LA CONSTITUCIÓN MEXICANA 5 DE FEBRERO 1917.

El nacimiento de la mexicanidad con un pasado histórico común. un pueblo conquistado y la mezcla españoles y mexicas a nacimiento del mestizaje ,mulato ,criollo e indígenas nativos de una estirpe de grandiosidad y cultura .Tuvieron que pasar 300 años en un movimiento de esa mescla de razas que permitieron la lucha por su nación mexicana, en un pasaje de antecedente de nuestra carta magna en 1857 y la expresión de un pueblo en la búsqueda de bienestar común en 1917. La formación del Estado liberal que descansa detrás del estado constitucional. Por lo que refiere a la emancipación de la esfera política del círculo religioso, en la carta sobre la tolerancia de 1689. Locke, sostuvo era urgente ’distinguir el interés de la sociedad civil y de la religiosa, y (que debían) establecer las fronteras que separan a la iglesia y Estado.



CONGRESO CONSTITUYENTE: En 1916 el presidente Venustiano Carranza convocó a los diputados de entonces a redactar la Constitución que nos rige hasta hoy. La nueva Carta Magna que sentó las bases legales tras la dictadura de Victoriano Huerta. Es el primer documento de su tipo que incorpora los derechos sociales como garantías constitucionales. En ella se estableció el sistema federal, la separación de poderes, la no reelección; el sistema de elecciones directas y secretas, la creación de las dos cámaras legislativas –Diputados y Senadores-- y una comisión legislativa permanente. Una constitución de ser social a una constitución cercenada por el tiempo por los gobiernos presidenciales a una constitución globalizada de mercado y perdida de la soberanía de Estado social. La constitución debe ser inviolable. Los distintos gobiernos desde su creación, se ha modificado cuando alguna ley no es conveniente para intereses de algunos ex presidentes que trabajaron a beneficio del mejor postor. Es importante resaltar que algunos cambios fueron en beneficio de todos los mexicanos. El soporte del artículo 135 de la constitución, su cuerpo de 136 artículos y sus transitorios.



Hasta agosto de 2018 se le hicieron 707 reformas, según un estudio del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República. El presidente que hizo más cambios a la Constitución con Enrique Peña Nieto. Entregando el patrimonio nacional y a ser dependientes de ese poder de oligarquía neoliberal ’PACTO POR MÉXICO ’. EL COSTO ENTREGAR SU PARTIDO EN EL GOBIERNO Y AGRAVAR A LA POBLACIÓN POR LA POBREZA, LA DESIGUALDAD SOCIAL Y LA INSEGURIDAD. La Reforma Laboral, Reforma Energética, en materia económica, en telecomunicaciones y radiodifusión, la Reforma Hacendaria, Financiera, Educativa, entre otras que con la llegada del nuevo gobierno fueron modificadas e incluso derogadas. EL 2018 el 63 % de los mexicanos obtenía de uno a tres salarios mínimos. De 2013 a 2018 se crearon 4 millones 676 mil 314 empleos con un salario de uno a dos salarios mínimos. En el mismo periodo se perdieron 2 millones 348 mil 898 empleos que ofrecían mínimo más de dos salarios mínimos y hasta más de cinco salarios mínimos, según el informe ’El sexenio del empleo precario y los bajos salarios’, Es decir, se perdieron empleos que estaban bien pagados y se crearon nuevos con sueldos ridículos, no solo se afectó a la población con menor nivel educativo, sino que la flexibilidad laboral y la oferta al extranjero de mano de obra barata. En nuestro país, a causa de un esquema de servilismo, corrupción e impunidad, la regla ser ignorante, frustrado e envidioso de gobiernos que ven el erario público como forma de riqueza. La Reforma Energética, que, entre otras cosas, permitió la apertura de Petróleos Mexicanos a capital privado en exploración y producción de hidrocarburos. El gobierno de EPN concluyó con los niveles más de gasolinas en 25 años, lo que representa una caída a casi la mitad de las reservas de crudo y con la producción diaria de petróleo más baja de las pasadas cuatro administraciones , y una devaluación del peso al 58 % .



En el 2016 las refinerías produjeron gasolinas en un promedio de 325 mil barriles diarios y de 256 mil barriles el año pasado, las dos cifras más bajas desde 1993, de acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Energía. Pemex sufrió el mayor daño durante esa administración, Peña Nieto asumió el poder con reservas por 36 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente y dejó al actual gobierno apenas 16 mil 880 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, según estadísticas al cierre de 2017. (2018)La Constitución mexicana ha tenido 741 reformas constitucionales. Los artículos que más se han reformado son el 73 constitucional (facultades del Congreso) con 82 reformas, el 123 (del trabajo y de la previsión social) con 27 modificaciones y el artículo 27 (propiedad nacional de tierras y aguas) con 20 cambios. EL 90 % de la población que desconoce cómo se rige la política nacional y las formas de gobernar, sujetos por un sistema de partidos en el gobierno y desplazando el artículo 39 de nuestra carta y sustituida por el 41 de la misma.



La percepción que tiene la ciudadanía acerca del cumplimiento de la ley en nuestro país, predomina una visión negativa, el 74%. El proyecto de la 4T avanzó en 15 meses con la creación de la Guardia Nacional, la reforma educativa, la ampliación del catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, extinción de dominio, paridad de género en los tres órdenes de gobierno y el reconocimiento a pueblos afroamericanos. LEYES DE COACCIÓN ANTE LA INSEGURIDAD Y LA DELINCUENCIA DE CUELLO BLANCO. La aprobación del T-NEC, se logró la reforma del trabajo en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, que se debió en gran medida a las exigencias de los países que conforman el tratado.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO DEL 12 DE OCTUBRE DE 1861. Antecedentes -En la exposición de motivos, que hace la Comisión Especial de la Constitución, se señaló que la finalidad de esta Constitución es ‘‘reproducir, en su mayor parte, las sabias y bien calculadas disposiciones de la antigua Constitución del estado, retocarlas en lo que por el progreso de la sociedad, tenían ya de anticuado y de superfluo, ponerlas en armonía con los respetables preceptos de la Constitución federal de 1857 y leyes de reforma. La CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO DEL 14 DE FEBRERO DE 18271. Tres años para elaborar la Constitución. En su capital, Texcoco, el 14 de febrero del año del Señor de 1827. El Constituyente se dedicó con ahínco, con honor, con decoro y energía, a defender por más de un año, el territorio de la ciudad de México, que se segregó de nuestro estado, para establecer el Distrito Federal, el presidente del Congreso era José María Luis Mora y el gobernador del estado, Melchor Muzquiz. La Constitución, estaba contenida en 237 artículos, fue reformada 4 veces en las siguientes fechas: 3 de julio en 1831; en 2 ocasiones, el 15 de mayo y 20 de octubre de 1834, y el 10 de octubre de 1851. El 23 de octubre de 1835, el país se convirtió en una República central y en febrero de 1837, 10 años tenía de vigencia la Constitución, el estado se transformó en departamento, siendo gobernador Manuel Díez de Bonilla, quien había sido consejero de Santa Anna, y era hostil al régimen federalista, paradójicamente, el centralismo le restituyó su capital en la ciudad de México a donde se trasladaron las autoridades, no los poderes, y también se le agregó el territorio de Tlaxcala. La nueva constitución del Edomex 1995 pasó por el tapiz del poder en el gobierno de Emilio CHUAYFFET (1993-1999), en la actualidad el proyecto de un ala de morena en reformar la constitución en términos de parlamento por la fracción de Morena del congreso y consenso del poder ejecutivo en la vista del 2023.