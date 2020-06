La CTM acuerda cruzada nacional

+Donan ventiladores al ISSSTECOVID-19



+El IMSS pide realizar ejercicios en casa



La Confederación de Trabajadores de México que encabeza Carlos Acerves del Olmo acordó de manera unánime llevar a cabo una gran cruzada nacional en apoyo a quienes han perdido su empleo, ya que sin ingresos no tienen recursos para alimentar a sus familias, mientras que la COPARMEX reitero su demanda de que se dé un salario solidario.



Tan sólo en Sonora, Javier Villareal, dirigente de la CTM en el estado comento que les piden a los mexicanos quedarse en casa, sin comida y sin dinero, por lo que urge un Programa Alimentario con despensas quincenales y un apoyo económico semanal a todas las Familias de Trabajadores sin empleo.



Se destacó que mientras los hospitales están llenos, permanecer todo en casa salvamos vidas y con solidaridad, se debe asegurar la alimentación para desempleados.



Carlos Aceves del Olmo destaco que encabezó el pleno virtual del Comité Nacional de la CTM, en el que por unanimidad de todos los integrantes, acordaron anunciar "La Gran Cruzada Nacional Cetemista", iniciativa que tendrá como objetivo apoyar a las y los mexicanos afectados por la pandemia del #COVID19.



El líder de los Músicos Armando Báez dijo que atendió de manera virtual el pleno de la @CTM_MX convocado por el Senador Carlos Aceves, donde acordamos iniciar "La Gran Cruzada Nacional Cetemista" en apoyo a los afectados por el #COVID19. Manifesté la atención que requiere el gremio de los músicos y ofrecimos apoyo en logística



El vocero de la CTM, profesor Patricio Flores Sandoval, secretario general del SITATYR señaló que en breve se presentará este programa, el cual por si tiene urgencia para ser aplicado, ante la situación que muchos trabajadores enfrentan en el papis.}



Cabe señalar que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió este miércoles al Gobierno adquirir deuda por hasta 2 % del PIB tras el pronóstico del Banco Mundial (BM), que prevé una contracción de 7,5 % de la economía mexicana este año.



En específico, la Coparmex pidió destinar los recursos al llamado salario solidario, una iniciativa para garantizar el ingreso de 19,9 millones de trabajadores afectados por la pandemia.



Ante la pérdida de millones de empleos que mostraron los últimos datos del Inegi, en donde por primera vez en la historia reciente del país hay menos personas económicamente activas, la Confederación Patronal de la República (Coparmex) insistió en que el Gobierno federal implemente el ’salario solidario’ que permitiría proteger 19.9 millones de empleos formales.



"Implementando el salario solidario, en Coparmex consideramos que el Gobierno aún está a tiempo de corregir el rumbo, evitar una mayor pérdida de empleo y promover una recuperación económica mucho más acelerada’, señaló el organismo empresarial en un comunicado.



La Coparmex explicó que la herramienta de ’salario solidario’ es un salario igual o menor con el que cuenta cada trabajador que se compone por la contribución del Gobierno, patrón y trabajador, con el fin de evitar despidos ante el cierre de operaciones o caída de los ingresos que enfrentan las empresas debido a la pandemia de COVID-19.



Para implementarlo se propone que el Gobierno cubra un porcentaje del salario que dependerá del nivel salarial del trabajador, con el fin de apoyar en mayor proporción a aquellos trabajadores con menores ingresos.



Por su parte, el empleador pagará una proporción del salario del trabajador formal….



DONA FUNDACIÓN BBVA 105 VENTILADORES PARA TERAPIA INTENSIVA A HOSPITALES DEL ISSSTE QUE ATIENDEN COVID-19



Con el propósito de reforzar el abasto de equipo y material para enfrentar el COVID-19, la Fundación BBVA donó 105 ventiladores, de los cuales 95 son intrusivos y 10 no intrusivos, para terapia intensiva a hospitales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que atienden a pacientes con coronavirus, informó el Director General, Luis Antonio Ramírez Pineda.



El titular del ISSSTE explicó que a través de la iniciativa ’Juntos por la Salud’, que encabeza la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Sector Privado, Fundación BBVA A.C. donó este equipamiento para ampliar y asegurar la capacidad de atención para las y los mexicanos que lo requieran en esta emergencia sanitaria.



El Centro Médico Nacional (CMN) ’20 de Noviembre’, recibió 30 ventiladores para terapia intensiva; los hospitales regionales ’Gral. Ignacio Zaragoza’, 15, ’1º de Octubre’, 5; ’Pdte. Juárez’ en Oaxaca, 15; los hospitales generales ’Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez’, 15; ’Dr. Darío Fernández Fierro’, 5; ’Tacuba’, 5, y ’José María Morelos y Pavón’, 5 unidades.



Además, los hospitales generales ’Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez’ y ’Tacuba’ recibieron cada uno cinco ventiladores sí intrusivos.



Ramírez Pineda detalló que en el Instituto se trabaja diariamente para que las clínicas y hospitales que atienden COVID-19, cuenten con el equipo y material necesario para enfrentar esta enfermedad. Sin embargo, puntualizó que es necesario que la población continúe reforzando las medidas preventivas para disminuir los contagios y proteger a las familias mexicanas.



El Director Normativo de Administración y Finanzas, Pedro Zenteno Santaella, explicó que junto con el equipo donado, Fundación BBVA A.C. entregó a los directores de cada nosocomio una nota técnica y manual del ventilador modelo YH-73, de las mascarillas modelo YH-01 y de la Cubierta COVID-19; videos técnicos de operación del ventilador, dirigidos por los doctores Manuel Desco, Jefe de Medicina Experimental y Daniel López Padilla, Neumólogo en Jefe del Hospital General ’Gregorio Marañon’ de Madrid, España.



Asimismo, un curso de capacitación sobre el uso del ventilador de referencia elaborado por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)…..



RECOMIENDAN ESPECIALISTAS DEL IMSS REALIZAR ACATIVACION FISICA DURANTE EL CONFDINAMIENTO



Para revertir los efectos que el confinamiento por COVID-19 genera sobre la salud física, especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomendaron organizar las actividades del día para realizar al menos 30 minutos de ejercicio, a fin de prevenir enfermedades asociadas a la obesidad.



Al respecto, el especialista Manuel Bernardo Huerta Guerrero, Jefe de Nutrición del Hospital Psiquiátrico con Unidad de Medicina Familiar (HP/UMF) No. 10 explicó que el confinamiento al que las personas están sometidas, disminuyó considerablemente la actividad física que se realizaba: caminar para tomar el transporte, subir y bajar escaleras, correr porque se hace tarde, o en otros casos, acudir al gimnasio o practicar algún deporte.



Refirió que la obesidad está asociada con trastornos emocionales como la depresión, ’aumentar de peso genera ansiedad que a su vez provoca sobrealimentación’.



Comentó que el estrés generado por el confinamiento, el cambio de rutina en la vida y el temor que causa la enfermedad ha incrementado trastornos emocionales como la ansiedad o la depresión.



’La emergencia sanitaria generada por la COVID-19 ha cambiado la vida de muchas formas, y los aspectos relacionados a la salud y el peso no escapan a estos cambios. Por ello es recomendable que las personas dediquen 150 minutos de actividad física de intensidad moderada o 75 minutos de intensidad vigorosa por semana, o una combinación de ambos’, expuso.



Huerta Guerrero dijo que al estar en casa se puede aprovechar cualquier momento para hacer ejercicio. Si no se cuentan con los aparatos adecuados, es posible ocupar lo que se tiene a la mano, por ejemplo, hacer tríceps con una silla, lagartijas apoyado sobre la mesa o un mostrador, o sentadillas recargado en la pared.



’Son actividades que se pueden realizar durante los comerciales mientras se ve la televisión. Si se recibe o se hace una llamada telefónica, tratar de estar parado o caminar mientras se conversa, también se pueden usar ligas de resistencia o pesas para ejercitar los bíceps, espalda y hombros; si hay escaleras, aprovechar para subir y bajar todas las veces que se pueda sin parar, o aprovechar para aprender a bailar en línea’, subrayó.



Añadió que además del ejercicio, los alimentos que se tienen en casa son de vital importancia. ’Uno de los aspectos primordiales es evitar comprar comida chatarra como frituras, dulces o galletas, ya que se podría recurrir a ellos en momentos de aburrimiento, en su lugar, es mejor que siempre haya frutas y verduras frescas en el refrigerador’.



Agregó que es preferible consumir las carnes magras en lugar de las que tienen más grasa, hay que escoger cereales integrales en vez de los refinados e ingerirlos con moderación. Es básico tomar suficiente agua todos los días….



([email protected])