La crisis de agua en la capital

El problema del agua finalmente ha hecho crisis en la capital.

Y no es una cuestión de voluntad del presidente municipal.

El problema que padece la población de Chilpancingo es por la escasez de agua en los manantiales y la que está llegando se está distribuyendo de manera equitativa, informó el presidente municipal Antonio Gaspar Beltrán.

Las fuentes de captación están minimizadas, y es resultado de la explotación irracional de los bosques y de las quemas de los mismos, algo que no ha parado, pues hemos sido testigos de los incendios constantes en los cerros del municipio, realizados por manos humanas.

Eso ha generado que la fuente de captación de Omiltemí esté a un 5 por ciento de su capacidad, por lo que es necesario que se cuide la poca agua que llega a Chilpancingo, sugirió el alcalde capitalino.

Antonio Gaspar señaló que no es con marchas ni con bloqueos que se van a obligar a que llegue agua, porque no hay la suficiente para cubrir la demanda de la ciudad.

Y esto tiene que ver con las crisis de este líquido no solo en Chilpancingo, porque eso es a nivel mundial, explicó el primer edil.

Para dar certeza de lo que se ha informado, las autoridades capitalinas han estado invitando a los líderes de quienes han bloqueado las calles de la capital para exigir agua, a visitar las fuentes de captación de este líquido, constatando que no es un problema generado por la voluntad del alcalde, pues éste ha intentado atender la demanda con 20 pipas mediante un programa emergente.

Pero de las 20 pipas han tenido que reducir a ocho porque las fuentes de aprovisamiento en la capital se han reducido, y tardan horas para poder llenar cada pipa.

Ante esto, el presidente anunció que va a implementar una agresiva campaña de reforestación en las zonas que han sido afectadas por la sobreexplotación forestal y los recientes incendios, antes de que inicien las lluvias, aunque enfatizó que eso deben atenderlo las autoridades federales, y deben comenzar con regular la tala de árboles.

Y para quienes quieran comprobar de manera particular que verdaderamente no hay agua suficiente para Chilpancingo, la invitación es para que los días viernes asistan a la alameda Granados Maldonado, a las diez de la mañana, desde donde se sale para visitar las fuentes ’La Perra’, ’Agua Fría’, ’El Potrerito’ y ’El Retaje’, y así comprendan que la falta de agua en sus hogares no es por una mala administración, como algunos piensan.

Gaspar Beltrán está invitando a la población para que se sume a la mega campaña de reforestación en Omiltemi, tal y como lo hacen los habitantes de las comunidades de Zoyatepec y La Esperanza, a quienes les interesa contar y seguir obteniendo beneficios de la naturaleza como es el vital líquido.

Como alternativa queda, cuidar con mucho esmero el agua que llega a los hogares, esperando que las lluvias mejoren los niveles de captación y se salga pronto de esta crisis producida por el estiaje.

Cuidar el agua y los bosques debería estar en la agenda diaria de todos.