La Basílica perfila no abrir sus puertas para festejos de la Virgen de Guadalupe

Ciudad de México. 20 octubre 2020.-La Basílica de Guadalupe prevé no tener actividades el 11 y 12 de diciembre ante la emergencia sanitaria por coronavirus y hacer las celebraciones de la Virgen de Guadalupe de manera virtual.



El portal de noticias del semanario católico Desde la fe informó que Salvador Martínez Ávila, rector de la Basílica de Guadalupe, envió un comunicado al órgano de gobierno de la Arquidiócesis Primada de México, en el que pidió alentar a la población a celebrar a la Virgen de Guadalupe sin generar situaciones que puedan aumentar el riesgo de contagio entre la ciudadanía.

Por lo que aún se trabaja en las posibles medidas que se estarían tomando, en coordinación con el gobierno federal y el gobierno de la CDMX, a fin de evitar aglomeraciones los próximos días 11 y 12 de diciembre.

-Alentar la celebración de las Fiestas Guadalupanas en las propias comunidades de origen, sea a nivel parroquial, de barrio o de familia.

-Promover activamente que la mejor forma de celebrar este año las Fiestas Guadalupanas es en los propios lugares de origen, a fin de evitar la aglomeración que se suscita año con año los días 11 y 12 de diciembre.

-Redirigir la visita de los fieles a la Basílica de Guadalupe a los meses de noviembre o enero, con el fin de evitar el riesgo de contagio; o bien, el no poder ingresar al recinto durante el mes de diciembre, en caso de que la autoridad civil lo determine.

-Animar a quienes deseen participar en ’Las Mañanitas’ a la Virgen y en las celebraciones litúrgicas del 11 y 12 de diciembre, a hacerlo a través de los medios de comunicación masiva, o bien por medio de las plataformas digitales donde se harán transmisiones diferidas del evento.

"De antemano, se prevé que los días 11 y 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe pueda no haber ninguna celebración litúrgica", se detalló en el semanario.



Fuente: Expansión Política