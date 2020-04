La cooperación de la población es la clave para afrontar el Coronavirus en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Con un caso confirmado en Los Mochis de una persona de 25 años el cual se encuentra asintomático hospitalizado en el sector institucional, estable y con protocolos de aislamiento, además de 3 casos sospechosos, Sinaloa continúa en el escenario 1 con solo casos importados, pero depende de todos que se evite llegar a un escenario 2 ó 3, advirtió el Dr. Efrén Encinas Torres, Secretario de Salud de Sinaloa.



Recalcó que, es fundamental que todos tomemos con responsabilidad el tema del nuevo virus COVID-19, y de atender las medidas que se ha venido estableciendo principalmente las básicas de higiene y evitar viajar en caso de no ser realmente necesario, podremos lograr contener un escenario dos o tres, donde se generen brotes comunitarios.



’Tenemos un solo caso confirmado es la persona de 25 años de edad que está en los Mochis hospitalizado en el sector institucional estable sin mayor problema hasta el momento, completaremos el esquema de aislamiento de 14 días ya van prácticamente cerca de 4, y son 3 casos sospechosos porque reúnen el concepto operacional de la OMS, están estables uno en el municipio de Sinaloa, otro en Salvador Alvarado y otro en Culiacán, los tres se encuentran prácticamente asintomáticos, en su casa, esperando el resultado que es muy probable que lo tengamos hoy medio día o en la tarde y estaremos atentos de ello’, precisó.



Reiteró el llamado a la población a evitar el pánico y no alarmarnos, pero sí acatar todas las medidas ya establecidas como; el continúo y correcto lavado de manos, estornudo con el ángulo interior del brazo, evitar saludo de mano, beso o abrazo y evitar aglomeraciones o lugares concurridos.



Asimismo, detalló que los casos sospechosos se encuentran en aislamiento como marca la norma y en espera de los resultados.



Respecto a las noticias que han circulado por redes sociales de evitar medicamentos anti inflamatorios como el ibuprofeno específicamente, informó que la recomendación a la población es evitar auto medicarse, pues la ingesta de este tipo de medicamentos podría alterar la evolución natural del virus y no actuar debidamente cuando se requiera su uso.



De preferencia, indicó que se recomienda solo el uso de paracetamol y sobre todo acudir a una unidad médica para su pronta evaluación, solo en el caso de que el médico indique el uso de ibuprofeno se puede hacer al tratarse de un diagnóstico que compruebe que se trate de un cuadro gripal u otra enfermedad.



Esto lo dijo durante la rueda de prensa en compañía del Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, donde se dieron a conocer los planes de contingencia para cuidar a los alumnos de este virus, pero a la vez coadyuvar con el sector salud por medio de las áreas de ciencias de la salud de la universidad que aportaran sus conocimiento y pasantes médicos para lo que sea necesario.



Finalmente, puso a disposición a la población el número de contacto o información: 800 0044 800 y exclusivo para Sinaloa el 667 713 0063, los cuales operan las 24 horas del día por especialistas para atender las dudas de los sinaloenses.