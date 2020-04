La crítica que no quiere escuchar el Presidente López Obrador

*Columna publicada en Indicadorpolitico.mx



El pasado 1 de febrero del presente año, en su artículo Jorge Ramos para el The New York Times, título: Ser periodista en México. En una de las naciones más peligrosas para ejercer el oficio, el presidente debe comprometerse a proteger el trabajo y la vida de los reporteros, aunque sean críticos de su gobierno. El silencio mata a las democracias.



En uno de los fragmentos detalló que ’desde su posición de autoridad, López Obrador ha estereotipado y menospreciado el trabajo de algunos reporteros que no coinciden con él. En una Mañanera, el presidente dijo que ’nunca he utilizado un lenguaje que estigmatice a los periodistas’. Pero en múltiples ocasiones ha llamado a los periodistas ’fifís’, ’prensa vendida’, ’hipócritas’, ’chayote’, ’el hampa’, ’fantoches’, ’sabelotodo’ y ’doble cara’, entre otros calificativos’.



’El periodismo no es una profesión para silenciosos. Nuestro trabajo es ser contrapoder (sin importar quien esté en el gobierno). Y nos toca hacer las preguntas difíciles, esas que te hacen sudar las manos. El presidente López Obrador tiene que entender que esto no es personal: la labor periodística o crítica es una condición necesaria para una democracia sana. Lo criticamos y cuestionamos, y lo seguiremos haciendo, no porque le deseemos mal a México, sino porque el país merece y necesita el debate de ideas, la confrontación argumentada, el señalamiento incisivo. El silencio mata a las democracias’, señaló Jorge Ramos para The New York Times.



Sin embargo, López Obrador desacredita a prácticamente a todos los medios de comunicación porque no hablan bien del gobierno o porque no aplauden su política.



Nuevamente el presidente de México Andrés Manuel López Obrador arremetió contra periodistas y medios de comunicación, asegurando que no hay periodismo independiente ni profesional en el país.



Afirmó que ’aburre’ leer los diarios nacionales y más los articulistas que no hablan bien de su gobierno, ’puras cosas negativas y malas’, fustigó ante periodistas.



Aunque dijo que no generaliza en todos los medios, el presidente de México señaló que los diarios, la radio y la televisión no se han sometido a la nueva realidad y ’siguen con lo mismo’.



Sin duda, la presión de los articulistas y columnistas de cualquier medio de información NO están OBLIGADOS a hablar bien de un Presidente o gobernante. Está equivocado AMLO si piensa que TODOS deban hablar «maravillas» de un gobierno que está viviendo una debacle económica y de salud sanitaria.



Los ataques contra los periodistas mexicanos han crecido últimamente alimentados por la retórica y estigmatización del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.



La demagogia gubernamental está ganando la batalla a la verdad y a la responsabilidad. Las falacias y las mentiras se imponen cada día desvergonzadamente. ¡Así no señor Presidente!



Así es como estaré compartiendo con todos ustedes #MiColumnaDeHoy ¿Rozón…y?, y me pongo a sus órdenes en el sitio web: https://www.facebook.com/fabianjimeneznarvaez1, correo electrónico: [email protected], twitter: @fabian7511, instagram: fabianjimeneznarvaez, y en la página de Facebook, me puedes encontrar como @Fajinar.