La CODEHEM llama a prevenir y erradicar eficazmente el feminicidio en el Edoméx

Exhorta a las autoridades y sociedad a sensibilizarse y actuar de manera oportuna frente a este fenómeno social.

Toluca, Estado de México, 11 de noviembre de 2020.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) alza nuevamente la voz para unirse al dolor y la desesperación de las familias y movimientos feministas que buscan justicia y protección para manifestarse libremente, y exhorta a las autoridades a reforzar urgentemente las medidas que garanticen su correcta y oportuna actuación frente al incremento de la violencia feminicida en territorio estatal.

Así lo expresó el ombudsperson mexiquense Jorge Olvera García, al referirse al Pronunciamiento emitido por la Codhem a favor del derecho de las niñas y las mujeres a una vida libre de violencia, y de la erradicación del feminicidio en la entidad.

La Codhem, dijo, llama la atención sobre el hecho de que la violencia de género contra niñas y mujeres es uno de los problemas sociales más graves, arraigados, normalizados y tolerados en la sociedad mexicana, derivado de la falta de reconocimiento de sus derechos, lo cual las ha colocado en una situación de vulnerabilidad que ya no soporta más la indiferencia, la negligencia ni la indolencia de las autoridades y la sociedad, ante el ya cotidiano asesinato de mujeres por el hecho de serlo.

En su Pronunciamiento, el Organismo Defensor cita datos del Laboratorio de Seguridad Ciudadana del Estado de México que muestran que en el tercer trimestre de este año, la entidad pasó del onceavo al sexto lugar en la lista nacional de feminicidio con 45 casos, 13.7% más respecto del mismo periodo en 2019; los distritos judiciales de Otumba, Zumpango y Cuautitlán tienen la tasa más alta.

Asimismo, el último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala a Ecatepec, Toluca, Huehuetoca, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Chimalhuacán, Almoloya de Juárez y Atizapán de Zaragoza, como los municipios con mayor incidencia en materia de feminicidios.

Explicó, que no basta con reconocer el problema social, cultural y de salud pública generado por la grave e histórica discriminación que se ha infligido a niñas y mujeres, sino que es necesaria la sensibilización y la actuación inmediata de autoridades y del sector social para promover y defender sus derechos y desactivar la normalización de la violencia hacia ellas abatiendo día a día la cultura patriarcal y machista.

El también presidente de la Codhem subrayó que en el mencionado Pronunciamiento se visibiliza la gravedad de la violencia feminicida, dejando claro que ésta no se mide solo por el número de feminicidios ocurridos, sino por el conjunto de violaciones a los derechos humanos que representa, por lo que se traduce en transgresiones y desapariciones que deberían ser identificados como crímenes de lesa humanidad.

Al tolerar la violencia hacia niñas y mujeres, agrega, se permite que atenten contra su vida, y al criminalizar las exigencias de justicia, abrimos la puerta a la impunidad y la injusticia que destrozan a familias y comunidades: ’El feminicidio impune es fuente de indignidad e indignación; una fuente abierta por la recalcitrante desigualdad y la discriminación hacia ellas, por la falta de valores y valentía en la sociedad, por la inmovilidad, el cinismo, la falsedad y, hay que decirlo, el odio de quienes debían protegerlas y de quienes les deben justicia.’

Ante esta realidad, informó Olvera García, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México se pronuncia nuevamente a favor del derecho de las mexiquenses a una vida libre de violencia, y de la erradicación del feminicidio en el territorio estatal: ’digo nuevamente porque desde hace dos años, con la emisión de la Recomendación General 1/2018, recomendaciones específicas y una serie posterior de pronunciamientos, conferencias, congresos y actividades de capacitación, entre otras, hemos estado insistiendo en la necesidad de poner un alto real a este flagelo que nos agobia a todas y a todos’, aclaró.

A la fecha, la Recomendación General 1/2018 sobre la violencia de género, violencia feminicida y feminicidio, solo 58 Ayuntamientos la han aceptado, e incluso algunos municipios con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) y con Alerta de Desapariciones de Niñas y Mujeres, siguen sin aceptarla. La Codhem también hace un enérgico para que se logre el objetivo de la AVG y que ésta se materialice en una prevención efectiva y la protección integral a las víctimas.