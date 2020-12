La COPRISEM vigila condiciones Higiénico-Sanitarias de establecimientos de venta de productos cárnicos

Realiza esta tarea en toda la entidad, a través de verificadores de nivel central y las 18 Jurisdicciones de Regulación Sanitaria.



Toluca, Estado de México, 23 de diciembre de 2020. Como parte de las acciones de fomento y vigilancia sanitaria por las festividades de fin de año, la Secretaría de Salud estatal, a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem) intensificará estas tareas para proteger el bienestar de la población.



Por ello, la dependencia a cargo del Doctor Gabriel O´Shea Cuevas, tiene como tarea constante realizar visitas a establecimientos de venta de cárnicos, pavos, piernas y embutidos, por lo que reporta que en todo el año ha suspendido 123 carnicerías, plantas de proceso y centros de distribución.



Dichas acciones se han llevado a cabo por haber detectado deficientes condiciones higiénico-sanitarias que permiten la proliferación de bacterias y contaminación de la carne, además de la falta de documentación y no tener un control de la fauna nociva, lo que pone en riesgo la salud de los consumidores.



Los sellos se han colocado a negocios ubicados en municipios como Mexicaltzingo, Santiago Tianguistenco, Zinacantepec, Lerma, Almoloya de Juárez, Tultitlán, Naucalpan y Texcoco, entre otros, pero estas acciones continúan en toda la entidad por parte de verificadores del sector central y de las 18 Jurisdicciones de Regulación Sanitaria.



Y para cumplir con la política del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza del cuidado y fomento a la salud de los mexiquenses, se ha reforzado la vigilancia en carnicerías, pollerías, negocios de embutidos y áreas de cárnicos en tiendas de autoservicio, a efecto de constatar las condiciones sanitarias, la procedencia e inocuidad de los productos, así como el proceso para la elaboración, manejo y venta de los mismos, pero sobre todo que no se comercialicen alimentos caducados.



Asimismo, la Coprisem recomienda a la población que adquiera cárnicos en comercios formalmente establecidos, que revise la fecha de caducidad y en el caso de alimentos envasados, que no presenten ruptura, abolladura o doble etiqueta, además, es necesario que los productos refrigerados o congelados estén en óptimas condiciones y si su olor, textura y color denota alguna irregularidad, no deben consumirse.



Por último, la dependencia subraya que pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected] y el teléfono 722 213 70 00, a efecto de recibir las denuncias o quejas que se pudieran generar por el incumplimiento a la normatividad sanitaria en esta temporada.