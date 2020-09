LA CIUDADANÍA IDENTIFICA LAS PROPUESTAS SÓLIDAS Y VIABLES, JUNTOS LOGRAREMOS CUMPLIRLAS AFIRMÓ CHAVA JIMÉNEZ



Con el acercamiento a las familias de distintas comunidades y recorriendo junto con los vecinos las calles y caminos que requieren atención y trabajo para mejorar las condiciones de vida de los pobladores, Chava Jiménez, candidato a la presidencia Municipal de Tepeji del Río hace una campaña distinta en la que la voz de la población es importante para fortalecer el proyecto de trabajo.



Con esta forma de hacer campaña la población le ha reconocido el llegar hasta lugares en los que "ningún candidato había venido, siempre hacen sus eventos; pero hasta acá nadie había llegado" comentan con emoción habitantes de localidades apartadas en la geografía de Tepeji.



Chava Jiménez afirmó que la ciudadanía identifica las propuestas que son sólidas y viables, por lo que agradece el apoyo que le han manifestado para que a partir del voto el próximo 18 de octubre a favor de la fórmula priista, se vislumbre una nueva realidad para el municipio en la que la presidencia municipal y los ciudadanos unan esfuerzos para cumplir los proyectos y cubrir las necesidades que les permitan mejorar el nivel de vida de la población.



El candidato tricolor ha destacado la necesidad de acudir a cada rincón del municipio "no para prometer sino para tener el panorama real y trabajar juntos" dijo que sin duda la población está cansada de promesas que no se cumplen "por eso yo no vengo a prometer lo que no puedo cumplir; pero si puedo comprometerme a que trabajando juntos vamos a cumplir nuestros sueños por ver a Tepeji mejor", enfatizó.



En la localidad de ’El Tesoro" los vecinos le manifestaron la necesidad de mejorar los caminos así como contar con un alumbrado público que les permita tener mayor seguridad.

El candidato dijo que sin duda el transitar por los caminos da cuenta de lo que padecen quienes viven ahí; señaló que hacer un evento en el centro de la comunidad como se acostumbraba o trabajar detrás de un escritorio no permite ver las necesidades reales, por ello afirmó "quienes estén en mi equipo deberán trabajar en campo, nada de estar solo en una oficina, hay que salir a ensuciarse los zapatos y trabajar en equipo con ustedes". Recuperando las faenas como antes se hacía lograremos más; porque somos un solo rostro un solo Tepeji’ manifestó Chava Jiménez.