La candidata a vacuna contra la COVID de Pfizer debe almacenarse a menos 112 grados Fahrenheit, lo que provocará una avalancha de pedidos de hielo seco

Menos 112 grados Fahrenheit es una temperatura tan fría que la goma se rompe, los metales se vuelven quebradizos y la piel expuesta se congela casi inmediatamente. También es la temperatura necesaria para almacenar la que, se espera, sea la primera vacuna contra la COVID-19.



La semana pasada, con la noticia de que la candidata a vacuna de Pfizer y su colaborador BioNTech tiene una eficacia superior al 90 % y podría aprobarse en un mes, se hizo patente la necesidad de trasladar y almacenar los viales que salvarán vidas.



Los pedidos de hielo seco están aumentando y hay un retraso de hasta seis semanas para comprar unos congeladores ultra fríos de uso médico de 15 000 dólares.



’Las ventas aumentaron un 250 % con respecto al primer trimestre’, dijo Dusty Tenney, director ejecutivo de Stirling Ultracold, una empresa de Athens, en Ohio, que fabrica congeladores ultra fríos para laboratorios.



El anuncio del lunes de que la vacuna contra la COVID-19 de Moderna tiene una efectividad del 94,5 %, es estable a las temperaturas de un refrigerador normal durante 30 días y puede mantenerse a temperatura ambiente hasta 12 horas, alivió esa urgencia.



Sin embargo, Estados Unidos necesitará todas las vacunas que pueda conseguir. El desarrollo de la vacuna de Moderna está ligeramente por detrás de Pfizer y su capacidad de fabricación no es tan sólida, por lo que la cadena de frío que requiere Pfizer es un problema con el que los departamentos de salud locales tendrán que lidiar durante meses.



En Akron, Harry Gehm, la quinta generación de fabricantes de hielo, está recibiendo llamadas de toda la región.



’El departamento de salud de Ohio pidió unos 6 800 kilos de hielo seco a la semana’, dijo desde las oficinas de Gehm & Sons, fundadas en 1880. ’Los hospitales y Giant Eagle (una cadena de supermercados y farmacias) han llamado para asegurarse de que tenga la capacidad’.



Los estados saben desde hace meses que la vacuna de Pfizer requiere para su distribución una cadena de frío extrema, por lo que han estado trabajando en crear la infraestructura necesaria para entregarla y almacenarla. Ahora solo tienen que culminar esos planes.



De las cuatro vacunas contra la COVID-19 que se encuentran actualmente en la fase 3 de los ensayos clínicos en Estados Unidos, la de Pfizer es la más avanzada y la única que requiere una temperatura tan baja.



Pfizer espera producir hasta 50 millones de dosis de vacunas para fin de año y hasta 1 300 millones de dosis en 2021. Si la vacuna se aprueba, las dosis disponibles este año se asignarán de manera proporcional entre los países que tienen acuerdos de suministro, según afirmó la compañía. Cada persona necesitará dos dosis, administradas con 21 días de diferencia.



Como parte de un acuerdo firmado este verano con el gobierno estadounidense, Pfizer entregará 100 millones de dosis tras la fabricación y aprobación de la vacuna, con la opción de adquirir 500 millones de dosis adicionales.



La candidata a vacuna de Pfizer está compuesta de ARN mensajero, que le dice al cuerpo que produzca una proteína del virus SARS-CoV-2 que causa la COVID-19. Esa proteína le indica al sistema inmunológico que cree anticuerpos contra el virus, para protegerse de la infección.



Las proteínas están encerradas en diminutos glóbulos de grasa y son muy frágiles. ’Simplemente se desintegran’, dijo el doctor Paul Offit, director del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia y profesor de vacunación en la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania.



Para mantener estable la molécula hay que almacenar la vacuna a temperaturas ultra frías, entre 112 y 76 grados bajo cero. La orientación general es por debajo de los 94 grados. A esas temperaturas es estable hasta seis meses.



Cuando la vacuna llegue a un hospital o una clínica, se puede mantener a la temperatura normal de un refrigerador entre menos 35 y 46 grados durante unos cinco días, antes de desecharla.



No se trata de unas temperaturas muy altas. A menos 22 grados, la savia de los árboles se congela. A menos 58, algunas aleaciones de acero se vuelven frágiles. A menos 76, las baterías de los automóviles se congelan. A menos 97, los neumáticos pueden romperse, explicó Tonya Kuhl, presidenta del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de California en Davis. Mantener cualquier cosa tan fría requiere un equipo especializado, o mucho, muchísimo hielo seco.



’En el mundo de la ciencia no hace tanto frío’, dijo Kuhl. ’Pero en el mundo normal, sin duda, sí. Esa temperatura es muy importante en el almacenamiento para mantener las cosas estables’.



Las temperaturas ultra frías necesitan un equipo especial

Los congeladores ultra fríos de uso médico no son baratos. Un modelo vertical del tamaño de un refrigerador doméstico grande puede costar alrededor de 25 000 dólares. Un congelador de los que se colocan bajo el mostrador del tamaño de la nevera de un dormitorio cuesta alrededor de 10 000 dólares. Y un modelo sobre ruedas del tamaño de una nevera portátil cuesta 7 000 dólares.



Las farmacias, clínicas, hospitales y consultorios médicos han estado adquiriéndolos al ritmo en que se producen. Stirling Ultracold ha aumentado las horas de producción en su planta y trabaja seis días a la semana para satisfacer la demanda. Aun así, tienen al menos un mes de pedidos pendientes, apuntó Tenney.



Abrir un congelador de este tipo no es como buscar un aperitivo dentro del frigorífico. Al abrir la puerta se forma una ola de niebla cuando el frío golpea la humedad del aire que se encuentra en la habitación. Se deben usar guantes y mangas largas para evitar quemaduras por congelación causadas por la unidad o los elementos que están dentro.



La buena noticia, según los administradores, es que muchos hospitales y centros médicos académicos ya tenían congeladores ultra fríos porque se utilizan para almacenar productos sanguíneos, materiales de diagnóstico de laboratorio y muestras biológicas.



’Más del 50 % de nuestros miembros ya los tenían a mano’, dijo Azra Behlim, directora senior de abastecimiento farmacéutico en Vizient, una red de compras y apoyo para sistemas de salud sin fines de lucro. Vizient trabaja con más del 60 % de todos los hospitales de Estados Unidos.



A pesar de ello, algunos están comprando los congeladores ’para facilitar la dinámica’ cuando empiecen a enviar la vacuna, dijo.



Sin embargo, la posibilidad de que pronto estén disponibles otras vacunas que puedan almacenarse a temperaturas normales de refrigerador ha hecho que algunos sistemas médicos esperen.



’Se preguntan si es necesario sortear todos estos obstáculos logísticos’ cuando quizá no sea necesario, dijo Behlim. Las primeras vacunas se destinarán a los trabajadores sanitarios que están en la primera línea de combate, por lo que la mayoría de ellas se pueden suministrar fácilmente en grandes hospitales que ya cuentan con una infraestructura de congeladores ultra fríos.



El hielo seco es clave para la entrega de las vacunas de Pfizer

El hielo seco ocupa un lugar preponderante en el sistema de entrega de las vacunas de Pfizer. Esta vacuna se envía en contenedores aislados con un diseño especial, del tamaño de una maleta de mano.



La vacuna se almacena en compartimentos planos del tamaño de una caja de pizza, cada uno con capacidad para 195 viales. Hay cinco dosis por vial, por lo que cada bandeja contiene 975 dosis. Las cajas de contenedores térmicos, que son reutilizables, pueden contener hasta cinco de las bandejas para un total de 4 875 dosis por un contenedor completamente cargado, con un peso de aproximadamente 31 kilos.



Estos ’cargadores’, como los llama Pfizer, tienen espacio en la parte superior para colocar una bolsa de hielo seco. El hielo seco puede mantener la vacuna a la temperatura necesaria durante 10 días si no se abre, o cinco días si no se abre más de dos veces al día durante períodos de tiempo muy cortos, dijo Bob Swanson, Director del Programa de Inmunización del Departamento de Salud Comunitaria de Michigan.



El hielo seco, a diferencia del ’hielo húmedo’ a base de agua, es la forma sólida del dióxido de carbono cuando se enfría a menos 78,5 grados.



Para rellenar los contenedores de envío se necesitan unos 11 kilos de hielo seco. Gehm, el hombre del hielo, dice que recibe llamadas de pequeños hospitales de Ohio para pedirle 11 kilos a la semana.



’Puedo hacer 1 360 kilos por hora, así que estamos bien’, dijo.



En Estados Unidos, la mayor parte del hielo seco se fabrica en el Medio Oeste cerca de las grandes plantas de gas etanol que producen dióxido de carbono como subproducto, dijo Gehm.



El dióxido de carbono se transporta en camiones cisterna y se introduce en una cámara sellada donde se somete a presión para enfriarlo.



’Se necesita aproximadamente un kilo de líquido para hacer medio kilo de hielo seco’, dijo Gehm. Un cubo de hielo seco de 3 pies pesa alrededor de 680 kilos.



Sin embargo, no todo el mundo vive cerca de un fabricante de hielo seco, por lo que el transporte se dificulta. Dakota del Norte tiene tan pocos fabricantes que el Departamento de Salud del estado está considerando comprar una pequeña fábrica para producir el suyo, según la gerente del Programa de Inmunización del estado, Molly Howell.



Si un centro médico se asegura el suministro de hielo seco, quizá no sea necesario comprar un costoso congelador ultra frío porque los paquetes están diseñados para volver a congelarse con hielo seco.



’Realmente tienes hasta 15 días’, dijo Swanson, del departamento de salud de Michigan. Una vez que el recipiente con las vacunas llegue al sitio, se volverá a llenar con hielo seco dentro de las 24 horas, dijo.



’Siempre que no abras el contenedor más de dos veces al día, puedes rellenarlo con más hielo seco a los cinco días y luego a los diez días. Así que creas una ventana de 15 días’, dijo.



Cuando llegue el momento de usar la vacuna, se descongelará a la temperatura del refrigerador, que está entre menos 35 y 46 grados. Luego se mezcla con una solución salina que se envía por separado.



Una vez hecho esto, el vial de cinco dosis se puede almacenar hasta seis horas en un refrigerador. Si no se utiliza toda la vacuna en ese lapso de tiempo, habrá que desecharla.



La posibilidad de tener que desechar la vacuna es lo que mantiene en vilo a los médicos. Después de haber invertido más de 10 mil millones de dólares del dinero de los contribuyentes para crear vacunas contra la COVID-19 y en medio de un aterrador aumento del número de casos, no quieren desperdiciar nada.



’Habrá muchos tropiezos y caídas’, dijo el experto en vacunas Offit. ’En los próximos meses vamos a aprender mucho sobre cómo podríamos haber hecho esto de manera diferente’.