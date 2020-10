La COPRISEM y SINGREM recolectan 46 toneladas de medicamentos caducos para evitar riesgos a la salud

Recomienda a la población no automedicarse, concluir sus tratamientos e impedir que se desechen como basura final.



Toluca, Estado de México, 25 de octubre de 2020. Este año más de 46 toneladas de medicamento caduco han sido recolectadas por la Secretaría de Salud estatal y el Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos AC (Singrem), con la finalidad de evitar que se encuentren al alcance de niños, dañen el medio ambiente o sean ofertados en el mercado negro.



A través de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (COPRISEM) y el Singrem, la población dispone de 881 contenedores de estos productos, en diversas farmacias, hospitales, clínicas y en las Jurisdicciones de Regulación Sanitaria.



Al respecto el Secretario de Salud, Gabriel O´Shea Cuevas, refiere que los fármacos que más recolectan son los antiinflamatorios, analgésicos, gastrointestinales, anti infecciosos y los relacionados con problemas cardiacos.



Señaló que en el gobierno que encabeza Alfredo Del Mazo Maza se ha desarrollado una política del manejo integral de residuos farmacéuticos desde las comunidades, por lo que coordinadamente el Singrem ha almacenado medicinas cuya vigencia ha perecido.



La COPRISEM recomienda a la población no automedicarse, concluir sus tratamientos para no tener sobrantes de medicamentos en casa e impedir que se desechen como basura final.



Esta dependencia pone a disposición de la ciudadanía el teléfono 722-213-7000 y el correo electrónico [email protected], a efecto de brindar orientación al respecto.