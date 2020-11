La cargada y urbanidad política

Inmersos en la cultura de la cargada y de poco respeto a la Ley, hay quienes critican al presidente Andrés Manuel López Obrador por no precipitarse en felicitar al virtual ganador de los comicios para elegir al Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llevado por la frenética multitud que festejó en las calles de ciudades gringas.

Pero se deben respetar las reglas del juego, el proceso electoral legal, aun cuando los litigios interpuestos por el equipo del presidente Trump carezcan de sustento y traten de descarrilar el proceso electoral, deben ser las autoridades quienes decidan la autenticidad de las elecciones.

Como Jefe de Estado respetuoso de la Ley, el presidente López Obrador considera una intromisión en los asuntos de otros países, o de la Unión Americana, al precipitar una felicitación cuando no ha concluido el proceso. Así se acostumbraba en México, la maquinaria de la cargada aplastaba todo recurso legal.

En México debemos entrar en una nueva etapa, inaugurar una nueva cultura: sustituir el oportunismo político, la cargada, el besamanos, por el respeto al voto popular. Si éstos están debidamente acreditados en las urnas y las autoridades –aunque en muchas ocasiones sus fallos son amañados-, dan el triunfo a quien lo tiene y éste asume el poder con todas las de la Ley. Eso es urbanidad política.



TURBULENCIAS



Bartlet, en el ojo del huracán



Sólo hago lo que me indica el presidente respondió el director de la CFE, Manuel Bartlet Díaz, al cuestionamiento de una reportero tabasqueño en el sentido de que si se sentía satisfecho de la venganza hacia los tabasqueños por las lamentables inundaciones de miles de hogares por el desfogue de la presa Peñitas. El ex secretario de Gobernación fue rescatado por el mismo presidente quien consideró infundados los cargos hacia el funcionario y aclaró que el manejo de las presas es muy delicado y que en sus decisiones sólo intervienen técnicos calificados de Conagua y la CFE. Bartlet Díaz tiene sus orígenes en Tabasco, en donde su padre fue gobernador y de dónde salió para incursionar en la política nacional, ocupar múltiples cargos y ser gobernador de Puebla. Ahora, en Tabasco como en todo el país, su paso por la administración pública es cuestionado por tirios y troyanos…El presidente suspendió una gira por Sinaloa y Nayarit para trasladarse rápidamente a Tabasco en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para estar con sus paisanos damnificados y también se le cuestionó cuántos días iba a estar y si la ayuda va a llegar directamente y no va a ocurrir, como en otras inundaciones, de que la ayuda no llegue a los afectados. López Obrador dijo que está acostumbrado a los cuestionamientos a lo largo y ancho del territorio nacional en donde se requiere su presencia, pero tiene que atender a todos en el país…Por cierto que hizo su reaparición el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, en tanto que la flamante secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, brilló por su ausencia…La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheibaum, no sólo tiene que lidiar con covid-19 que le ha afectado, sino en dictar medidas oportunas para detener la pandemia que amenaza con enviar a confinamiento, otra vez, a los capitalinos; en tanto Chihuahua y Durango reportan altos números de contagios y se toman medidas extraordinarias para apoyar a los damnificados…Quintana Roo y Campeche la libran por las medidas implementadas por sus respectivos gobernadores y la decisión de sus habitantes y turistas de guardas las medidas sanitarias adecuadas…



