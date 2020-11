LA CIUDADANÍA TIENE EL MEDIO DE ROMPER ESQUEMAS DE PODER

’Avergüénzate de morir hasta que no hayas conseguido una victoria para la Humanidad, somos personas políticas por naturaleza ".Gürgen



Ciencia Política. Reside en sustituir la cultura de la opinión por la cultura del argumento. Hombre de lo cognitivo Dieter Nohlen nació el 6 de noviembre de 1939 en Alemania. Ha construido a lo largo de su vida una obra maestra la democracia, hombre de la ciencia política y el derecho electoral.



Ha cuidado hasta el último detalle para lograr una simetría perfecta. Quienes en alguna etapa lo hemos visto construir, somos testigos del esfuerzo sobre humano que ha destinado para crear un bagaje fundamental, a las ciencias sociales, al derecho público y a la política misma en un sinnúmero de países en todo el mundo, especialmente en los países iberoamericanos. La democracia, escrito por Dieter Nohlen, incluye un riguroso recorrido sobre la construcción del concepto de democracia. Como lo hace con otros conceptos, Dieter ofrece dos acepciones de democracia: la limitada ’vista como régimen, valores y reglas que lo caracterizan, y un concepto amplio que incluye, además, contenidos y resultados de la política’. Evidentemente, argumenta, la calidad de la democracia dependerá de concepto que se adopte. Esto, llevado a la perspectiva cuantitativa, que nutre de manera relevante los estudios de calidad de la democracia, conduce a un importante dilema. Dice Nohlen, ’el debate se centra en lo que se quiere medir: la calidad de la democracia o la calidad de los resultados de la democracia, o ambos objetos al mismo tiempo’.



La mayor centralidad no incluye mejor comprensión delo electoral, pues esta tendencia conceptual incurre también en las simplificaciones de relaciones complejas que resultan del abordaje estadístico de cuantificara lo político. Ocurre que se mide algo con índices que en realidad no conciernen el concepto de calidad democrática. Un decálogo de recomendaciones para proceder en una eventual reforma de este importante aspecto de nuestro derecho electoral. los objetivos que identificamos: 1) Garantizar la independencia de los partidos políticos … 2) Reducir el gasto electoral y asegurar el uso razonable de los recursos … 3) Mejorar el uso de fondos públicos invertidos en el fortalecimiento de partidos democráticos… 4) Garantizar una competencia electoral efectiva y promover la equidad política … 5) Incrementar la transparencia mediante el fortalecimiento delos mecanismos de rendición de cuentas y de divulgación … 6) Fortalecer la independencia de los órganos de control y dotarlos de instrumentos eficaces… 7) Incorporar el enfoque de género en las discusiones y regulaciones sobre financiamiento de los partidos políticos.



Hoy instrumento de poder individual regionales de desesperanza de desarrollo común e instrumento de poderes de enriquecimiento a través del poder público, el olvido de vocación deservicio a una vocación de enriquecer. Dos reflexiones Dice Dieter: En resumen, dado que el estudio de la disciplina está íntimamente vinculado con la enseñanza universitaria, vale poner énfasis en la enseñanza de la Ciencia Política en la lógica del conocimiento. Hay que enseñar a pensar lógica y sistemáticamente. Lo que equivale a enseñar a diferenciar en lo conceptual entre niveles de abstracción, categorías, diferencias de grado, etc. Saber diferenciar hace la diferencia entre un interesado y un estudioso de la política. Concluye con una sugerencia que tiene un alcance mayor al del estudio universitario de la Ciencia Política. Reside en sustituir la cultura de la opinión por la cultura del argumento.

Lo epistemológicamente en la senda de la enseñanza de las ciencias según Max Weber, se trataba y se trata en las investigaciones de ambos autores, en primer lugar, de captar e interpretar ex post la realidad política, y menos de dirigir ex ante los procesos políticos, sobre la base de amplios conocimientos históricos y sociales de los países que se incluyan en la comparación.



La comparación radica más bien en la búsqueda de las diferencias y de su significado. Para la actuación política. Esta postura fundamental ha sido dirigida teóricamente por una doble Humildad de la política y de la ciencia política: por un lado, por la visión de una fusión contextual con bases histórico-genéticas del objeto como proceso de investigación y, por otro, por la ’…aceptación de ámbitos de vida plenamente diferenciados y (de) la renuncia al primado de la política’. Un credo tal conduce casi necesariamente a diversos diseños de investigación neo-institucionales con su acento en la dependencia mutua de las relaciones sociales, constelaciones políticas, procesos y sistemas de instituciones, como ejemplarmente lo ha mostrado Nohlen continuamente en sus investigaciones en torno a los sistemas electorales del mundo, y por parte de von Veme practicado, por ejemplo, en sus análisis acerca de la relación entre economía y política en los países del antiguo socialismo real y acerca de la comparación de sistemas políticos, aun cuando. Él, con su típica ironía, se presenta a sí mismo repetidas veces como un ’paleo institucionalista’.



Al convencimiento epistemológico fundamental la limitación autoimpuesta por ambos, von Veme y Nohlen, a teorías de mediano alcance sensibles al contexto. En su comprensión de teoría y praxis se diferencian ambos entre tanto. Mientras von Veme, siguiendo la máxima de la ’diferenciación entre el conocer propio de las ciencias sociales y la Acción política’, se mantiene alejado del quehacer cotidiano de la política (a no ser por unas cuantas excepciones), Nohlen continúa con la tradición pragmática del científico social comprometido políticamente, propia de los padres fundadores, por medio de su vasta actividad de asesor, que lo han convertido, sobre todo en América Latina, en un experto muy consultado



En el campo de la política institucional, en general, y de las reformas electorales y de los sistemas electorales, en particular. Bajo el aspecto de las teorías y políticas del desarrollo, así como también bajo cuestionamientos político-institucionales y bajo el aspecto de la transformación de sistemas del autoritarismo a la democracia liberal en los sistemas políticos. La dimensión material de la política (policy), la importancia se encuentra totalmente en el análisis de las políticas económica y social en el Estado democrático de bienestar, especialmente también relacionado con la pregunta en torno a los espacios de maniobra y las estrategias de reforma de las prácticas parlamentarias de gobierno y de coalición, lo cual podemos ver, a manera de ejemplo, Arend Lijphart elaboró de formas de gobierno democráticas, y el segundo a partir de los trabajos en el campo de los estudios de transición. En este marco fue que este último desarrolló el concepto de las ’democracias defectuosas’ (defekte Demokratien), sometiéndolo, en compañía de otros investigadores, a comprobaciones empíricas.



Theda Skocpol escribe como tareas de la ciencia política estadounidense con su alegato por una doubly engaged social science, es decir, en primer lugar, con cercanía en el tiempo y en los problemas tocar los temas cruciales para la sociedad y para la política y, en segundo lugar, dirigirlos debates acerca dela construcción de teorías e hipótesis no en la soledad de la torre de marfil, sino tan cerca cómo se pueda de la praxis(practica) , para que actores e implicados de la política práctica los encuentren útiles e incluso, por qué no, que participen en ellos.