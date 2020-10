La CEPAL señala que la recuperación de México por el impact del COVID-19 tomará mas alla de este sexenio

+No habrá recuperación en este sexenio



+34 millones de empleos perdidos este año



+ El ISSTE a atención a males mentales



CIUDAD DE MEXICO .- La recuperación de México, por el impacto de la crisis sanitaria y económica por el Covid, le tomará más allá de este sexenio, es decir, hasta el 2025, de acuerdo con las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), publicó hoy la CTM.



Considerando la proyección para el 2020 de una caída de -9% en la economía mexicana y el hecho de que para 2021 crecerá 3.2%, la recuperación tomará cinco años.



La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, afirmó que la recuperación dependerá de lo que ocurra en el último trimestre del 2020 y en el próximo año.



’Estamos evaluando, lo vamos a estimar con mayor precisión en los meses siguientes, esto está atado a que haya una recuperación gradual, pero la verdad que una recuperación total solo se alcanzaría hasta el 2025’, explicó.



Afirmó que ’no es momento de austeridad’ pero sí de ajustar políticas fiscales para aumentar la recaudación, evitar la elusión y evasión para lograr tener más recursos para la reactivación.



El anuncio en días pasados sobre inversión pública privada que hizo el gobierno junto con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) es importante porque generarán 200 mil empleos y se trata de recursos equivalentes a 1.2% del PIB.



Agregó que a fines de 2020 el PIB per cápita será igual al de 2010, lo que es igual a tener una década perdida; la pobreza tendrá un retroceso de 15 años al alcanzar los 231 millones de personas, nivel equivalente a lo que se registró en 2005, la pobreza extrema llegaría a niveles de 1990, un retroceso de 30 años alcanzando a 96 millones de personas.



’La crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19 va a durar más’



Por su parte el gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), Agustín Carstens, advirtió que la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19 va a durar más y a pesar de las medidas aplicadas por los gobiernos, llegará un momento en que serán inevitables las bancarrotas.



’Al principio se pensaba que la crisis iba a ser transitoria, pero ha durado más y va a durar aún más. Por tanto, la mayoría de los gobiernos evitan efectos excesivos. Muchos paquetes se iban a ver interrumpidos en este momento, pero la mayoría de los países han tenido el buen sentido de extender.



Llegará el momento en que la acción gubernamental sencillamente no pueda prevenir el incremento de bancarrotas. El cambio en el entorno económico dará lugar a una reasignación ineludible de recursos’, dijo el ex gobernador del Banco de México.



’Tenemos que reconocer que el Covid-19 va a cambiar la cara de la economía. Muchos sectores que sufren ahora no van a recuperarse, sencillamente porque va a haber otra forma distinta de viajar, de trabajar, de hacer la compra y de ir de compras y todo ello complicado aún más por la revolución digital’, añadió.



’Hay mucha innovación. El comercio electrónico es cada vez más importante y se está conjugando con el enfriamiento de la actividad, así que muchas tiendas no van a sobrevivir’, añadió.



Reconoció el trabajo desempeñado por los bancos centrales para enfrentar la pandemia, enfocado en estabilizar la economía y reducir el impacto en los mercados…



OIT: 34 MILLONES DE EMPLEOS PERDIDOS POR EL COVID



Al menos 34 millones de empleos en América Latina y el Caribe se han perdido debido a la pandemia COVID-19, según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo.



Los países deben adoptar estrategias inmediatas para abordar la crisis laboral, que, según el informe, podría ampliar las desigualdades existentes en la región.



’Enfrentamos un desafío sin precedentes, el de reconstruir los mercados laborales de la región, que implica enfrentar fallas estructurales que se han agravado con la pandemia, como la baja productividad, alta informalidad y la desigualdad de ingresos y oportunidades de trabajo decente’, dijo Vinícius Pinheiro. Director de la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe.



La segunda edición del Panorama laboral en tiempos de COVID-19: Impactos en el mercado laboral y los ingresos en América Latina y el Caribe advierte de "la drástica contracción del empleo, las horas trabajadas y los ingresos".



"Enfrentamos un desafío sin precedentes, el de reconstruir los mercados laborales de la región, lo que implica enfrentar fallas estructurales que se han agravado con la pandemia ’.



Dice que durante esta crisis "34 millones de trabajadores perdieron su empleo (algunos temporalmente)", según información disponible de nueve países que representan más del 80 por ciento de la población económicamente activa de la región. La tasa de ocupación alcanzó el 51,1 por ciento en el primer trimestre, una reducción de 5,4 puntos porcentuales respecto a los datos del mismo período del año anterior, lo que representa "un valor mínimo histórico".



El informe también destaca que a partir del tercer trimestre de 2020, los niveles de actividad económica han mejorado ligeramente. Los datos revelan un comienzo de recuperación del empleo y un retorno de algunos trabajadores a la fuerza laboral.



’Las señales preliminares de recuperación son noticias positivas, pero el impacto de COVID-19 en el trabajo y los negocios fue enorme, y el camino por recorrer es largo. Es fundamental relanzar las bases para la reactivación de la economía con seguridad en salud, asegurando condiciones favorables para el funcionamiento de las empresas y para la creación de más y mejores empleos ’, dijo Pinheiro.



El informe muestra que América Latina y el Caribe es la región con la mayor contracción de la jornada laboral en el mundo, con una pérdida estimada de alrededor del 20,9 por ciento para los tres primeros trimestres de 2020. Esta cifra es casi el doble de la estimación global de 11,7 por ciento. por ciento.



"Las señales preliminares de recuperación son noticias positivas, pero el impacto de COVID-19 en el trabajo y los negocios fue enorme, y el camino por recorrer es largo ".



Los ingresos del trabajo se contrajeron un 19,3%, también muy por encima de la tasa mundial del 10,7%.



Dado que los ingresos laborales representan, en promedio, entre el 70 y el 90 por ciento del ingreso familiar total, estas reducciones han significado grandes pérdidas para muchos hogares, con impactos significativos en los niveles de pobreza, agrega el informe.



También advierte que la crisis podría agravar las desigualdades que existían antes del estallido de la pandemia. Los trabajadores más afectados por la crisis se encuentran entre los sectores más pobres de la población, aquellos con trabajos informales o en situación de desventaja. Las mujeres y los jóvenes (menores de 24 años) son particularmente vulnerables.



Para hacer frente a los efectos de la pandemia, los países de la región han adoptado combinaciones de medidas destinadas a proteger el empleo, los ingresos y las empresas. "La adopción temprana de estrategias que continúen mitigando estos impactos y que sustenten la recuperación será clave. También es esencial fortalecer las instituciones laborales, particularmente en lo que respecta a las políticas activas del mercado laboral", dice el Resumen.



’Es fundamental fortalecer los mecanismos de diálogo social para la celebración de pactos o acuerdos nacionales que apunten hacia una recuperación con transformación productiva, formalización, universalización de la protección social y transición justa hacia modelos de desarrollo más sustentables e inclusivos’, agregó Pinheiro….



IMPULSA EL ISSSTE ESTRATEGIA DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES MENTALES A CAUSA DEL COVID-19



En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), durante todas las etapas de la pandemia COVID-19 y hasta hoy, mantiene una estrategia de atención y prevención de enfermedades mentales y sus secuelas para atender los diferentes grados de afectación que ha causado la pandemia en pacientes y personal de la salud a cargo, con un enfoque de sensibilidad y humanismo, afirmó el Director General, Luis Antonio Ramírez Pineda.



Por su parte, el Director Normativo de Salud, Ramiro López Elizalde, afirmó que el Instituto se une a esta conmemoración bajo el lema ’La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades’, por lo que para brindar una atención integral y limitar el impacto de las situaciones potencialmente traumáticas, se aumentó la atención de salud mental y otorga apoyo psicosocial a personal de salud y derechohabientes a través de 10 servicios.



Destacó que la salud mental de la población se ha visto afectada por la pandemia debido a miedo a la nueva enfermedad, efectos de aislamiento social, distanciamiento de familiares y exposición alta a información confusa y alarmante en medios no calificados; sin embargo, uno de los grupos más vulnerables han sido los equipos de salud en primera línea de atención COVID-19 quienes además del estrés de trabajar con estrictos protocolos de bioseguridad, han enfrentado violencia y discriminación social, Síndrome de Burnout y estrés traumático secundario, derivado de observar el sufrimiento de pacientes y compañeros.



Para dar contención a estos problemas de salud mental, señaló, se ha implementado un paquete de servicios para el personal como: plataforma de monitoreo de salud mental donde se vigila su estado mental y bienestar psicosocial para disminuir el impacto negativo de la pandemia; atención en caso de crisis a través de línea telefónica sectorial y grupo WhatsApp; programa autogestivo para el manejo de estrés basado en Mindfulness; zoo terapia como procedimiento terapéutico de efectos positivos para mejorar el ánimo y combatir el estrés; capacitación y actualización en temas de redes de apoyo, primeros auxilios psicológicos y prevención, detección y manejo del suicidio.



En colaboración con la Asociación Psiquiátrica Infantil se brindó atención especializada de apoyo emocional, orientación y asesoría de salud mental infantil y familiar para las y los hijos de los trabajadores del Instituto.



En el paquete de programas de salud mental para pacientes atendidos por COVID-19, se cuenta con acompañamiento emocional mediante llamadas telefónicas a pacientes en proceso de atención psicológica.



Además de otros servicios para control de factores que podrían complicarse en la etapa de confinamiento en casa, como la red de Clínicas para Dejar de Fumar atendidos por equipos multidisciplinarios, y el servicio de orientación y prevención en adicciones, principalmente en alcohol y otras drogas en colaboración con los Centros de Integración Juvenil (CIJ).



López Elizalde anunció que próximamente dará inicio una estrategia llamada APAPACHO con el objetivo de brindar apoyo emocional al personal de salud mediante técnicas que permitan generar resiliencia.



