La corrupción alcanza clínicas de Cuajimalpa



Redacción



Luego de haber hecho público los actos de corrupción en los Centros de Salud de la Alcaldía de Venustiano Carranza por parte del Jefe Jurisdiccional Romeo Adalid Cisneros y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA), así como las violaciones a las Condiciones Generales de Trabajo del personal de salud, las denuncias han crecido por trabajadores y derechohabientes.

Ante las denuncias recibidas de la base trabajadora este diario hizo un recorrido por diversos centros, encontrando prepotencia por parte de personal médico como es el caso de la doctora Itza Santos Basurto epidemióloga del Centro de Salud, Luis E. Ruiz, quien me negó el acceso a la unidad de una forma prepotente y grosera por el simple hecho de no portar el cubrebocas argumentando que era una orden federal que quien no trajera el cubrebocas no podía ingresar a los servicios e instruyo a elemento de seguridad que no dejara pasar a nadie que no lo tuviera, sin importar que tuviera consulta.