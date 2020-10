La ciencia revela inédito boceto oculto bajo la Mona Lisa

La más reciente fue llevada a cabo por el científico Pascal Cotte. Sus resultados han revelado la existencia de un sub dibujo de carbón escondido bajo la Mona Lisa, tal como publica Art News.



Esto podría sugerir que Da Vinci utilizó un boceto preparatorio antes de crear su famoso retrato.



Los resultados del trabajo fueron publicados en el Journal of Cultural Heritage.



Una figura siempre misteriosa

La investigación de Cotte comenzó en 2004, cuando el Museo del Louvre en París le permitió digitalizar la pintura utilizando una cámara multiespectral de alta resolución, la cual puede detectar la luz reflejada en trece longitudes de onda.



Este sub dibujo, detectado a través del análisis multiespectral, habría sido creado utilizando la técnica del espolón, método que servía para transferir un boceto al lienzo en el cual se pinchan agujeros a lo largo del contorno de una imagen y se espolvorea con carbón.



Cotte detectó las marcas del espolón en la mano y el cabello de la Mona Lisa, que son las zonas más claras del cuadro.



Esto mostraría que Leonardo da Vinci cambió su postura, girando la cabeza para mirar directamente al espectador.



La investigación también sugiere que el dibujo pudo haber sido utilizado para crear más réplicas del cuadro.



’Estos descubrimientos aumentan y aumentan el misterio de su creación, al final entendemos que es el trabajo de un ‘acto creativo’ muy largo, que abarca más de una década y en varias etapas’, señaló el investigador.



Este nuevo trabajo añade más misterios sobre una figura que siempre ha permanecido enigmática a lo largo de los años.