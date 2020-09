La candidata Ana Luisa Miranda hizo compromisos concretos para mejorar los servicios básicos en Tenango de Doria

EN LA CAMPAÑA DIALOGAMOS CON TODOS, COMO GOBIERNO DAREMOS RESULTADOS PARA TODOS: ANA LUISA MIRANDA



• La candidata Ana Luisa Miranda hizo compromisos concretos para mejorar los servicios básicos.



La mayoría ciudadana en Tenango de Doria se ha manifestado a favor de Ana Luisa Miranda, candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia municipal, por lo que la campaña apunta hacia el triunfo en la jornada electoral del 18 de octubre.



Sin embargo en un ejercicio democrático como es una campaña proselitista, se llegan a escuchar voces contrarias, que también son escuchadas con respeto y atención, pues suman al proyecto de trabajo ’en la campaña estamos abiertos a platicar con todos, tocamos todas las puertas, como gobierno daremos resultados para todos’ reflexionó la aspirante priista.



Entre las inquietudes que de manera plural ha escuchado la candidata del Tricolor, está la preocupación por la salud, no sólo en el contexto de la contingencia sanitaria, sino en general con servicios que no cubren las necesidades de las familias de Tenango de Doria y ante este panorama no han encontrado las soluciones contundentes que esperan.



Ana Luisa Miranda destacó que una de sus prioridades será gestionar recursos para que en el municipio se cuente con mejores servicios de salud, además de destinar recursos locales para este fin, lo cual será posible con una administración honesta, transparente y eficaz.



También, en sus recorridos por diversas localidades de la demarcación, hizo compromisos concretos para mejorar servicios como el agua potable, la energía eléctrica y el mantenimiento de las vías de comunicación.