistas a través de una política integral de prevención, protección y procuración de justicia’. Fin de la cita.



A pesar de ello, la CNDH observa con preocupación los altos índices de impunidad respecto a los crímenes contra periodistas. Como ejemplo de lo anterior, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), informó públicamente que, de 2010 a diciembre de 2018 se iniciaron 1,140 investigaciones, de las cuales ha consignado un total de 163, en el sistema penal inquisitivo. En el sistema acusatorio, que entró en vigor en 2016, informó que ha judicializado un total de 23 carpetas de investigación, lo que pone en evidencia el grave problema de impunidad que enfrenta nuestro país’



El anterior panorama de frustración de justicia es también lógico, porque como lo ha expuesto y lo ha exigido el gremio periodístico organizado, mientras estos delitos no se federalicen ipso facto y a la FEADLE no se le proporcionen los elementos, humanos, técnicos y económicos, a pesar de la entrega y buena fe del Fiscal especial, maestro Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, el grave rezago de justicia de estos delitos seguirá incrementándose, es decir, continuará la infamante y vergonzosa impunidad.



