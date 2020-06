La BOA vive El BOA nació muerto (I)

PRIMERA PARTE



Hoy México está polarizado, situación que no es exclusiva de nuestro país y el ejemplo más cercano es Estados Unidos, en pleno siglo XXI se están manifestándose decenas de miles en las calles en reclamo de los derechos civiles, están divididos entre norteamericanos y afroamericanos, en otras palabras entre negros y blancos y esto habla de que la sociedad no ha aprendido por la experiencia, Así lo manifestó en su análisis radiofónico el maestro Gustavo Rentería Villa.



En México con Andrés Manuel López Obrador en el poder, agrega, existe interés manifiesto de polarizar a la sociedad; se usa para denostar a los seguidores del presidente el epíteto de ’Chairos’, es una palabra por cierto con connotación sexual, viene desde la época independentista, había personas de la derecha acomodada que sentían que estaban por arriba de los demás por su condición social



La pregunta es si en verdad estamos polarizados, por eso es importante saber en qué porcentaje los mexicanos estamos de un lado u otro, analiza, Gustavo Rentería al explicar, que para que se diera esta situación tendrían que estar de polo a polo. Consulta Mitofsky asegura en su estudio, que en efecto es de 50 y 50 por ciento; sin embargo el periodista nos invita a interpretar las encuestas y leer las letras chiquitas: la encuesta en cuestión se llevó a cabo por Facebook, es decir, su universo es exclusivo de los que tienen internet, y más aún, acceso a las nuevas tecnologías.



Ahora, si nos vamos al gran universo, la encuesta vía telefónica le da a López Obrador un 66 por ciento, y cuando el estudio es de campo, el Presidente de la República obtiene un 72 por ciento de aprobación.



Estamos en la antesala de la llamada elección intermedia del 2021: estarán en disputa 15 gubernatura y lo más importante, 500 diputaciones federales. En este país como en otros, si se le quita el presidente la mayoría en la Cámara baja ya no podrá mandar leyes, entre otras ellas las de ingresos y de egresos en beneficio de sus llamadas políticas públicas.



Centremos ahora en la oposición, si es que todavía existe en México, Gustavo Rentería dice y con razón, que la misma está deshecha, apenas un grupo de gobernadores del norte del país, los más del Partido Acción Nacional, PAN, pero peleados con las dirigencias nacional y locales, el de Jalisco del minipartido Movimiento Ciudadano, y el disque independiente de Nuevo León, mismos que navegan de acuerdo a la corriente de moda, ahora se les ha unido el de Colima, Ignacio Peralta del Partido Revolucionario Institucional, PRI, y el triste y solitario gobernador perredista de Michoacán, Silvano Orioles Conejo.



Si abordamos el tema de los partidos, tenemos que concluir que no existen, un PRI de rodillas, un PAN colapsado con un líder, Marko Cortés, que cuando mucho apenas le quedaría a la medida la presidencia de la asociación de colonos de su fraccionamiento o colonia, y el Partido de la Revolución Democrática, prácticamente desaparecido.



Remata Gustavo Rentería, qué le queda a esta ’oposición’: Margarita Zavala Gómez del Campo y su desprestigiado cónyuge, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, sobre todo en la picota con el inminente juicio en Estados Unidos de su más cercano colaborador, Genaro García Luna.



Y una oposición totalmente fragmentada, con YouTubers muy bien financiados y un grupo de analistas, que se han ido empequeñeciendo porque a pesar de que se reproducían o se reproducen sus escritos en las redes sociales en menor medida ya no tienen el impacto del principio por repetitivas.



Ahora ha surgido muerto el BOA, Bloque Opositor Amplio contra Andrés Manuel López Obrador, no así la cumbia ’La Boa’, que vive y vivirá. CONTINUARÁ.



