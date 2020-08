La Concesión de APIVER por 100 años

Anunció el Presidente AMLO que se revocará el acuerdo



Las APIs operan en todos los puertos del país



Alguien le informó a medias al Primer Mandatario



Habría que comenzar por preguntarle al presidente Andrés Manuel López Obrador cual fue su fuente que le ’reveló’ que la API de Veracruz habría sido concesionada por cien años a una empresa privada, cuando en la realidad se trata de una verdad a medias, pero que como el Ejecutivo Federal en su conferencia mañanera anunció que se habría de investigar para revocar el acuerdo, en realidad estaba exhibiendo su desconocimiento en materia portuaria.



Fue un breve comentario, dentro de su maratónica diatriba contra el tema de la corrupción, cuando sin que nadie se lo preguntara y hasta con un acento de orgullo informó durante su conferencia matutina que buscará revocar el contrato de ’una empresa’, de la que prefirió reservar el nombre, debido a que consideró excesivo un contrato por 100 años.



’Estamos limpiando de corrupción. Me acabo de enterar de que el puerto de Veracruz se lo concesionaron a una empresa, primero por 50 años, y 10 días después de que ganamos, esa empresa recibió otra concesión ampliándoles el plazo a 50 años más; imagínense una concesión del puerto de Veracruz de un siglo. ¿Cómo es que firmaron eso? Y así está todo’, dijo el mandatario.



Pues quien le contó el chisme no se lo contó completo, porque para comenzar las APIs -que así se llaman- Administración Portuaria Integral, opera en todos los puertos del país y no solo en el de Veracruz, también hay API en Tuxpan, Coatzacoalcos y en los demás del país.



El 19 de julio de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, previo consenso en el Congreso de la Unión, la Ley de Puertos con el objetivo de regular las terminales marítimas e instalaciones portuarias, su construcción, uso, aprovechamiento, explotación, operación y otras formas de administración, así como los servicios portuarios.



Con una nueva Ley de Puertos se crea la figura de las Administraciones Portuarias Integrales (APIs) y el primero de febrero de 1994 nace la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.



Conforme a la Ley de Puertos, la APIVER se constituyó como una Sociedad Anónima de Capital Variable. El Gobierno Federal le otorgó una concesión por un periodo de 50 años, prorrogables a otros 50 años, el 6 de julio de 2018.



Fue así como la APIVER adquirió facultades para administrar el recinto portuario, operar las terminales, instalaciones y servicios ’a través de terceros mediante contratos de cesión parcial de derechos’, por medio de concursos públicos y contratos en base a lo establecido en el título de concesión, del Programa Maestro de Desarrollo y otras disposiciones de orden normativo.



En 1994, cuando la APIVER tomó el control del puerto, se movilizaban 6.9 millones de toneladas de carga; el año 2012 el Puerto de Veracruz movilizó más de 22 millones de toneladas como ejemplo del crecimiento y la productividad alcanzada a raíz de creación de la APIVER.



Hay que tener en cuenta que al final de cuentas, APIVER es una sociedad mercantil.



El título de concesión que en agosto de 2018 fue ampliado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a cargo de Gerardo Ruiz Esparza por un periodo adicional de 50 años es el que corresponde a la Administración Portuaria Integral de Veracruz S.A. de C.V., a cargo en ese entonces de Juan Ignacio Fernández Carbajal mismo que vence hasta 2094.



Desde el 2018, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dio a conocer que otorgó una prórroga al título de concesión de la Administración Portuaria Integral (API) Veracruz para usar, aprovechar y explotar bienes del dominio público de la Federación, y de las obras e instalaciones propiedad del Gobierno Federal, así como para la construcción de obras, terminales, marinas e instalaciones portuarias y la prestación de los servicios portuarios en el Recinto Portuario de Veracruz.



Ojala y alguien le cuente la historia completa el presidente López Obrador, aunque de todas formas, no está por demás la revisión de la concesión a las empresas privadas, que para tener una idea de lo que son cien años, hay que recordar que cuando se creó el puerto de Veracruz fue precisamente hace ya un siglo, en tiempos de Porfirio Díaz, por ello no está demás el darle una checadita a los términos y más que quienes la firmaron, a que empresas privadas se beneficiaron.



