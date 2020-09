La Boquilla, polvorín encendido

Guardia Nacional, sin apoyo

Enfrentan a pueblo sediento

El discurso contra la realidad

AMLO, en medio de la crisis





El agradecimiento es la memoria del corazón

Lao-tsé, filósofo del taoísmo







En Chihuahua, en las presas de El Granero y La Amistad, el gobierno federal envió tropas del Ejército y la Guardia Nacional para resguardar las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua. Durante semana protegieron la zona, pero los militares recibieron el lunes la orden de abandonar las instalaciones.



Mientras esto ocurría, la Guardia Nacional se enfrentó a un grupo de agricultores que defienden al derecho humano del agua. Esto, lo ha criticado el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, pero acusa a provocadores de la ’derecha’ y del ’conservadurismo’ que mueven a la población para enfrentarse al gobierno.



Sin embargo, la sangre llegó al río. No hay duda que atrás de la movilización de agricultores en la presa de La Boquilla esta el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, pero también la incompetencia de la Conagua para poder llegar a acuerdos. No se trata de aplicar la ley del garrote para quienes defienden sus intereses vitales.



Ya hay dos muertos y todo hace indicar que, al correr a la Guardia Nacional, ese asunto puede escalar. Falta sensibilidad política y social en este asunto. No han medido el nivel de las consecuencias de este conflicto que crece día a día, a más violencia.



PODEROSOS CABALLEROS



PEMEX: ¿A quién encubrieron durante 6 meses en el piso 44 de la Torre de Pemex? Un proveedor de heparina, una substancia falsificada (el original era de Laboratorios PiSA, de Carlos Álvarez Bermejillo) para el tratamiento de hemodiálisis que, por instrucciones del director del Hospital de Pemex en Villahermosa, Tabasco. Aquí, en este espacio, publicamos la nota de remisión de una ’persona moral’, que intermediaba entre la petrolera y falsificadores de medicamentos. Ahora, empezaron a ’investigar’. ¿Qué tiene que ver en ese asunto el director de Pemex, Octavio Romero? Por una venta de 130 mil pesos, involucrado el director del hospital que obligó a aplicar el medicamento a sus enfermeras, provocó daños irreparables a la salud de 70 personas y la muerte de 10 personas. Un vil asesinato.



AEROMEXICO: La aerolínea reactivó sus vuelos a Acapulco, Guerrero, después de suspenderlo por varias semanas debido a la pandemia. Los vuelos que realizaba, los hacía de la Ciudad de México vía ¡Tijuana!, para aterrizar en el puerto luego de 9 horas de trayectoria. Fallas graves en el equipo de Andrés Conesa.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA



NESTLÉ: La empresa que preside en México, Fausto Costa, mantiene su su compromiso con mejorar las condiciones de vida de los cacaoteros y asegurar un futuro sostenible para la producción de cacao en el país. Generan la materia prima de sus productos Carlos V original y Chocolate Abuelita. Así se mantiene como el principal comprador de cacao en México, fundamentalmente en Tabasco, Chiapas y Veracruz. En los últimos ocho años, Nestlé México ha distribuido 888 mil 219 plantas de cacao de mayor rendimiento y entrenado a mil 100 productores en Escuelas de Agroemprendimiento.







Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas,

en ’Víctor Sánchez Baños en MVS’







MVSnoticias.com

poderydinero.mx

[email protected]

Twitter:@vsanchezbanos

Facebook: vsanchezbanos