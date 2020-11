La crisis del Covid 19 ha golpeado a las mujeres

ENTRE LOS GRUPOS MAS AFECTADOS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 ESTAN LAS MUJERES, QUIENES ADEMAS PADECEN LA PERDIDA DEL EMPLEO



CIUDAD DE MEXICO .- Los grupos de trabajadores más afectados han sido los que no tienen la posibilidad de trabajar desde el domicilio debido a las características del empleo; entre ellos, las mujeres, que además de padecer la pérdida del empleo han tenido que abandonar el mercado laboral para ocuparse de la familia, señalaron expertos de la OIT.



También han sido afectados los trabajadores informales afectados por la prohibición de desplazarse; los sectores relacionados con el comercio, las manufacturas, la construcción y los servicios como el turismo y el espectáculo; los trabajadores jóvenes que se estrenan en el mercado de trabajo; los trabajadores poco calificados con empleos más informales que exigen proximidad física; y las microempresas y pequeñas y medianas empresas (mipyme).



La pandemia ha afectado drásticamente el empleo de las personas de entre 15 y 24 años de edad, pues hay menos puestos vacantes a nivel de acceso, menos renovaciones de los contratos temporarios y menos contrataciones. La pérdida de puestos de trabajo afectó en mayor medida a los jóvenes, cuya tasa de ocupación media en los cuatro países sobre los que se disponía de datos se redujo 7,8 puntos porcentuales, una reducción superior a la de 7,3 puntos porcentuales correspondiente al grupo de 25 o mayores.



’En términos de empleo, la crisis sanitaria afectó sobre todo a los grupos vulnerables y agudizó la desigualdad en el mercado de trabajo. Las mujeres se han visto sumamente afectadas por la pérdida de empleo y la reducción de la participación en el mercado laboral. Una idea estratégica debe conectar el desarrollo sostenible con la creación de empleo’, indicaron Vinicious Pinheiro, Director de la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, y Alicia Bárcena,….



ANTE UN MÉXICO POLARIZADO, LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEBEMOS PRESENTAR ALTERNATIVAS Y SER CONTRAPESO:



La responsabilidad de los partidos políticos es presentar alternativas, y ser contrapeso, ante un México polarizado, con debilitamiento institucional, sin equilibrio en el presupuesto y donde hay poca disposición al diálogo por parte del Gobierno federal, aseguró Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI).



Al participar en el Diálogo entre Dirigentes de Partidos Políticos y Gustavo de Hoyos. Encuentro Empresarial 2020, organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el líder priista se dijo listo y dispuesto para construir los acuerdos por México, con el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, a fin de lograr una coalición electoral que les permita construir una nueva mayoría en la Cámara de Diputados.



El dirigente tricolor expuso que ’tenemos que impulsar no sólo nuestra plataforma programática, que todos tenemos’, sino además promover un mejor país, generar crecimiento, oportunidades para los jóvenes, para las mujeres, y en sectores en los que se han hecho recortes brutales, como en el campo, en la industria, con un ’Presupuesto verdaderamente lamentable’.



El Presidente del CEN del PRI enfatizó que, en estos diálogos, se han hecho compromisos claros y contundentes para fortalecer las instituciones democráticas, para generar más oportunidades y trabajar en temas fundamentales que hoy tiene el país como desafíos, como son la salud, la economía y la seguridad.



’Éste no es un tema ideológico; es un tema de suma de votos, de acuerdos, de estrategia y de inteligencia para ver cómo ganamos y somos eficaces y eficientes, ya que está claro que se le puede ganar a Morena, como ocurrió en el 2019 y en este 2020’, planteó Alejandro Moreno.



El dirigente nacional expresó su reconocimiento a los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés; del PRD, Jesús Zambrano, y de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, quienes participaron también en el encuentro virtual, por la disposición que han tenido para estar permanentemente en el diálogo.



Por su parte, Gustavo de Hoyos Walther, Presidente de la Coparmex, reconoció la disposición y madurez democrática de los líderes partidistas, y destacó la existencia de coincidencias, como en la importancia de construir una nueva mayoría en lo local y en lo nacional.



"Les invito y exhorto para que en los plazos que tienen, hagan el mayor esfuerzo posible de concertación, entendiendo que es legítimo que cada partido busque maximizar su representación, para eso existen, pero también, teniendo presente que en este momento y circunstancia, la elección en el 2021 es fundacional, hacia el futuro del país", subrayó….



IMSS ENFRENTA RETO DE SOBREPESO Y OBESIDAD ANTE CONFINAMIENTO Y FALTA DE EJERCICIO



Ante el confinamiento con motivo de la emergencia sanitaria por COVID-19, que ha significado a un importante sector de la población mantenerse en casa, particularmente niños, jóvenes y adultos mayores, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) afronta el reto de ofrecer opciones para evitar el aumento de peso y opera alternativas digitales como CHKT en línea y la descarga de la Cartera de Alimentación y Actividad Física.



’El pasar tanto tiempo en casa y no llevar una alimentación saludable y si sumamos la falta de ejercicio, no poder ir a los gimnasios o a los parques, esto nos lleva a que las personas suban de peso’, afirmó Ana Livier Medrano Lerma, supervisora de Nutrición en la División de Promoción a la Salud.



El personal Nutricionista Dietista da orientación alimentaria individual en las salas de espera de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) y entrega la Cartera de Alimentación y Actividad Física, que contiene con recomendaciones para el control del peso corporal y 28 menús saludables, la cual está disponible para descarga en la liga https://bit.ly/32eQPUm



Medrano Lerma mencionó que otra forma que ofrece el IMSS para conocer su estado de salud, es CHKT en Línea, en la liga http://www.imss.gob.mx/chkt o en la aplicación IMSS Digital para celulares y tabletas, al contestar un sencillo cuestionario es posible conocer los factores de riesgo y la posibilidad para desarrollar alguna enfermedad crónica, seguido de la invitación para acudir al Módulo PREVENIMSS de la UMF que le corresponda al derechohabiente.



Además, a través de las redes sociales del IMSS se han otorgado consejos de alimentación saludable durante el confinamiento; rutinas de actividad física en vivo y la publicación de infografías, además de cursos en línea a través de la plataforma CLIMSS como ’Estilos de vida y diabetes’ ’Envejecimiento saludable’, ’Cuidado de los riñones’, ’El ABC de la obesidad’, ’Cuidando tu corazón, hipertensión’, entre otros.



Debido a la pandemia por COVID-19, las actividades educativas en grupos como NutrIMSS se encuentran suspendidas hasta que el semáforo epidemiológico se encuentre en verde, en tanto la consulta de Nutrición a derechohabientes se reanuda en semáforo amarillo.



Dijo que datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018-2019 señalan que 75.2 por ciento de la población mexicana de 20 años y más padece de sobrepeso y obesidad.



Añadió que el exceso de grasa en el organismo implica mayor posibilidad de sufrir diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia, enfermedades cardiovasculares, cáncer de colón o mama o apnea del sueño, que afecta la calidad de vida, informó la especialista con motivo del Día Mundial contra la Obesidad, que se conmemora el 12 de noviembre.



