La CEM se pronuncia sobre proyecto de la SCJN en torno al aborto

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. 24 julio, 2020.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará próximamente un expediente relacionado con el aborto y con la protección del derecho a la vida en el Estado de Veracruz. De cara a esta discusión, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) recordó que la vida es un don sagrado, y como tal, debe protegerse.



A través de un comunicado firmado por la Dimensión Episcopal de Vida, que preside el obispo José Jesús Herrera Quiñones, de Nuevo Casas Grandes Chihuahua, los obispos del país advirtieron que la resolución de los ministros no sólo podría impactar contra el derecho humano a la vida en esa en entidad de la república, sino que sus efectos se podrían extender a los demás estados.



Te puede interesar: La Discusión en la Suprema Corte, el aborto otra vez



La vida es un don sagrado

A manera de pronunciamiento, los obispos ratificaron lo expuesto en la declaración conjunta que hizo la CEM sobre la Vida y la Dignidad Humana el pasado jueves 16 de julio.



’La vida que cada ser humano posee desde la concepción y hasta la muerte natural, es un don que hay que custodiar como algo verdaderamente sagrado’, señalaron.



En dicha declaración, también afirmaron que, de acuerdo con la evidencia científica, la vida humana comienza desde el momento de la concepción, y por lo tanto, reafirmaron que todo ser humano es merecedor de respeto y debe ser reconocido y tratado como persona, sin limitarlo por su grado de desarrollo, salud, origen o condición social o económica.’



Cada año el movimiento Pasos por la Vida organiza la Marcha por la Vida. Foto: Cathopic

Foto: Cathopic



El episcopado mexicano también dejó en claro que el aborto no es un apoyo para la mujer, sino que más bien existe la necesidad de una atención especial para aquellas mujeres que requieren protección, apoyo en sus necesidades materiales y de salud física y psicológica.



Te puede interesar: ’Defender la vida no es sólo cuestión de fe, sino de humanidad’



Recordaron que compete a las autoridades de cualquiera de los tres poderes, o de cualquier nivel de gobierno, actuar en miras a otorgar la máxima protección legal al derecho a la vida que tiene cada individuo de la especie humana en cualquier momento y circunstancia.



’Exhortamos a todos los fieles católicos y a todos los ciudadanos a que sumemos nuestros esfuerzos para lograr que la dignidad de cada ser humano sea apreciada y que salgamos delante de los graves desafíos que se nos presentan en este momento de la historia de nuestro país’, señala la declaración conjunta.