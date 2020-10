La Cineteca Mexiquense exhibe películas ganadoras de importantes festivales fílmicos

Organizan proyección de Sanctorum y conversatorio con su Director, Joshua Gil.



Toluca, Estado de México, 27 de octubre de 2020. Uno de los espacios administrados por la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México es la Cineteca Mexiquense, la cual, además de presentar excelentes películas, realiza actividades fuera de la sala para completar el conocimiento del séptimo arte.



Este Centro de Artes Visuales, que recientemente reabrió sus puertas para contribuir a la formación, esparcimiento y disfrute del público, se ha caracterizado por buscar nuevas opciones cinematográficas, y ahora lo hace acatando los protocolos y medidas sanitarias establecidas en el plan de regreso seguro, para brindar a los asistentes una protección adecuada.



Como parte de la programación que la Cineteca Mexiquense tiene lista para la semana que va del 27 de octubre al 1 de noviembre, se encuentra una selección de cintas del Festival MacabroFICH2020.



Entre ellas destaca el Programa de cortometraje internacional que se exhibirá el martes 27 de octubre a las 14:30 horas, y The Curse of Styria, una coproducción entre Hungría y Estados Unidos, que se proyectará a las 20:00 horas.



El miércoles 28 de octubre, a las 14:30 horas, se presentará ’El diablo me dijo qué hacer’, película mexicana del Director Alex G. Alegre, mientras que a las 20:00 horas se exhibirá ’Deathcember’, filme alemán dirigido por varios cineastas.



A las 12:00 horas del viernes 30 de octubre, toca el turno al Programa Animacabro Vol. 4, y a las 17:30 horas, Alucarda, la hija de las tinieblas, del mexicano Juan López Moctezuma.



El Festival seguirá el sábado 31 de octubre con el Programa de cortometraje mexicano, seguido del filme Rendez-vous, también mexicana, del Director Pablo Olmos, a las 17:00 horas.



La cinta mexicana Nuevo Orden, del Director Michel Franco, ganadora del León de Plata en Venecia en este año, se proyectará el jueves 29 de octubre, a las 12:00 y 14:30 horas, el viernes 30 a las 14:30 y 20:00 horas, el sábado 31 a las 15:15 y 20:00 horas, y el domingo 1 de noviembre, 12:30 y 17:45 horas.



También se proyectará Sanctorum, película ganadora en el Festival Internacional de Cine de Monterrey 2020 y que obtuvo el Ariel de este año por sus efectos especiales; al término de la función habrá un conversatorio en el que participará su Director, Joshua Gil. La cita es el jueves a las 18:30 horas y la entrada es gratuita.



Además, se podrán ver las películas Para Sama, de Waad Al-Kateab, el martes a las 17:30 horas, y Mamá Coronel, de Dieudo Hamadi de la República del Congo, a las 17:30 horas del miércoles 28 de octubre.



El costo de entrada para el público general es de 45.00 pesos y se aplican descuentos a estudiantes con credencial, personas de la tercera edad y discapacitados, quienes pagan 25.00 pesos.