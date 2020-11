La CODHEM emite recomendación a la FGJEM por no investigar con perspectiva de género

Toluca, Estado de México, .- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) ha emitido la Recomendación 3/2020 a la Fiscalía General de Justicia de la entidad (FGJEM) por vulnerar el derecho a la debida diligencia con perspectiva de género, que derivó en el fallecimiento de cuatro personas.



Entre los puntos recomendatorios destaca la disculpa institucional por escrito que deberá otorgar la Fiscalía a 17 personas agraviadas y el otorgamiento de becas a dos de ellas, así como la inscripción de todas las personas agraviadas en el Registro Estatal de Víctimas y la cobertura de la compensación procedente en su favor.



Durante la investigación iniciada a partir de una nota periodística que informó el hallazgo de una mujer sin vida en la colonia Villas Santín, municipio de Toluca, la cual había sido reportada como desaparecida sin acciones efectivas de la FGJEM para su localización; se detectó una segunda víctima de desaparición cuya madre denunció el hecho ante la autoridad ministerial con el mismo resultado de omisión.



Además, la Visitaduría Especializada de Igualdad de Género de la Codhem conoció otras dos denuncias relacionadas con un varón presuntamente relacionado con la muerte de la primera víctima mencionada, corroborando la falta de avances en las indagatorias con lo que se acreditó la violación al derecho a la debida diligencia infligida por cinco servidores públicos de la Fiscalía estatal.



La Codhem abrió en total ocho expedientes de queja, acumulando cuatro de ellos a una queja iniciada de oficio en virtud de que los hechos planteados apuntaban a la misma persona agresora imputada, y dio seguimiento a tres quejas presentadas por familiares de víctimas por hechos ocurridos, algunos hace más de siete años, las cuales también registraban nulo avance en la FGJEM.



En la Recomendación 3/2020 destaca como medida de rehabilitación el proporcionar atención a las personas agraviadas en las áreas médica, psicológica, psiquiátrica, psicoterapéutica y/o tanatológica, en un plazo que no mayor a 15 días contados a partir de la aceptación de la recomendación; y que dicha atención sea otorgada en un perímetro accesible al domicilio de las y los afectados.



Como medida de compensación, la FGJEM debe remitir evidencia de la inscripción de 17 personas agraviadas en el Registro Estatal de Víctimas, a fin de que tengan acceso a los derechos y garantías establecidas en la ley, incluida la indemnización compensatoria que corresponda, así como en el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.



Como medida de satisfacción, la autoridad recomendada debe enviar copia certificada a la Visitaduría General de la FGJEM para que tome en cuenta la investigación efectuada por la Comisión dentro del expediente FGJEM/VG/133/2020, a fin de identificar la probable responsabilidad administrativa de las cinco personas servidoras públicas involucradas en los hechos y solicitar el inicio del procedimiento correspondiente al órgano sustanciador, para que resuelva la responsabilidad administrativa atribuible a cada una de ellas.



La copia certificada de la Recomendación servirá también como elemento significativo en la investigación en curso para determinar el inicio de una investigación penal relativa a los hechos que son materia de la resolución de la Codhem; la copia cotejada de la misma debe remitirse a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción sede Toluca, para que sea considerada dentro de la investigación NUC: TOL/CCF/SPO/107/351451/19/12.



La FGJEM deberá entregar a las 17 víctimas una disculpa institucional por escrito en un lapso no mayor a 15 días, en la que se incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades por los actos documentados; la disculpa deberá ser entregada personalmente en reunión con las personas agraviadas, en las instalaciones que al efecto designe la Fiscalía y ante una persona representante de la Codhem.



Otra medida de satisfacción es el otorgamiento de becas educativas para dos personas afectadas a fin de que puedan continuar sus estudios hasta la educación media superior, como mínimo; dicha ayuda económica deberá gestionarse en un plazo que no exceda los 15 días, contados a partir de la aceptación de la Recomendación.



Para evitar la repetición de dicha conducta, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México solicita capacitar a las personas servidoras públicas adscritas a las unidades administrativas que dependan de la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, en temas de búsqueda de personas, perspectiva de género, atención victimológica, lineamientos para la debida diligencia de las investigaciones acordes a estándares internacionales, entre otros.



Además, recomienda que se instruya -mediante circular firmada por el fiscal general- la revisión periódica de los expedientes de investigación iniciados por desaparición de mujeres, efectuar a la brevedad las diligencias necesarias para encontrar a las personas en términos del protocolo ALBA, además de la correcta integración y actualización de expedientes para deslindar responsabilidades administrativas o penales respecto de las irregularidades que se detecten.