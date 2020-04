La compositora mexicana Gina Enríquez comparte sus anécdotas en el mundo de la música

Anuncia que escribirá la versión coral de ’Vuela’ para ser interpretada por la Orquesta Filarmónica Mexiquense y el Coro Polifónico estatal.



Toluca, Estado de México, 23 de abril de 2020. Una de las compositoras más destacadas del país es la maestra Gina Enríquez, quien, en coordinación con la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México, realiza recitales y durante esta época de contingencia sanitaria, trabaja en grandes sorpresas.



María Eugenia Enríquez Morán, nacida en la Ciudad de México, desde temprana edad mostró aptitudes para la música y con el apoyo de sus padres inició la aventura musical a los seis años de edad.



’Empecé muy niña, antes de los seis años de edad empezaba a mostrar inquietud por la música. Mi papá me compró un piano, cuando empecé a tocar más el piano empecé a componer, posteriormente tomé clases de solfeo, armonía y ya más grande entré a la Facultad de Música de la UNAM, a nivel bachillerato y después a la licenciatura.



’Se me facilitó una beca para estudiar en Boston, en el Berklee College of Music, ahí en la Licenciatura en Composición descubrí la dirección de orquesta y me gustó mucho, después me fui a París a estudiar Dirección de Orquesta con el maestro León Bazán, de manera privada por un año, y posteriormente realicé la Maestría en Composición y Dirección de Orquesta, en el Guildhall School of Music de Londres’.



A su regreso a México, con muchos planes, ingresó al Programa Nacional de Orquesta y Coros Juveniles de México en 1989, con el maestro Fernando Lozano.



’En ese programa entré como directora de una de las orquestas juveniles de la Ciudad de México, específicamente la de la Delegación Miguel Hidalgo, posteriormente formamos una orquesta con un nivel más avanzado llamada Orquesta Sinfónica Juvenil ’José Pablo Moncayo’, que también dirigí, pero seguía componiendo, hice algunos estrenos, empecé a dirigir orquestas profesionales como la del IPN y de varios estados en cuyos recitales y a la fecha, trato de incluir alguna obra mía’, comentó.



Posteriormente, formó la Orquesta Sinfónica de Mujeres del Nuevo Milenio en el año 2003, la cual no estuvo activa de tiempo completo, decidió enfocarse más a la composición y la dirección de orquesta se dio únicamente como invitada en las orquestas de las entidades, ya que afirma que las oportunidades para hombres y mujeres no han sido de manera igualitaria.



’Ha sido muy difícil para nosotras tener igualdad, en la composición se ha abierto un poco más, hay muchas mujeres compositoras como Gabriela Ortiz, María Granillo, Marcela Rodríguez, que han despuntado en la composición, pero no así en la dirección de orquesta, ha sido muy complicado tener accesos a las orquestas profesionales como titulares y no como invitadas.



’Quien lo logró por primera vez fue la maestra Gabriela Díaz Alatriste, quien fue titular de la Orquesta del Instituto Politécnico Nacional y que cambió la realidad en el mundo de la música en México’, apuntó.



Acerca de tomar inspiración de diversos animales, Enríquez explicó que es un homenaje a la Tierra y a la naturaleza que tanto ha provisto al ser humano.



’Es un tema muy importante para mí, desde el año 2011 que compuse el ’Marfil’, una obra dedicada a los elefantes, empecé a hacer varias obras dedicadas a la naturaleza, desde siempre ha sido una preocupación mía, la tierra y la naturaleza ha estado muy castigada por la contaminación, por la basura que producimos los humanos.



’Por eso decidí poner mi granito de arena y hacer un homenaje a la Tierra, a los animales, más tarde compuse ’Arrecife’ porque me conmovió lo que se está viviendo y que se están deteriorando por el calentamiento global, también hice la obra ’Equus’, dedicada a los caballos por todo el servicio que le han dado a la humanidad, han sido solados, policías, medio de transporte, después les hice una obra las abejas denominada ’Xunán Kaab, que están en peligro de extinción y después siguió ’Vuela’.



En marzo pasado durante el inicio de la temporada número 5 de la Orquesta Filarmónica Mexiquense, Gina Enríquez, estrenó ’Vuela’, obra en homenaje al águila real, que es un símbolo patrio y especie en peligro de extinción, de la cual ya se está trabajando en otra versión que ahora incluya al Coro Polifónico del Estado de México.



’Fue muy lindo, tuve el placer de estrenar una obra en Texcoco con la OFM, que también estrenó sede en la Sala de Conciertos ’Elisa Carrillo’ y con el estreno mundial de esta obra mexicana, todo fue muy bonito y muy emotivo.



’Voy a hacer una versión coral de ’Vuela’ porque me parece que sería mucho más espectacular que sea interpretada con un coro, aunque la versión original era para mezzo y orquesta, que en el concierto de marzo, Grace Echauri me hizo el honor de interpretarla, ahorita estoy trabajando en la versión coral y el Estado de México tiene al maravilloso Coro Polifónico, se lo propuse a la maestra Díaz Alatriste y aceptó, así que en eso estoy trabajando, el próximo año son los 500 años de la toma de Tenochtitlán y quiero hacer esa versión sinfónica para esta conmemoración’, finalizó.