La COPRISEM realiza 3 mil 823 visitas en semáforo rojo

Suspenden seis establecimientos de venta de alimentos y una cancha de futbol rápido.



Toluca, Estado de México, 30 de enero de 2021. A partir de que el Estado de México pasó a color rojo en el semáforo epidemiológico, la Secretaría de Salud estatal, que encabeza el Doctor Gabriel O´Shea Cuevas, a través de la Comisión estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la entidad (Coprisem) ha realizado 3 mil 827 visitas a negocios de diversos giros comerciales con el propósito de verificar que cumplan con las medidas sanitarias establecidas.



Verificadores del sector central y de las 18 Jurisdicciones de Regulación Sanitaria han visitado 3 mil 413 establecimientos de venta de alimentos y restaurantes, así como 414 giros no esenciales para exhortarlos a cumplir con las restricciones sanitarias para el control y mitigación del virus SARS-CoV-2.



Entre los municipios donde se han intensificado los recorridos y visitas, destacan Metepec, Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Toluca, Nezahualcóyotl, Tepotzotlán, así como Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Ixtapaluca, Zinacantepec y Atlacomulco.



Cabe señalar que por instrucciones del Gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, de cumplir con lo establecido en la reglamentación, la CoprIsem ha efectuado seis suspensiones a establecimientos de venta de alimentos y una cancha de futbol rápido, esta última en el municipio de Ecatepec por ser un giro no esencial.



El personal sanitario colocó sellos de suspensión debido a que los establecimientos presentaban deficientes condiciones higiénico-sanitarias, además no cumplían con los protocolos sanitarios como el uso obligatorio de cubrebocas, gel antibacterial y estación de lavado y algunos restaurantes, que no contaban con terrazas o espacios al aire libre, tenían comensales al interior.



Por lo anterior, la Coprisem inició el procedimiento jurídico-administrativo pertinente a efecto de determinar la sanción y multa que corresponda a las faltas cometidas y que podrían ir hasta la clausura y multa por 10 mil UMAS (unidades de medida y actualización).