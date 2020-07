La conducta periodística debe regir al periodista atreves del Club Primera Plana

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México; a 04 de julio de 2020.-La Quinta Reunión Virtual del Club Primera Plana, esta vez a través de MEET, conto con 23 enlaces de periodistas de estados como Chihuahua, Colima, Guadalajara, Chiapas, Estado de México, Veracruz y Ciudad de México (cuatro socios tuvieron dificultad para enlazarse) se llevó a cabo la 5ª. Reunión Virtual del Club Primera Plana.



José Luis Uribe Ortega retomó el tema del Comodato y su estatus y también pormenorizó la situación sobre trámites para el CPP pueda ser Donatario y obtener la Deducibilidad por parte del SAT, para consolidar las finanzas del club.



Como se señala, el Presidente abrió la Sesión y manifestó que se ha continuado con los trabajos relativos a recuperar los recursos que se recibe mensualmente; el Concurso de Fotografía donde ganó el compañero Jaime Arroyo, los trámites con el Notario y el Convenio con la Universidad Autónoma de Hidalgo.



En seguida, el Secretario General en el uso de la palabra: Puntualizó que firmó cheques y documentos de trámites bancarios, porque según palabras de Abraham García trabajador del CPP, toda vez que Josué vive hasta Xochimilco y es más fácil buscar al Secretario para establecer las dos firmas que requiere el banco.



También informó que se continúan los trámites con el Notario Ignacio Morales Lechuga, amigo del Club, pero que por los problemas de la pandemia, en cierto modo los trámites se han detenido.



Respecto al Convenio con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con miras a lograr la impresión de libros de los miembros del CPP, se nombrará una Comisión para hacer la necesaria revisión y orden para luego, según el número de impresión que acepte la Universidad, entregar el material correspondiente.



Se hizo la propuesta de que en virtud del número de periodistas fallecidos por la pandemia, el Club Primera Plana debe registrar una lista de los que nos vayan reportando para en su oportunidad, entrar en comunicación con sus familiares definir qué hacer por ellos.



La compañera Judith Álamo y Gonzalo Álvarez del Villar expresaron la necesidad de un Directorio para mantener una comunicación permanente, así como utilizar las redes sociales (chat en Facebook) para una permanente comunicación entre los socios.



Recordó que en la sesión anterior menciono que la página de nuestro club, está olvidada, sin movimiento y en estos críticos momentos, el club no tiene opinión alguna en ese que debe de ser un importante medio para nuestra labor de comunicadores. No opinamos nada de nada. No tenemos una postura ante los acontecimientos nacionales y menos internacionales.



Lo más importante fue lo alusivo a la ética que debe tener todo miembro activo del Club. Y menciona que además de ser objetivos (sin importar la inclinación política que tenga cada uno) no podemos servir de tapete a los detentadores del poder, ni tener la espalda frágil ante los políticos en turno y más después de todo el golpeteo que ha sufrido el gremio por parte de los políticos de la 4T.



Actuar de esa forma es indigno, descompone nuestra esencia y va en menoscabo de la profesión. La presencia, en el Club, de personajes que se ciñen a esa descripción en lugar de ayudarnos, perjudica.



Por eso, la cuestión de la conducta periodística que debe regir al Club; Ricardo Herrera, dijo que debe haber una cuota para lo necesario; el compañero Arturo Zárate, se congratuló que en adelante se use los medios modernos de comunicación prevaleciendo el respeto a la Libertad de Expresión.



La compañera Norma Isela, propuso que cada uno de los miembros se proponga para hacer una minuta de cada Sesión; el compañero Josué Beteulspacher, se refirió brevemente a la ’Carta de Moisés’ publicada en contra el ´presidente del Club, y propuso no darle mayor importancia porque son puras difamaciones.



El compañero Mario Luis Altúzar, mencionó que debe ser el Secretario General del Club quien levante la minuta y llevar a cabo una videoconferencia que enmarque un homenaje a Octavio Raziel el 14 de julio en donde también se realizar la presentación de los libros de nuestro compañero fallecido en diciembre pasado, explicó que ya está llevando a cabo pláticas con familiares de Octavio.



El compañero Abel Luna, se refirió a la página del Club y que se ofrece para hacer su integración y operación, ya que tiene experiencia en estas tareas, además reiteró su propuesta de seguir adelante con la documentación histórica del CPP.



En este punto el presidente del club, informó que hubo plática con Alejandro Álvarez Manilla, en el sentido de que continúe con la recopilación histórica y que él, Álvarez Manilla, comprometió a realizar el Chat del CPP en breve tiempo.



Gonzalo Álvarez del Villar ofreció participar en la corrección de estilo y en la elección del material, para hacer una página digna, veraz y oportuna que sirva de icono de la calidad periodística que existe entre los miembros del club.



El presidente pedirá al compañero Germán Guzmán, encargado de la página del Club, tome en cuenta ambos ofrecimientos para alcanzar un medio a la altura del CPP.



El compañero Abrahán Mohamed, hizo una viril defensa de la presidencia del CPP y además de brindar todo su apoyo a José Luis Uribe Ortega, puntualizó que los verdaderos periodistas no necesitan de credenciales para defender los espacios.



Al término de la Sesión se presentó Rosalía Buaún, que además de ser socia, actualmente se desempeña como presidenta de la Asociación Nacional de Locutores, quien se disculpó por la hora de su llegada y envió saludos a todos los miembros del Club Primera Plana.



Miembros del Club que asistieron: José Luis Uribe, Presidente del Club; Virgilio A. Arias Ramírez, Secretario General; Josué Beteulspacher, Tesorero; Roberto López Moreno, Roberto Piñón, Norma Isela Vázquez, Abrahán Mohamed, Abel Luna, Guillermo Pérez Velasco, Aurea Zamarripa, Adriana Herrera, Arturo Zárate. Ricardo Herrera, Julio Mardones, Mario Luis Altúzar, Judith Álamo, Gonzalo Álvarez del Villar, Armando Téllez, José Adrián Rangel, Rosalía Buaún, Flor Mendoza y Manuel Godina. Raúl Gómez Espinosa, Marcos Nolasco y Ángel Soriano, no pudieron enlazar con meet, pero escucharon parte de la sesión. ¡Damos Fe!