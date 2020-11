La Compañía de Danza del Estado de México luce en Festival de las Almas

Enamoran coreografías de Jasmany Hernández, Director de la compañía y Yazmín Barragán, coreógrafa.

•_Disfruta público de jazz a cargo de Are&Be y del magistral concierto ’Saudade’ en la inigualable voz de Jeorgina Tavira y las cuerdas de Javier Hernández Tagle, el dúo Voz entre cuerdas. _



Valle de Bravo, Estado de México, 3 de noviembre de 2020. Uno de los eventos más esperados en esta XVIII edición del Festival de las Almas es la presentación del Compañía de Danza del Estado de México (CDEM) que, desde hace un año, dejó enamorado al público por su extraordinaria manera de hacer que sus cuerpos hablen, a través de la danza.



Para este 2020, la agrupación preparó ’Danzalma Tlamanalli’, un espectáculo que es una ofrenda a través de la danza con el que rinde tributo a los difuntos y sus almas en su día de celebración.



El público pudo disfrutar, en la Velaria de Valle de Bravo y por redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo, de dos momentos coreográficos, el primero ’Majísimo’/’Suite Española’, con la música de Jules Massenet y de Minkus, con aires ibéricos, una obra en la que prevalece el ballet clásico con estilo español.



Por otro lado, de Henry Prucel ’Estudio Clásico para Hombres’, cuatro variaciones con la firma coreográfica de Yazmín Barragán, que llevaron al límite el despliegue técnico y artístico de las y los jóvenes bailarines de la CDEM.



El segundo momento fue el estreno mundial ’De Catrinas y Ofrendas’, obra coreográfica con idea y guión original de Jasmany Hernández y coreografía de Yazmín Barragán, que recrea la esencia de una tradición que goza de gran arraigo en la cultura social mexicana, el Día de Muertos.



Esta obra que tiene como protagonista a la Catrina, le otorgó a una familia la gracia de compartir en franca fiesta con sus seres vivos, así, al ritmo de danzón, de la Bruja y con la cadencia de los bailarines, la CDEM mostró su esfuerzo y la gran dedicación que ponen en cada presentación, cómo dijo su director "bailamos con el corazón y con el alma, dando vida a nuestros muertos".



El público rompió en aplausos ya que fue la danza la que tocó sus corazones con esta obra de sentir profundo que trae a la muerte para celebrar en vida.



En este mismo foro se dieron a conocer a las y los ganadores del Concurso de Ofrendas que lanzó la Secretaría de Cultura y Turismo para que comerciantes, restauranteros, tiendas y demás echaran a volar su tradición y lucieran sus ofrendas, hecho que llenó de color, aromas y sabores las calles de Valle de Bravo.



Fueron 10 premios económicos de 15 mil pesos, y tres menciones honoríficas. El jurado calificador puso atención en los altares, en criterios como originalidad, tradición, uso de materiales y tipo de alimentos, en los que no debía faltar la sal, el agua e incienso, particularmente así como el color de las flores de cempasúchil que son el camino de luz de los fieles difuntos.



También se escuchó un concierto de jazz a cargo de Are&Be, una agrupación de jóvenes que puso a cantar al público y maravillarse de sus creaciones que fusionan jazz, funk, punk y hip hop.



Sin duda, un majestuoso concierto fue el que el Dúo Voz entre cuerdas, confirmado por Jeorgina Tavira, soprano, y Javier Hernández Tagle, guitarrista, ofreció en la iglesia de Santa María titulado ’Saudade’, una palabra brasileña que no tiene significado definido pero remite a todo aquello que ya no podemos tener, como a los que han muerto, como el pasado.



Así, hicieron un recorrido del romanticismo a la actualidad, pasando por Escocia, Alemania, Brasil, Argentina hasta llegar a México y entonar piezas que estrujaron el corazón como La Bruja, poemas de Jaime Sabines como "No lo sé de cierto, pero lo supongo" y "No es que muera de amor", para cerrar con una pieza náhuatl que dicta "guarda esa flor guárdala en tu corazón, porque te amo con todo el corazón", combinada con La Llorona.



Este fue un día de mucha actividad y seguir todas las recomendaciones sanitarias para quienes se permiten asistir a los eventos presenciales y muy divertido para quienes disfrutan de ellos a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura y Turismo, Facebook y Twitter @CulturaEdomex.