¡La buena y alegre noticia!

Lunes 13 de abril 2020



La Palabra de Dios



Primera lectura

Hch 2, 14. 22-33

El día de Pentecostés, se presentó Pedro, junto con los Once, ante la multitud, y levantando la voz, dijo: ’Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado, y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz.



Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza; por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia.



Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad; el patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción.



Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo’’.

Palabra de Dios

Salmo Responsorial

Salmo 15, 1-2a y 5. 7-8. 9-10. 11

R. (1) Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya.

Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio.

Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor.

El Señor es el parte que me ha tocado en herenecia;

mi vida está en sus manos.

R. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya.

Bendeciré al Señor, que me aconseja,

hasta de noche me instruye internamente.

Tengo siempre presente al Señor,

y con él a mi lado, jamás tropezaré.

R. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya.

Por eso se me alegra el corazón y el alma

y mi cuerpo vivirá tranquilo,

porque tú no me abandonarás a la muerte,

ni dejarás que sufra yo la corrupción.

R. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya.

Enséñame el camino de la vida,

sáciame de gozo en tu presencia

y de alegría perpetua junto a ti.

Aclamación antes del Evangelio

Sal 117, 24

R. Aleluya, aleluya.

Éste es el día del triunfo del Señor,

día de júbilo y de gozo.

Evangelio

Mt 28, 8-15

Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: ’No tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allá me verán’.



Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Éstos se reunieron con los ancianos, y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados, con estas instrucciones: ’Digan: ‘Durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo’. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación’.



Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy.

Palabra del Señor

Reflexión del Evangelio de hoy



Las lecturas de este lunes de la octava de pascua nos hablan de la resurrección de Jesucristo y de la expansión misionera.



San Pedro con los once Apóstoles, nada más recibir la fuerza del Espíritu Santo, se puso a hablarles a los israelitas sin miedos ni complejos, de Jesús Nazareno, ’El hombre que Dios acreditó ante vosotros, realizando por su medio los milagros, signos y prodigios que conocéis y que vosotros lo matasteis colgándolo de un madero’. Los Apóstoles fueron testigos oculares de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, y tenían gran necesidad y deseo de darlo a conocer.



Alegraos

El primer día de la semana, las mujeres fueron al sepulcro con perfumes a embalsamar el cuerpo de Jesús. Cuando llegaron, y vieron el sepulcro vacío, impresionadas y a la vez llenas de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos, entonces el Señor se les apareció y les dijo: ’alegraos’, no tengáis miedo, id a decir a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán’. Jesucristo manda a las mujeres que anuncien a los Apóstoles que está vivo y que ellos vayan por todo el mundo a anunciar el evangelio, a decir a todas las gentes que Jesucristo ha resucitado. Ellas fueron las primeras en dar a conocer la resurrección de Jesucristo. ¿Qué nos dice a nosotras este fragmento del evangelio de San Mateo mujeres contemplativas que formamos parte de la orden de predicadores: ’Laudare, Benedicere, Predicare’? Para una contemplativa la evangelización es una parte importante en su vida, toda ella es predicación, estamos fundadas para esto, somos los cimientos donde se asienta la Iglesia en todas sus dimensiones, evangelizamos cuando le alabamos, cuando oramos, cuando intercedemos ante el Señor por las necesidades de todo el mundo, oramos muy especialmente por los misioneros y misioneras de todo el mundo, para que su labor sea muy fecunda y todos los actos del día los tenemos consagrados al Señor en beneficio de todos nuestros hermanos.



¿Qué te dice a ti fiel cristiano este evangelio? ¿Evangelizas con los actos de tu vida?





Noviciado Daroca

Monasterio de Nuestra Señora del Rosario - Daroca



Bonifacio Fernández, cmf

Querido Dios Padre resucitador:



Gracias por la carta de amor que me has escrito hoy. Lo has hecho a través de las palabras de tu portavoz Mateo. La quiero volver a leer con detención. En la de ayer me has urgido a saltar de gozo, cantar aleluya, aleluya, aleluya. Tu gran obra es la resurrección de tu Hijo amado. Nos deja sorprendidos. Nos supera por todas partes. No la abarcamos. Nos dices que es tu respuesta a la entrega de amor hasta la muerte; nos dices que es tu gran protesta contra la muerte. Nos revelas tu nuevo nombre: Resucitador. Nos habías puesto difícil creer en Ti, al ser testigos de la muerte ignominiosa de tu Hijo del alma. Pero al glorificarlo has llenado de luz la oscuridad. Has llenado de vida nuestras sombras de muerte. Eres el Dios resucitador.



Hoy en tu carta me invitas al asombro. Tu Hijo amado Jesucristo, resucitado por ti a la vida gloriosa, no ha querido dejarnos el enorme vacío de su ausencia. El mismo sale al encuentro. Toma la iniciativa de presentarse a las mujeres que estaban asustadas por el descubrimiento que habían hecho y se habían marchado corriendo. Las saludó. Le dirigió la palabra. Y como dijiste a ellas entonces, también nos dices a nosotros hoy: Alegraos. Donde tu Hijo resucitado aparece, allí surge la alegría; la lleva él, la es él mismo. Allí nos entran enormes ganas de abrazarlo y colmarlo de besos.



Dios Padre resucitador, te debes sentir muy orgulloso de tu Hijo del alma. Nosotros también lo sentimos nuestro. Él quiere seguir con nosotros. Siempre dispuesto a curarnos de nuestros miedos y nuestras tristezas. No temáis. Es parte de su saludo de entonces que se alarga hasta hoy. Como a sus primeros discípulos les envió a Galilea, es decir, a retomar el camino y la aventura de la fe, así también nos envía hoy a nuestra galilea personal, a nuestro amor primero, a recorrer el camino de la vida, pero de una manera distinta, con ojos nuevos.



Gracias Padre resucitador, por tu gran carta de amor.



Un abrazo



tu hijo