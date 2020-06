La CODHEM vela por la protecciòn y respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad

Toluca, Estado de México, 29 de junio de 2020.- Bajo la premisa de que todas las personas deben gozar de sus derechos humanos, sin importar su situación jurídica y, ante la necesidad de visibilizar la situación que viven las personas privadas de libertad (PPL), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) trabaja permanentemente para favorecer el respeto a sus derechos y los de sus familias, con el compromiso de atención y justicia en favor de los sectores más vulnerables.







Al respecto, el primer visitador general del Organismo, Víctor Delgado Pérez, informó que del primero de enero al 28 de junio del año en curso la Visitaduría General de Supervisión Penitenciaria ha iniciado 606 expedientes de queja contra autoridades y personal de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social por diversos actos que vulneran los derechos humanos de las PPL.







Explicó que una de las acciones permanentes para constatar las condiciones en las que vive la población carcelaria son las visitas de inspección a los CPRS, por lo cual se han llevado a cabo 43 visitas, en las cuales se brindó orientación y asesoría jurídica a las y los internos y sus familiares, y en algunos casos se iniciaron las quejas respectivas.







Delgado Pérez enfatizó que la Codhem ha incrementado sus actividades de promoción y capacitación a través de cursos para el personal de seguridad pública estatal y municipal, así como de custodia y de administración de los CPRS, insistiendo en la urgencia de erradicar las prácticas que atentan contra la dignidad de las personas detenidas, no obstante, al persistir éstas, se iniciaron tres expedientes relacionados con el derecho a no ser sometido a tortura.





Afirmó la necesidad de actuar con rapidez por la vulneración a los derechos humanos, y con esta finalidad operan cinco oficinas de la Codhem en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social de Chalco, Ecatepec, Nezahualcóyotl-Bordo Xochiaca, Santiaguito y Tlalnepantla, en el marco del acuerdo firmado a fines de 2018 con la Secretaria de Seguridad de la entidad, a través de las cuales es posible brindar una atención inmediata.







Adicionalmente, detalló el primer visitador general, la Codhem monitorea permanentemente los 21 centros penitenciarios, el centro de Internamiento para Adolescentes ’Quinta del Bosque’ y la Penitenciaría Modelo, generando Informes Especiales sobre los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en la infraestructura penitenciaria mexiquense; dichos reportes anuales se publicaron en los años 2017, 2018 y 2019, a través de los cuales se identificaron los factores que obstaculizan la óptima operación de las instituciones carcelarias y que llegan a constituir transgresiones a los derechos de las personas reclusas.







En dichos informes especiales, dijo, se han precisado observaciones como la necesidad de contar con mecanismos para disminuir la sobrepoblación carcelaria y el hacinamiento, la implementación de medidas para favorecer a la población femenil, la elaboración de un diagnóstico en todos los centros penitenciarios para identificar si reúnen o no los requisitos de ley para obtener libertad anticipada, así como contar con un programa para suscribir convenios con empresas para crear oportunidades de trabajo y capacitación a los externados, para cumplir con el objetivo de la reinserción social y dar el seguimiento correspondiente.







A todo lo anterior, añadió la importancia de la actuación de la Codhem en el caso de los defensores de derechos humanos de la comunidad de Tlanixco, Tenango del Valle, de la cual se dio cuenta en el ’Informe Tlanixco’; así como el Pronunciamiento relacionado con la Ley de Amnistía para el Estado de México y las Recomendaciones Generales 1/2020 y 2/2020 en las que la Comisión ratifica su compromiso de protección a los derechos humanos de las PPL frente a la pandemia de COVID-19.









LA CODHEM REALIZA ACCIONES PERMANENTES PARA VELAR POR LA PROTECCIÓN Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD







· Del 1 de enero al 28 de junio de este año inició 606 quejas contra la Dirección General de Prevención y Reinserción Social por diversos actos de vulneración a los derechos humanos.



· Cuenta con oficinas especiales en los centros penitenciarios de Chalco, Ecatepec, Nezahualcóyotl-Bordo Xochiaca, Santiaguito y Tlalnepantla.



· Ha realizado tres Informes Especiales en la materia reportando los factores que obstaculizan la óptima operación de las instituciones penitenciarias, haciendo las respectivas propuestas de mejora.







