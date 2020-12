Redacción AN / ZR

10 de diciembre 2020 3:59 pm





La corrupción ha sido inherente a la vida pública en México: Herrera

FOTO: Presidencia



Como parte de la lucha contra la corrupción, el gobierno federal trabaja en técnicas de economía forense para estimar la dimensión de las actividades ilegales y su impacto, señaló el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.



La corrupción no se realiza en abstracto, sino a través de canales muy específicos, como pueden ser las compras gubernamentales o el manejo de recursos públicos, por lo que las medidas de mitigación tienen que ser igualmente específicas, señaló el funcionario en un video en su cuenta de Twitter con motivo del Día Internacional contra la Corrupción.



’(La economía forense) es un desarrollo relativamente reciente y radica en la idea de que los temas que tienen que ver con la economía ilegal o con actividades ilegales por definición no se reportan y se tiene que buscar técnicas alternativas para poder estimarlas y ver su impacto (…) Es una de las (técnicas) más novedosas y que apenas estamos trabajando’.



Otra de las acciones de la Secretaría de Hacienda es asegurarse a través de la Procuraduría Fiscal de que todos, empresas y personas físicas, paguen sus impuestos y que, cuando no sea así, haya una sanción ejemplar, expuso Herrera Gutiérrez.



’Son conocidas ya las acciones que se han hecho en términos de la facturación de empresas fantasmas, etcétera’.







Dice también que, en materia de gasto, en particular con las compras, por primera vez desde que inicio el actual gobierno han incorporado un anexo transversal en el presupuesto que les asegura que pueden ir midiendo y trazando las acciones relacionadas con el combate a la corrupción.



Herrera Gutiérrez añadió que en el marco de la semana Nacional Contra la corrupción se llevan a cabo trabajos que buscan fortalecer tanto a la sociedad civil como a las instituciones públicas para encontrar mecanismos que mitiguen ese mal.



’La corrupción ha sido una actividad inherente a la vida pública en México en los últimos años, probablemente en las últimas décadas’.



El titular de Hacienda señaló que la transparencia y la rendición de cuentas fundamentalmente en el gasto son mecanismos anticorrupción necesarios, pero obvios, por lo que es necesario también capacitarse, por lo que el gobierno federal trabaja con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en certificaciones de los funcionarios públicos en prácticas de gestión pública adecuada como parte de la lucha contra la corrupción.