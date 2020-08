La crisis del COVID-19 tiene efectos devastadores en la educación y formación de ls jóvenes y propicia un daño irreversible en el empleo

+COVID-19 interrumpe la educación de jóvenes



CIUDAD DE MEXICO .- Los efectos desproporcionados de la pandemia en los jóvenes han exacerbado la desigualdad y podrían mermar la capacidad productiva de toda una generación, según señala la Organización Internacional del Trabajo.



Subraya que la crisis de la COVID-19 tiene efectos devastadores en la educación y la formación de los jóvenes.



Desde el comienzo de la pandemia, más del 70 por ciento de los jóvenes que estudian o compaginan sus estudios con trabajo se han visto afectados adversamente por el cierre de escuelas, universidades y centros de formación, según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).



De los resultados del informe Los jóvenes y la pandemia de la COVID-19: efectos en los empleos, la educación, los derechos y el bienestar mental se desprende que el 65% de los jóvenes considera que su actividad educativa se ha visto afectada adversamente desde el comienzo de la pandemia, como consecuencia del período de transición de la enseñanza presencial en las aulas a la enseñanza en línea o a distancia durante la fase de confinamiento. Pese a sus esfuerzos por proseguir sus estudios y su formación, la mitad de esos jóvenes opina que la conclusión de sus estudios se verá retrasada, y el 9% señala que podría tener que abandonarlos definitivamente.



La situación ha sido aún peor para los jóvenes que viven en los países de ingresos más bajos, en los que existen mayores deficiencias en materia de acceso a Internet y disponibilidad de equipos, y en ocasiones, de espacio en el hogar.



’La pandemia tiene una repercusión muy adversa en los jóvenes. No sólo merma su empleo y futuro profesional, sino que menoscaba en gran medida su educación y formación, y por ende, su bienestar mental."



Ello pone de relieve la enorme "brecha digital" entre regiones; mientras que el 65% de los jóvenes de los países de altos ingresos pudieron asistir a clases impartidas por videoconferencia, la proporción de jóvenes que pudo proseguir sus estudios en línea en los países de bajos ingresos fue únicamente del 18%.



"La pandemia tiene una repercusión muy adversa en los jóvenes. No sólo merma su empleo y futuro profesional, sino que menoscaba en gran medida su educación y formación, y por ende, su bienestar mental. No podemos permitir que eso suceda", señala Guy Ryder, Director General de la OIT.



Según el citado informe, el 38% de los jóvenes manifiesta inquietud por su futuro profesional, y se prevé que la crisis dificulte el desarrollo del mercado laboral y prolongue el período de transición de los jóvenes desde que terminan sus estudios hasta que logran su primer empleo.



Algunos jóvenes ya se han visto afectados, habida cuenta de que uno de cada seis de ellos ha tenido que dejar de trabajar desde que comenzó la pandemia. Por lo general, los trabajadores más jóvenes trabajan en sectores muy afectados por la pandemia, en particular los relacionados con la atención al cliente, la prestación de servicios y las ventas, de ahí que sean más vulnerables frente a los efectos económicos de la pandemia. El 42% de los jóvenes que han mantenido su empleo han visto reducidos sus ingresos.



Ello ha repercutido en su bienestar mental. La citada encuesta pone de manifiesto que el 50% de los jóvenes es susceptible de padecer episodios de ansiedad o depresión, y que el 17% probablemente los padezcan….



BLOQUEAN CUENTAS DEL LIDER DE LA CONFEDERACION LIBERTADA DE TRABAJADORES



La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de Hugo Bello, líder de la Confederación Libertad de Trabajadores de México. Utilizaba al sistema financiero para dispersar los recursos que obtenía como parte de sus actividades criminales.



De acuerdo al organismo el sujeto tiene operaciones en varios estados de la República, así como de seis personas físicas y cuatro empresas vinculadas , a quien se le atribuye la comisión de un homicidio, así como secuestros, extorsiones y despojos.



Tras un trabajo de análisis de la UIF, logró identificar que manejó a través de prestanombres a cuatro personas morales, a las que les inyectaba los recursos provenientes de los ilícitos con los que se encuentra vinculado.



Posteriormente, mediante la participación de familiares y colaboradores cercanos, dentro de los que se encuentran su esposa y dos de sus hijos, realizó retiros en efectivo, con los cuales adquirió 10 inmuebles por un monto aproximado de 44 millones de pesos, así como ocho vehículos con un costo de alrededor de 15 millones de pesos.



La UIF identificó que durante la operación de este grupo criminal, se registraron depósitos bancarios por mil 252 millones de pesos, retiros por mil 844 millones de pesos, de los cuales destacan 483 millones de pesos en efectivo.



La Unidad refrendó su compromiso de realizar acciones que inhiban el uso del sistema financiero mexicano para utilizar recursos de procedencia ilícita.



TRABAJADORES Y AUTORIDADES DEL IMSS RINDE HOMENAJE A FALLECIDOS PPOR COVID-19



Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), encabezados por el director general Zoé Robledo, guardaron un minuto de silencio en memoria de las personas que han fallecido por la epidemia de COVID-19 y reconocieron con aplausos el trabajo que desempeñan más de 16 mil profesionales de salud del Seguro Social en todo el país.



Desde el inicio de la pandemia, el IMSS implementó la estrategia de Equipos COVID, los cuales están conformados por un médico líder que es apoyado por tres médicos de soporte, quienes a su vez cada uno son auxiliados por dos enfermeras generales o auxiliares.



En conjunto, asumen la responsabilidad de buscar la recuperación de los enfermos en etapa crítica y cada Equipo COVID tiene bajo su cuidado a 24 pacientes.



Para atender la pandemia, el IMSS cuenta con médicos especialistas urgenciólogos, internistas, intensivistas, epidemiólogos, médicos familiares, generales, residentes y personal de enfermería, cuyo trabajo ha representado la recuperación de más de 47 mil personas del 1 de abril al 7 de agosto.



El homenaje en memoria a los fallecidos y en reconocimiento al personal de salud se realizó a las 12:00 horas de este miércoles en el primer piso del edificio central del IMSS, frente a la sala del H. Consejo Técnico. También participaron el director de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones, David Razú Aznar; el director de Planeación Estratégica Institucional, Clicerio Coello Garcés, así como trabajadores de las distintas áreas de la institución en la sede central….



