La ciudadanía merece una explicación sobre las desapariciones de personas y la violencia generalizada en Guerrero: Yair García

’La realidad de Acapulco supera la ficción de la estadística de nuestros gobernantes al señalar que la delincuencia está a la baja’, así lo declaró Yair García Ciudadano de Tiempo Completo. Esto durante sus recorridos de la #RutadePAS que realiza por el puerto y donde se atiende la demanda social, orientando y construyendo la confianza de la ciudad.



’Me parece que la ciudadanía acapulqueña merece una explicación sobre los acontecimientos que se han presentado con la desaparición de personas y las acciones que se están realizando para enfrentar este rebrote de desapariciones y violencia generalizada’. Dijo que la circunstancia del hecho no se puede obviar, ya que es fundamental que la autoridad competente explique los avances logrados o bien alertar a la población respecto a los hechos. ’El mutis que hay genera la percepción de que no hay nadie atendiendo el problema’, enfatizó.



Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, Guerrero tiene un reporte de 3 mil 247 personas desaparecidas, siendo Acapulco el municipio que ocupa el primer lugar con 845 personas que no han sido localizadas. Además, en el presente año, la entidad cuenta con un registro de 112 personas desaparecidas, sin incluir los casos no denunciados por miedo o amenaza directa.



Yair García llamó a la ciudadanía a mantenerse atentos y trabajar en equipo, ’debemos cuidarnos entre todos, mientras la autoridad explica o genera una acción contundente para resolver la situación, porque de no atenderse la problemática, las manifestaciones de exigencia serán cada día mayores, convulsionado el municipio e incluso potenciando el contagio de Covid 19’.