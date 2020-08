La Cineteca Mexiquense reinicia semana de actividades para celebrar su segundo aniversario

Platican sobre la filmografía de Jaime Humberto Hermosillo.

• Habrá talleres virtuales, conversatorios y proyecciones de cineastas.



Toluca, Estado de México, 25 de agosto de 2020. A través de Facebook y Twitter, @CulturaEdomex, la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México celebra junto con el público, el segundo aniversario de la Cineteca Mexiquense.



La fiesta cinematográfica del Estado de México inició con la transmisión del conversatorio en torno a la obra de Jaime Humberto Hermosillo, cineasta mexicano quien falleciera a principios de este año y cuya obra se centra en el periodo que va de 1965 al 2018.



Fueron los especialistas Alejandro Pelayo, Director de la Cineteca Nacional, y Hugo Villa, Director de Actividades Cinematográficas de la UNAM, acompañados del Director de la Cineteca Mexiquense, Noé Tovar Soto, quienes compartieron datos interesantes sobre la producción cinematográfica de Hermosillo.



Autor de películas ganadoras de reconocidos premios como La pasión según Berenice, Matiné, Naufragio, Amor libre y María de mi corazón, Hermosillo destaca por la enorme atención al detalle en cada una de las películas que realizaba, con extremo cuidado artesanal, definió Hugo Villa.



Para Villa, Jaime Humberto es uno de los más notables cineastas con gran capacidad de no soltar y de serle fiel a su cine; no solamente contaba historias, sino que lo hizo como a él le gustaba, supo que en un equipo relativamente limitado podía dedicarse a lo que él quería, o sea a dirigir cámara y actores, destacó.



’Hermosillo rodó 39 películas y 17 están inscritas por completo en el mundo digital, es su capacidad de reinventarse, de hacer toda clase de esfuerzo por realizar una película por año, y no sólo hacer muchas, sino muchas de ellas bien.



’Lo que define a un cineasta es su obra y la de Hermosillo es amplia y profunda; supo combinar el éxito comercial con el cine de autor’, finalizó el especialista.



A decir de Alejandro Pelayo, el cineasta mexicano en cuestión era muy cuidadoso con la dirección de actores, trabajaba con ellos cotidianamente antes del rodaje, veía películas con sus actores, había una relación muy personal, creaban juntos el personaje, es el director con la mayor perseverancia y tenacidad, a pesar de los obstáculos.



’Durante su estancia en Guadalajara hizo talleres ligados con el Instituto Goethe y se vuelve tutor de un grupo importante. Hay que destacar su labor didáctica, pues fue un gran maestro y promotor’, refirió.



’Hermosillo fue muy buen guionista. Gran parte del valor de su obra es que está sólidamente asentada en buenas historias. Siempre tuvo muy claro qué quería decir con el cine. También fue el primero en hacer cine a través de los medios digitales’, concluyó Pelayo.



Finalmente, Noé Tovar recordó que este centro de artes visuales invita a las y los amantes del séptimo arte a que participen en los conversatorios, talleres virtuales y disfruten de las proyecciones a través del sitio web cineteca.edomex.gob.mx y en FilminLatino, durante esta semana.