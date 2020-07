La burla en vivo de AMLO a su secretario de Hacienda... y todo por un cubrebocas

El presidente Andrés Manuel López Obrador se burló en su conferencia mañanera del comentario que hizo el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, sobre el uso de cubrebocas y la reactivación económica.



Herrera participó el 21 de julio en una reunión del Consejo Directivo Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), durante su intervención, mostró un cubrebocas y mencionó, ’Este va a ser no solamente uno de los elementos más importantes para protegernos, sino que va a ser uno de los elementos que permitan relanzar con mayor éxito a la economía’.



Esta mañana, el presidente fue cuestionado sobre si creía que el cubrebocas reactivaría la economía, como lo dijo su secretario de Hacienda, a lo que AMLO respondió en tono de burla: ’No pues… creo que está muy desproporcionado, ojalá y fuese eso, si el cubrebocas fuera una opción para la reactivación de la economía, me lo pongo de inmediato, o sea, pero no es así. Yo sigo las recomendaciones de los médicos y los científicos. No creo haya dicho eso Arturo’.





Entonces el mandatario le dio la palabra a Herrera para que explicara lo que había comentado, ’Lo utilicé para hacer una analogía para decir que la reactivación económica vamos a tener medidas de cuidado, y en la economía vamos a estar trabajando en circunstancias distintas, era en un contexto de Canacintra, que va tener que estar marcando distancias en las cadenas de producción’.



El secretario añadió, ’Era una analogía para decir que nos vamos a tener que reorganizar a través de mecanismos distintos, el regreso a una normalidad y recuperación, como el presidente señaló, ya están empezando a recuperarse y eso necesita de medidas de sanidad’.



Arturo Herrera es uno de los tantos funcionarios públicos que ya ha tenido la enfermedad COVID-19. Fue el pasado 25 de cuando dio a conocer que había dado positivo, sin embargo, la semana pasada informó que regresaría a sus actividades, porque una nueva prueba había salido negativa del coronavirus.



La forma en que el funcionario no sostuvo su postura sobre el cubrebocas fue criticada en las redes sociales:



El uso del cubrebocas ha sido un tema muy controversial para el gobierno mexicano. Durante el inicio de la pandemia, Hugo López-Gatell, el ​​​​​​​Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud no recomendaba su uso como protección, sin embargo, a principios de abril se desdijo y lo recomendó.



Por su parte, López Obrador no lo utiliza ni en sus conferencias mañaneras, ni en las giras que realiza al interior del país. La primera vez que fue captado usando mascarilla, fue cuando viajó en un vuelo comercial a Estados Unidos, a principios de julio.



Yahoo Noticias