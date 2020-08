La COPRISEM realiza fomento y vigilancia sanitaria en más de 21 mil negocios en el Edoméx

Suspenden 294 negocios por no cumplir protocolos sanitarios establecidos.



Toluca, Estado de México, 12 de agosto de 2020. La Secretaría de Salud estatal, a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem), ha realizado 21 mil 905 visitas a establecimientos de diversos giros comerciales y procedió a la suspensión de actividades de 294 negocios, por no respetar los protocolos sanitarios establecidos para mitigar la pandemia por COVID-19.



Verificadores de las 18 Jurisdicciones de Regulación Sanitaria y del sector central han visitado restaurantes y negocios de preparación y venta de alimentos, así como bares, restaurantes-bar, tiendas de conveniencia, de abarrotes y supermercados, además de tiendas departamentales y de electrodomésticos, ropa y muebles, aunado a hoteles y gimnasios, entre otros rubros.



Durante estas visitas realizadas en los 125 municipios, el personal sanitario llevó a cabo también 3 mil 368 verificaciones sanitarias a igual número de establecimientos y procedió a la suspensión de actividades de 294 negocios en municipios como Toluca, Metepec, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Texcoco, Cuautitlán, Tultitlán, La Paz, además de Lerma, Zinacantepec y San Mateo Atenco.



Cabe señalar que se colocaron sellos de suspensión a dichos establecimientos porque no respetaron los protocolos sanitarios establecidos, como la utilización de cubrebocas, incumplir con la sana distancia, no disponer de dispensadores con gel antibacterial y área para el constante lavado de manos, además de malas prácticas en el manejo de alimentos aunado a las deficientes condiciones higiénico-sanitarias del lugar y del personal.



Otra de las irregularidades detectadas, fue encontrar en funcionamiento negocios considerados no esenciales y no haber acreditado su legal funcionamiento, por lo anterior, la Coprisem inició los procedimientos jurídico-administrativos pertinentes a efecto de determinar la sanción y multas que correspondan a las faltas cometidas por estos establecimientos, que podrían llegar hasta la clausura y multa por 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).