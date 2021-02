La Ciudadanía y su realidad al no ejercer su derecho subjetivo

’Los gobiernos, las formas de Estado, las opiniones, los hombres cambian, todo se precipita y desaparece en ese furioso torbellino del cambio de siglo, sólo uno se queda siempre en el mismo sitio, al servicio de todos y de todas las ideas’ Joseph Fouché.



’–El fenómeno de la burocracia sufrió una considerable cambio en el siglo XX, con la propuesta de Max weber, que construye la teoría clásica de la Burocracia. Su planteamiento lo sustenta en definición de tres tipos ideales de dominación, cuyo fundamento de legitimidad son: De carácter racional: que descansan en la creencia en la legalidad de ordenaciones estatuidas y de los derechos de mando de los llamados por esas ordenaciones a ejercer la autoridad (autoridad legal). De carácter tradicional: que descansa en la creencia cotidiana en la santidad de las tradiciones que rigieron desde lejanos tiempos, y en la legitimidad de los señalados por esta tradición para ejercer la autoridad (autoridad tradicional). De carácter carismático: que descansa en la entrega extra cotidiana a la santidad, heroísmo o ejemplaridad de una persona y a las ordenaciones por ella creadas o reveladas (llamada autoridad carismática). COMPETENCIAS Y JERARQUÍAS. La organización se aplica en cualquier de carácter público o privado que persigan fines materiales o ideales y asociaciones política ’ la administración burocrática pura, o sea, la administración burocrática—mesocrática, tendida al expediente, es a tenor de toda la experiencia la forma más racional de ejercer una dominación en los siguientes sentidos: en precisión, continuidad, disciplina, rigor y confianza: intensidad y extensión en el servicio, aplicabilidad formalmente universal a toda suerte de tareas: y susceptibilidad técnica de perfección para alcanzar el óptimo en sus resultados– .’ LA TEORÍA WEBERIANA DE LA BUROCRACIA.:



El poder real de la burocracia en el Estado moderno generalmente pertenece a los políticos, los cuales pueden en algún momento separar al burócrata del cargo y quitarle el ejercicio de dicho poder. Las organizaciones burocráticas presentan una tendencia a transformarse en la dirección de los intereses en aquellos que se encuentran en la cúspide jerárquica de la organización y que de alguna manera aseguran la lealtad y obediencia de los subordinados por medio de métodos de selección, contratación permanencia en el cargo, alejados de la racionalidad tan defendida en el modelo clásico. Los instrumentos de control de esta burocracia se han diluido situaciones de valores éticos ante la eficacia del Estado Mexicano. Si esta fragilidad que rompe en ocasiones situaciones de eficiencia y eficacia a situaciones de gasto publico encaminado a establecer con la población un mejor bienestar social y calidad de vida en base a las políticas establecida por el poder público.



Estas argumentaciones de actos administrativos en las estructuras de gobierno en forma interna de corrupción que rompe el objetivo de eficiencia y eficacia. Esta fragilidad inherente a sí misma, necesita constantemente ser protegida contra las presiones externas, a fin de poder dirigirla hacia sus objetivos y no hacia otro. Donde es necesario y exige imponer reglas y reglamentos, que ordenen y deban obedecerse para que la organización funcione con eficiencia y rompa estos esquemas de vicios y de valores. Estas organizaciones burocráticas desarrollan ciertas tensiones internas (corrupción, valores, etc.) en sus estructuras, con consecuencias imprevistas o indeseadas que han generado ineficiencia e imperfecciones, las cuales han cuestionado la viabilidad del modelo weberiana.

Para Roberto Merton, cada disfunción es el resultado de algún desvió o exageración de las características del modelo weberiana. ’Introducción de las normas y apego extremo a los reglamento. El burócrata se vuelve un especialista, no por conocer sus tareas, sino por conocer perfectamente las normas y los reglamentos propios a su cargo o función. Los reglamentos dejan de ser medios y pasan a ser los principales objetivos del burócrata: Formalismo y papeleo excesivo, Resistencia al cambio Y Jerarquización como base del proceso decisorio. Quien toma decisiones en cualquier situación será aquel que posea la más elevada categoría jerárquica, independientemente del conocimiento sobre el asunto. Las relaciones económicas, gracias a las reformas estructurales ordenadas desde el Consenso de Washington, se han convertido en una perversa maquinaria de donde emergen, por una puerta, una ridícula minoría de personas inmensamente ricas y por otra, millones y millones de pobres.

Max weber consideraba que la burocracia era la forma de organización y administración en la que el poder se concentra en manos de funcionarios con las características técnicas indispensables. Las influencias externas e internas en la figura de la corrupción como medio de aprovechamiento de estas capacidades técnicas en materia Administrativa. La organización función según los principios jerárquicos y de subordinación. El desarrollo de las formas ’modernas ’de asociaciones en toda clase de terrenos (Estado, Iglesia, Ejercito, Partido, explotación económica, asociación de interesados, uniones, fundaciones, y cualquiera otra que pudiera citarse), coincide totalmente con el desarrollo e incremento creciente de la administración burocrática: su aparición es el régimen del Estado moderno occidental. Esto nos lleva a que la superioridad de la administración burocrática, sobre potras formas de administración. Esto es a causa de la superioridad técnica y el saber que se adquiere en el manejo en los procesos de carácter financiero, legal, técnico administrativo y de procedimientos para la producción de los bienes y servicios que se generan para los ciudadanos.



El criterio formal para emitir actos, que podrá ser de las siguientes clases: Legislativo, administrativa –que es el fin de este estudio – cuando se trate de emitir actos reglamentarios, condición o materiales. Y jurisdiccional, en tanto se resuelve una controversia. Ante este marco teórico estableceremos la teoría weberiana de la burocracia, la democracia desde el aspecto de técnicos de la función pública aunado a la corrupción. Donde el poder de la burocracia en base del conocimiento en este caso en la’ Ley de Coordinación Fiscal’ y ’discrecionalidad’ ejercen el poder real, en sustitución de los políticos. Nos encontramos en situaciones de valores ante situaciones de política administrativa y la política.



’los partidos políticos ’en la cual formula ’ley del hierro de la oligarquía’, explicaba que independientemente de la organización o estructura de la que se traten ellas el control y poder se ve reducido s un grupo pequeño de individuos, que son los que realmente detentan la toma de decisiones, control, donde se genera toda organización de poder administrativo.’ Los partidos políticos son organizaciones oligárquicas encabezados por una pequeña elite, dónde la democracia no es para consumo interno, sino un artículo de exportación. ’ Robert Michels



• Agustín Laje -... https://youtu.be/lvhAEfwRBjw a través de @YouTube

• Anuncios El Control del Poder, análisis - Diego Valdés https://youtu.be/xOVYbyZgOE0 vía @YouTube