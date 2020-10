La CTM advierte oscuros pronosticos para la justicia laboral por constantes abusos en juzgados federales y tribunales colegiados

+Oscuros pronósticos para Justicia laboral



CIUDAD DE MEXICO .- La Confederación de Trabajadores de México señaló que advierten oscuros pronósticos para la justicia laboral por los frecuentes abusos de los juzgados federales y Tribunales Colegiados en contra de los trabajadores.



En redes sociales, Javier Villareal publicó una carta fechada en Hermosillo, Sonora en donde señala que el sindicato de la empresa Ada de Acuña, ubicado en Nogales, que dirige Lupita Gracia Benítez, denunció y solicitó ante el Consejo de la Judicatura Federal se investigue a la Juez del Tercer Distrito, María del Rosario Alcántara Trujillo y al secretario de juzgado, Jesús Antonio García Cruz, por causa grave de responsabilidad al impedir el derecho de huelga de los trabajadores, sin argumentos válidos que justifiquen tal acción.



Javier Villareal Gámez y Lupita Gracia Benítez, dirigentes de la CTM de Sonora y secretaria general del Sindicato respectivamente, precisaron que la empresa con Actividad esencial, ubicada en la frontera con Nogales, Sonora, durante la pandemia ha laborado incumpliendo los protocolos sanitarios exponiendo la salud de los más de 1,800 trabajadores que prestan sus servicios.



¡’La situación a la que se enfrentaban se den unció pero nos encontramos con una serie de vicios entre el sector empresarial y las diversas autoridades. Ante la nula respuesta Lupita Gracia en el mes de mayo presentó el emplazamiento a huelga, pero los abogados patronales al parecer confabulados con la Juez 3ro. De Distrito María del Rosario Alcántar Trujillo y el Secretario Jesús Antonio García Cruz obtuvieron la suspensión definitiva al derecho de huelga, argumentando que los abogados del patrón no se pueden exponer a contagio en una audiencia del Tribunal Laboral’, resalto Javier Villareal.



La dirigencia sindical denunció además represalias del patrón mediante el despido injustificado de 18 trabajadores que aún se encuentran en espera de ser reinstalados en su trabajo.



Gracia Benítez informo que en la empresa Ada de Acuña ya se han registrado dos muertes por Covid-19 y un sin número de casos de contagios, sin embargo la empresa sigue incumpliendo las medidas sanitarias.



El dirigente cetemista en Sonora, Javier Villareal, advirtió que de continuar dicha situación comenzarán con acciones más drásticas, pues la vida y el trabajo digno de un trabajador es primero….



La Confederación de Trabajadores de México informó que el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley del Seguro Social para que todos los trabajadores, sin importar su género, gocen del servicio de guarderías; el IMSS deberá crear un programa piloto para implementar los cambios.



Las hijas e hijos de hombres afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) finalmente podrán ser atendidos en las guarderías de ese organismo. Por unanimidad, el Senado de la República avaló reformar la legislación que lo impedía. Al negar el servicio a los papás, se sostenía que el cuidado de las infancias era responsabilidad de las mujeres, señala el dictamen.



En sesión ordinaria, el pleno del Senado votó a favor de modificar los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social. Ahora todas las personas trabajadoras aseguradas, independientemente de su género, tendrán derecho a los servicios de guardería para sus hijas e hijos, durante las horas de su jornada laboral.



Después que la reforma sea promulgada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el IMSS deberá incorporar de manera gradual a los derechohabientes.



La iniciativa surgió de la Cámara de Diputados e integra las diferentes propuestas de las bancadas de Morena, PAN y PRI. Así como del Congreso de Chihuahua. Fue avalada el 4 de abril de 2019 y es hasta este mes de septiembre del 2020 que el trámite legislativo se completó.



’No existe justificación objetiva para un trato diferenciado entre ambos sexos’, señala el dictamen aprobado por el pleno. La ley del IMSS ponía como condición para recibir en sus guarderías a hijos e hijas de hombres asegurados que estuvieran en estado de viudez, divorcio o que tuviera la custodia.



Esos casos excepcionales de la ley demostraban que la legislación ’presupone que en el hogar del trabajador asegurado exclusivamente la madre de sus hijos tiene el deber de dedicarse de tiempo completo a su cuidado’.



Es decir, a los hombres no se les otorgaba el derecho porque se daba por hecho que ellos trabajan y las mujeres están en casa, al cuidado de la familia.



Esta práctica ’no favorece la corresponsabilidad de los padres’. Tampoco fomenta la posibilidad de que las mujeres ’compartan su tiempo en otras actividades productivas’.



Hacia un nuevo modelo



’Si el padre tiene un trabajo con derecho a guarderías, esto daría oportunidad a la mujer de buscar un trabajo con ingreso’, opinó en la sesión.



Desde hace algunos años, tanto en San Lázaro como en el Senado se habían presentado varias iniciativas para igualar este derecho. Sin embargo, quedaron siempre en la congeladora.



Para la construcción de esta propuesta, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados tomó en cuenta también los proyectos de senadores y senadoras.



El dictamen del Senado indica que ’se coincide plenamente’ en que no hay razón para que la ley del IMSS ’mantenga un trato discriminatorio al varón’. En consecuencia, señala el documento, ’se estima que el Estado mexicano debe adecuar su legislación interna’. Una que no se base en un ’modelo tradicional’ de familia, donde las mujeres son las principales responsables del cuidado….



