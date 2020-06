La BOA vive El BOA nació muerto (II)

SEGUNDA PARTE Y ÚLTIMA



Al gran amigo, estupendo colega y abogado humanista, Saúl Uribe Ahuja, quien ayer jueves 11 de junio cumplió sus bien ganados 92 años de edad. Un hombre que pese a haber sufrido accidentes cardiovasculares que le dejaron secuelas y enfrentar desertes de los familiares más cercanos, sabe y nos enseña con trabajo, enjundia y entrega a disfrutar la vida. La celebración fue virtual, ya habrá tiempo de festejarlo en grande. Felicidades querido Saúl.



Desde que un hombre de izquierda en forma pacífica y de acuerdo a las reglas de la democracia llegó a la Presidencia de la República, no sólo un ’BOA’, Bloque Amplio Opositor, se ha formado, son muchos pero han muerto en el intento.



Lo que pasa ahora con la última intentona, es que la misma fue dada a conocer que no denunciada desde el mismo Palacio Nacional. Entendámonos, una cosa es hacerla pública y otra muy distinta es presentarla ante las autoridades competentes.



Eso desde luego que no ha ocurrido y pensamos que no ocurrirá, ante ello, lo que si comprueba es que la Agenda Nacional la sigue dictando el Jefe del Ejecutivo, lo cual molesta en grado superlativo a sus opositores.



Por qué esta desmesura, por qué esta premura, porque en su infantilismo quieren aprovechar lo que ordena 84 constitucional: ante la falta absoluta del Presidente, el Congreso nombra un interino y después a convocar a elecciones dentro de los términos legales. Si ocurre después de los 2 años, el Congreso, con mayoría morenista, nombrará al sustituto.



El propio presidente López Obrador lo ha dicho y lo ha reiterado: No mueran de ansias, en el inminente 2021, podrán determinar una nueva correlación de las fuerzas políticas del país, y en el 2022, pueden aprovechar la nueva legislación de Revocación de Mandato.



Por lo pronto, como lo dio a conocer oportunamente Reporte Índigo: en forma apresurada: ’Políticos, empresarios e instituciones negaron públicamente a través de distintos comunicados el estar involucrados en un gran plan para derrocar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador’.



Menos mal que no estamos hablando de un plan subversivo, lo cual sería gravísimo, por desgracia existen sujetos sin escrúpulos que lo desean, no obstante, de acuerdo a los antecedentes, los sufrimientos que se infringen a los pueblos.



Lo dicho, han surgido muertos algunos BOAs, no así la cumbia ’La Boa’, que vive y vivirá.



