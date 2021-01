La Chipotles Band en coordinación con la JAPEM apoya a niñas y niños con cáncer

Dona Banda, desde julio de 2019, medicamentos, así como bienes en especie, material de curación, pañales, juguetes, sillas de ruedas y pases para parques recreativos.

Toluca, Estado de México, 17 de enero de 2021. Más de 45 niñas y niños que se encuentran luchando contra el cáncer se han beneficiado con los apoyos entregados por Chipotles Band, quien ha colaborado con la Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM) desde julio de 2019 donando medicamentos, así como bienes en especie, material de curación, pañales, juguetes, sillas de ruedas y pases para parques recreativos.



Gracias a la buena voluntad y a la transparencia con que se realizan sus tocadas, Chipotles Band ha logrado sumar a más donantes, quienes voluntariamente deciden aportar un poco más para apoyar esta causa, así lo señaló su fundador Alfonso Velázquez Fabela.



Cabe mencionar que los apoyos no se entregan en efectivo, sino que se transforman en bienes en especie, y se canalizan a Instituciones de Asistencia Privada, legalmente constituidas y certificadas por la JAPEM, organismo sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social para garantizar la transparencia y el uso correcto de los bienes recibidos.



En este sentido, Alfonso Velázquez relató cómo surge esta noble causa de ayudar a pacientes con cáncer, ’yo en el 2011 fui diagnosticado con cáncer, fue un cáncer que me dejó devastado. Me dejó muchas enseñanzas, el cáncer no me hizo mejor persona, pero me hizo darle sentido a la vida.



’Chipotles Band nace con una intención de ayudar, decidimos darle este sentido de apoyar a los pequeñitos que tienen cáncer; el cáncer sí es una enfermedad catastrófica, sí, por el tema económico, pero es una situación catastrófica porque nadie entiende cómo ayudar a los familiares, nadie entiende cómo ayudar a la criatura o al enfermo en su proceso, es un proceso doloroso en todos los sentidos’, expresó.



’A través de un acercamiento que tuvimos con JAPEM, nos indicó qué instituciones podíamos apoyar y en ese entonces, decidimos hacer un proyecto de tocadas con causa, tocábamos, nosotros cobrábamos un cover y ese cover lo destinamos completamente a las fundaciones.



’Al día de hoy puedo asumir que Chipotles Band tiene ese compromiso, esa empatía y dirigirnos a causas reales y a poder aportar un granito de arena en ese mar inmenso de necesidades, pero que sabemos que va a llegar a buen destino’, afirmó.



Durante los meses de confinamiento, Chipotles Band ha continuado con sus tocadas con causa, que se transmiten a través de las redes sociales e invitando a los usuarios a donar para apoyar a las niñas y niños con cáncer.



En este contexto, ha aportado donativos de gel antibacterial, cubrebocas, sábanas, batas clínicas desechables y despensas alimenticias para niñas y niños con cáncer, quienes continúan con su tratamiento y requieren de apoyo.