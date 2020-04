La canción que inspira a resistir contra el coronavirus

España. 21 marzo, 2020.-Este fin de semana comenzó a circular en México, a través de WhatsApp, una canción que anima a tener paciencia frente al periodo de aislamiento al que ha obligado la pandemia del coronavirus COVID-19 en muchos países.



Adjudicada en un primer momento a la agrupación La Oreja de Van Gogh, la canción titulada ’Volveremos a brindar’, se ha hecho viral en México y en otros países de Latinoamérica debido a que millones de personas han comenzado a experimentar en estos días sentimientos de desesperación y tristeza por estar guardadas en su casa, ya que ésta es, por el momento, la mejor manera de detener el contagio.



Sin embargo, tras un bombardeo de felicitaciones por la atinada letra de la canción, Leire Martínez, vocalista de La Oreja de Van Gogh, publicó este día un video en su cuenta de Instagram para deslindarse de la canción, y atribuyó la autoría a la cantante y actriz Lucía Gil: ’No somos La Oreja de Van Gogh, es la maravillosa Lucía Gil, que ha hecho una canción estupenda y súper bonita, llena de buena energía y mucho ánimo para todo el mundo’, dijo.



Y es que, el audio que circula por WhatsApp fue extraído de un video que precisamente hace unos días Lucía Gil hizo público en sus redes sociales acompañado con algunas imágenes de personas haciendo ejercicio dentro de casa, familias distrayéndose de mil maneras para vencer el tedio, doctores y enfermeras atendiendo enfermos, gente comunicándose por medios electrónicos con sus familiares o recomendando libros, vecinos aplaudiendo desde las ventanas de su departamento o conviviendo con sus mascotas, riendo o llorando.



La canción, cuya letra quedará sin duda grabada en la historia de lo que el mundo vivirá a causa del COVID-19, es la siguiente:



Días tristes, nos cuesta estar muy solos,

buscamos mil maneras de vencer la estupidez.

Meses grises, es tiempo de escondernos,

tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez.

Pero son las ocho, y has salido a aplaudir a tu ventana,

me dan ganas de llorar.

Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio

sólo queda un poco más.

Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar,

un café queda pendiente en nuestro bar.

Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo,

ya no habrá una pantalla entre los dos.

Ahora es tiempo, de pensar y ser pacientes,

confiar más en la gente a ayudar a los demás.

Mientras tanto, otros cuidan los pacientes,

un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán.

Pero son las ocho, y has salido a aplaudir a tu ventana

me entran ganas de llorar.

Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio,

sólo queda un poco más.

Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar,

un café queda pendiente en nuestro bar.

Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo,

ya no habrá una pantalla entre los dos…

Y después de pasar la cuarentena,

habremos hecho un puente que unirá.

Mi puerta al empezar la primavera,

y la tuya que el verano me traerá.

Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar,

un café queda pendiente en nuestro bar.

Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo,

ya no habrá una pantalla entre los dos.



Al día de hoy, hay en el mundo 267.013 personas contagiadas, y se ha registrado el deceso de 11.201.