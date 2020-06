La CdMx encabeza la lista de ocupación hospitalaria general al registrar 80 por ciento

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum en videoconferencia de prensa, informó que a la fecha en CdMx se reportan 3 mil 729 defunciones por covid-19, además de 30 mil 831 casos confirmados y 7 mil 471 sospechosos, al corte del domingo 7 de junio.



La jefa de Gobierno indicó, en un día, se reportaron 33 defunciones nuevas y 608 nuevos casos de coronavirus, respecto al 6 de junio, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud federal.



Además señaló, es la entidad con más casos acumulados y activos, al tener 30 mil 831 y 4 mil 242 casos, respectivamente.



Destacó que la capital es la entidad que encabeza la lista de ocupación hospitalaria general al registrar 80 por ciento, mientras que de las camas con ventilador reporta un 62 por ciento.



15 DE JUNIO SE EVALUA SI SE CAMBIA DE COLOR EN LA CIUDAD DE MEXICO



Asimismo informo, que la Ciudad de México continúa en semáforo rojo hasta el 15 de junio, cuando se evalúe si cambia de color, dependiendo de la ocupación hospitalaria, que en este momento en un 65 por ciento.



IMPLEMENTARAN ACCIONES EN SUCURSALES BANCARIAS DE LA CDMX



La secretaria de finanzas capitalina, Luz Elena González Escobar, informó que, el gobierno de la Ciudad de México anunció algunas medidas en las sucursales bancarias de la capital para evitar la propagación del coronavirus entre los clientes y el personal de las mismas.



"Son cinco acciones y medidas específicas que hemos conversado con la asociación trabajo a distancia.



Todas las personas que se encuentran laborando a formato a distancia en los corporativos que , mantendrán ese formato a trabajo a distancia hasta que la ciudad de México señale que existen las condiciones para regresar", dijo.



Promover el trabajo desde casa para los trabajadores de los bancos.



Apoyar las filas en los bancos para la sana distancia.



Horarios de apertura en los bancos a partir de las 10:00 a partir del miércoles para evitar que los trabajadores se trasladen en horarios con más afluencia.



Fortalecimiento los medios electrónicos como el sistema de Codi.

Diversificación de los días de pago de tal manera que no se concentre el 1 o el 15 de cada mes.



NO SE TRASLADARAN EMPLEADOS DE

BANCOS EN HORAS PICO



Por su parte, Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México dijo que el 75 por ciento está haciendo trabajo a distancia y el 25 por ciento restante en las oficinas corporativas.



’Mantendremos el personal en donde está y como está hasta entonces no nos informe la jefa de Gobierno que ha cambiado el semáforo.



Los bancos irán abriendo a las 10:00 las sucursales para que las personas que están en las que operan no esté en este transporte durante las horas pico’, expresó.



PRESTAMO DEL BANCO MUNDIAL LLEGARA

A LA CIUDAD DE MEXICO



La jefa de Gobierno, informó que del préstamo del Banco Mundial que hizo a México para hacer frente a la pandemia, en la capital aún no se sabe cuándo se destinará alguna parte del mismo y en caso de serlo no será parte del presupuesto público de la ciudad"

"Hasta ahora no tenemos conocimiento que algo llegue a la ciudad y estamos en coordinación con Hacienda, pero no es algo que se vaya utilizar como parte del presupuesto público de la ciudad".